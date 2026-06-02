El desmaquillante ideal para tu piel: guía para encontrarlo

¿Agua micelar, bálsamo o doble limpieza? Aquí el secreto

El formato de tu desmaquillante cambia todo. El agua micelar, atrapa impurezas sin necesidad de enjuague, es ligera, fácil de usar y perfecta para pieles sensibles o maquillajes del día a día, pero si usas fijador o maquillaje de larga duración, no es suficiente por sí sola.

Clarins Agua Micelar Limpiadora, 200 ml

$790.00

Disponible en Sephora

Los bálsamos desmaquillantes, en cambio, usan una base oleosa que disuelve hasta las fórmulas más resistentes con solo masajear suavemente, aportando hidratación mientras limpian por eso son los favoritos de las pieles secas.

Clinique

Desmaquillante en balsamo Take The Day Off Charcoal, 125 ml

$1,016.00

Disponible en Sephora

Las toallitas desmaquillantes, aunque convenientes para una noche de emergencia, no cuentan como limpieza real, pues no limpian en profundidad y pueden irritar más de lo que ayudan.

Si usas maquillaje y protector solar a diario, el método que más vale la pena adoptar es la doble limpieza: primero un desmaquillante oleoso o en bálsamo que disuelve todo lo que el agua sola no puede, y luego un limpiador suave que termina de dejar la piel lista. Es el favorito de las dermatólogas y, una vez que lo pruebas, no hay vuelta atrás.