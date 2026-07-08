¿Qué es la tubing mascara? El maquillaje viral que está cambiando las reglas del juego

Imagina llegar a casa y que desmaquillarte deje de ser la parte más tediosa del día. Si hay un producto que suele poner a prueba nuestra paciencia, es la máscara de pestañas porque, hay que retirarla con cuidado, usar desmaquillante y evitar tallar el área de los ojos para no irritarla.

Ahora imagina una fórmula que permanezca intacta durante todo el día, pero que al momento de retirarla solo necesite agua tibia y una ligera presión con los dedos. Sí, existe y se llama tubing mascara. Este tipo de rímel se ha vuelto viral porque promete justo eso: pestañas definidas sin manchar y una desmaquillada en cuestión de segundos.