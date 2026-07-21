Errores que no sabías que estabas cometiendo al lavar (o no lavar) tus brochas de maquillaje

Las brochas de maquillaje son herramientas indispensables dentro de cualquier rutina de makeup , pero también acumulan restos de producto, grasa y bacterias que pueden afectar la piel y afectar el acabado del maquillaje.

Por eso, lavarlas con frecuencia es mucho más importante de lo que parece.

Aunque la limpieza suele ser una de las tareas más tediosas, hacerlo correctamente ayuda a prolongar su vida útil y a conservar las fibras en buen estado. Hay varios detalles que pueden marcar la diferencia.