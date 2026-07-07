¿Qué es el ácido hipocloroso? El ingrediente antiinflamatorio detrás de los face mists virales

Los face mists virales que lo tienen en su fórmula

La recomendación es usarse después de hacer ejercicio o sudar, ya que ayuda a evitar que las bacterias se acumulen en la piel. Se aplica en spray sobre la piel limpia (o incluso sobre el maquillaje), no necesita enjuague y se puede repetir varias veces al día. La presentación más popular de este ingrediente es, justamente, en formato bruma. Aquí los que están dando de qué hablar.

El Tower 28 SOS Daily Rescue Facial Spray fue el que inició la tendencia: solo tres ingredientes (agua, cloruro de sodio y ácido hipocloroso), sin alcohol ni fragancia, y con el sello de aprobación de la Asociación Nacional de Eczema. Está pensado para calmar piel estresada, con rojeces o propensa al acné.

Uno de los sprays más virales, ideales para traer en tu bolsa. (Tower 28 SOS Daily Rescue Facial Spray, $395, Tower 28 Beauty, Glowzilla)

Medicube Hypochlorous Acid Daily Facial Spray es la versión coreana del concepto, con 150 ppm de ácido hipocloroso más niacinamida, pantenol y alantoína para sumar un extra de hidratación y luminosidad mientras calma.

Nuestro tip es aplicarlo varias veces al día pero sin saturar. (Medicube Hypochlorous Acid Daily Facial Spray 125ml, $471, Medicube, Sephora)

El Dr. Althea 345 Relief Cream Mist no lleva ácido hipocloroso, pero es el otro mist coreano que también se volvió viral por su fórmula bifásica con agua de arroz, centella asiática y ácido hialurónico, perfecta para quienes buscan calma e hidratación en un solo paso.

Nos encanta esta presentación para reaplicar las veces que sean necesarias. (Dr. Althea 345 Relief Cream Mist 60ml, $482, Dr. Althea, Farmacias del Ahorro)

Lo que tienen en común estos tres productos es que responden a una misma necesidad: pieles cada vez más sensibilizadas por el estrés, la contaminación y el uso excesivo de activos fuertes. Si tu piel está irritada, con brotes o simplemente cansada, un mist con ácido hipocloroso puede convertirse en ese paso extra que la calma sin complicarte la rutina.