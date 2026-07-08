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Belleza

¿Qué es la tubing mascara? El maquillaje viral que está cambiando las reglas del juego

Si todavía no conoces la "tubing mascara", este es el momento. Te contamos por qué está conquistando el mundo beauty y cuáles son las opciones que vale la pena probar.
mié 08 julio 2026 03:32 PM
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Portada tubing mascara
El paso que cambiará toda tu rutina de maquillaje esta en este producto (vía Instagram (@sejlona) )

Imagina llegar a casa y que desmaquillarte deje de ser la parte más tediosa del día. Si hay un producto que suele poner a prueba nuestra paciencia, es la máscara de pestañas porque, hay que retirarla con cuidado, usar desmaquillante y evitar tallar el área de los ojos para no irritarla.

Ahora imagina una fórmula que permanezca intacta durante todo el día, pero que al momento de retirarla solo necesite agua tibia y una ligera presión con los dedos. Sí, existe y se llama tubing mascara. Este tipo de rímel se ha vuelto viral porque promete justo eso: pestañas definidas sin manchar y una desmaquillada en cuestión de segundos.

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¿Qué es la tubing mascara?

A diferencia de una máscara de pestañas tradicional, la tubing mascara no recubre las pestañas de producto sin no que su fórmula utiliza fibras que envuelven cada pestaña formando pequeños "tubos", de ahí su nombre.

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Pestañas largas y fáciles de remover (vía Instagram (@isabelarosebecker))

La tubing mascara también se ha convertido en una de las favoritas de quienes buscan practicidad en su rutina de belleza, ya que no necesitas desmaquillantes especiales ni pasar varios minutos retirándola. Por eso ha conquistado las redes, maquillistas y amantes del makeup que quieren un rímel que aguante todo el día, pero que al llegar a casa salga en cuestión de segundos.

Una de esas tendencias virales que, una vez que pruebas, entiendes por qué todo el mundo habla de ella.

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Las mejores "tubing mascaras" que debes probar

Maybelline Lash Sensational Sky High

Si eres fan del efecto de pestañas largas y definidas, esta es una de las opciones más virales. Su fórmula tiene extracto de bambú y ayuda a que las pestañas se sientan ligeras, mientras que su versión waterproof aguanta el ritmo del día sin problema. Además, es apta para ojos sensibles.

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La favorita de quienes buscan longitud y un acabado ligero (Lash Sensational Sky High, $309, Maybelline, Ulta )

L'Oréal Paris Double Extend Beauty Tubes

Esta máscara es ideal si quieres probar de lleno la tecnología tubing. Su aplicación en dos pasos ayuda a crear un efecto de pestañas más largas y definidas, y lo mejor es que también está pensada para quienes tienen ojos sensibles o usan lentes de contacto.

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Pestañas largas que duran todo el día en dos pasos
 (Double Extend Beauty Tubes Lengthening 2 Step Mascara, $544, L'Oréal Paris, Amazon)

Tarte Tartelette Tubing Mascara

Si lo tuyo es que el maquillaje sobreviva desde la mañana hasta la noche, esta opción vale la pena. Su fórmula de microtubos logra volumen, longitud y curvatura sin dejar residuos, mientras que ingredientes como la manteca de karité y el aceite de ricino aportan un extra de cuidado a tus pestañas.

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Duración, definición y cuidado en una sola fórmula (Tartelette Máscara, $889, Tarte, Amazon )
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Máscara de Pestañas

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