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Belleza

Errores que no sabías que estabas cometiendo al lavar (o no lavar) tus brochas de maquillaje

Entre restos de maquillaje y bacterias, tus brochas necesitan más cuidados de los que crees. Aquí te dejamos los mejores consejos y productos para limpiarlas sin dañarlas.
mar 21 julio 2026 08:07 PM
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rhode pocket brush.jpg
La brocha del momento, compacta y en una dupla que amarás en tu cosmetiquera (Pocket Brush, $473, Rhode, www.rhode.com)

Las brochas de maquillaje son herramientas indispensables dentro de cualquier rutina de makeup , pero también acumulan restos de producto, grasa y bacterias que pueden afectar la piel y afectar el acabado del maquillaje.

Por eso, lavarlas con frecuencia es mucho más importante de lo que parece.

Aunque la limpieza suele ser una de las tareas más tediosas, hacerlo correctamente ayuda a prolongar su vida útil y a conservar las fibras en buen estado. Hay varios detalles que pueden marcar la diferencia.

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El error más común: no lavarlas

Seamos honestos, lavar las brochas no siempre está en la lista de tareas favoritas, pero dejarlas sucias por semanas, o incluso meses, puede traer más consecuencias de las que imaginamos.

Cada vez que aplicamos maquillaje, las fibras acumulan restos de producto, aceites naturales de la piel y partículas del ambiente que pueden favorecer la aparición de imperfecciones y alterar el acabado del maquillaje, haciendo que los productos no se difuminen igual o que los tonos se mezclen con residuos de aplicaciones anteriores.

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Un acabado pulido muchas veces depende del estado de la brocha (vía Instagram (@christianohermoso))

Otros pequeños errores, grandes consecuencias

Utilizar agua demasiado caliente, tallarlas con demasiada fuerza, dejarlas secar de pie o usar jabones demasiado agresivos también puede dañarlas y acortar su vida útil.

La clave está en crear una rutina de limpieza constante y utilizar los productos adecuados para mantenerlas siempre listas para usar.

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Asi se ve el antes de unas brochas limpias (vía Instagram (@macrepublicadominicana))

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Los mejores tips

Plantilla de silicón

Una plantilla de silicón puede convertirse en tu mejor herramienta para limpiar las brochas.

Sus relieves ayudan a eliminar los restos de maquillaje acumulados tanto en la superficie como entre las fibras, sin necesidad de tallarlas con demasiada fuerza.

Con un movimiento suave será suficiente para dejarlas impecables.

tapete de silicon para limpiar brochas.jpg
En diferentes tamaños y tecnologías uno de tus mejores aliados, te hará el proceso de lavar tus brochas más rápido y efectivo (Alfombrilla de silicona para limpieza de brochas de maquillaje, $180, Freyara)

Un jabón especial para brochas

Elegir un jabón formulado específicamente para brochas ayudará a conservar las fibras y prolongar su vida útil.

No necesitas grandes cantidades de producto, un poco de jabón y agua tibia bastarán para eliminar el maquillaje y mantenerlas en buen estado.

jabon para brochas RT.jpg
Jabón formulado para brochas de maquillaje (Miracle Deep Cleansing Gel, $229, Real Techniques, Ulta )

Secado al aire libre

Aunque pueda parecer una forma rápida de terminar el proceso, usar una secadora de pelo no es la mejor opción.

Las fibras son delicadas deben ser tratadas como tal y el calor puede dañarlas, por lo que lo ideal es colocarlas sobre una toalla y dejarlas secar al aire libre durante un par de horas, hasta que estén completamente secas.

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Nada como unas brochas limpias y listas para usar (vía Instagram (@wonderbeautylatam)
)

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Lavarlas con frecuencia

Los makeup artists recomiendan lavar las brochas al menos una vez por semana, especialmente las que utilizas a diario.

Un tip para hacerlo más sencillo es seleccionar cinco brochas básicas para el día a día y reservar el resto para ocasiones especiales o maquillajes más elaborados así, la limpieza semanal será mucho más práctica.

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Un par de brochas para el rostro y otro par para los ojos son necesarios para el día a día (flawless face & eye brush set, $460, E.L.F, Sephora)

Extra tip

Si eres de las personas que buscan soluciones rápidas, los sprays limpiadores pueden ser una gran alternativa.

Solo tienes que rociar un poco de producto sobre la brocha y retirar el exceso en una superficie absorbente. Aunque no sustituyen una limpieza profunda, son perfectos para mantenerlas limpias entre usos.
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