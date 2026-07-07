¿Qué es el ácido hipocloroso? El ingrediente antiinflamatorio detrás de los face mists virales

Si llevas un rato scrolleando TikTok, seguro ya viste el nombre ácido hipocloroso flotando en más de un video de skincare. No es casualidad: este ingrediente se volvió viral porque promete algo que muchas pieles necesitan, calmar la irritación y controlar las bacterias que causan brotes, sin la sensación de ardor que dejan otros activos.
Pero antes de salir corriendo a comprar el primer spray que veas, te explicamos qué es exactamente, qué hace en tu piel y en qué productos lo vas a encontrar.
Publicidad
¿Qué es el ácido hipocloroso y para qué sirve?
El ácido hipocloroso (HOCl) no es un ingrediente inventado en un laboratorio de belleza: tu propio cuerpo lo produce de forma natural como parte de tu sistema inmune, para defenderte de bacterias, virus y hongos. Los científicos descubrieron cómo recrear esta molécula de forma estable fuera del cuerpo (usando agua, sal y electrólisis), lo que permitió llevarla a fórmulas cosméticas seguras para la piel.
Aunque comparte ingredientes base con el cloro, no tiene nada que ver con él en cuanto a agresividad: mientras el cloro reseca y puede dañar la piel, el ácido hipocloroso es suave, no irritante y apto incluso para pieles sensibles.
Sus beneficios principales son antiinflamatorios y antibacterianos, lo que lo hace ideal para combatir el acné, porque ayuda a reducir la bacteria que provoca los brotes inflamatorios. Además de calmar el enrojecimiento asociado a la rosácea o a pieles reactivas y apoyar la barrera cutánea sin resecar ni generar ardor, a diferencia de otros activos exfoliantes.
Publicidad
Los face mists virales que lo tienen en su fórmula
La recomendación es usarse después de hacer ejercicio o sudar, ya que ayuda a evitar que las bacterias se acumulen en la piel. Se aplica en spray sobre la piel limpia (o incluso sobre el maquillaje), no necesita enjuague y se puede repetir varias veces al día. La presentación más popular de este ingrediente es, justamente, en formato bruma. Aquí los que están dando de qué hablar.
El Tower 28 SOS Daily Rescue Facial Spray fue el que inició la tendencia: solo tres ingredientes (agua, cloruro de sodio y ácido hipocloroso), sin alcohol ni fragancia, y con el sello de aprobación de la Asociación Nacional de Eczema. Está pensado para calmar piel estresada, con rojeces o propensa al acné.
MedicubeHypochlorous Acid Daily Facial Spray es la versión coreana del concepto, con 150 ppm de ácido hipocloroso más niacinamida, pantenol y alantoína para sumar un extra de hidratación y luminosidad mientras calma.
El Dr. Althea 345Relief Cream Mist no lleva ácido hipocloroso, pero es el otro mist coreano que también se volvió viral por su fórmula bifásica con agua de arroz, centella asiática y ácido hialurónico, perfecta para quienes buscan calma e hidratación en un solo paso.
Lo que tienen en común estos tres productos es que responden a una misma necesidad: pieles cada vez más sensibilizadas por el estrés, la contaminación y el uso excesivo de activos fuertes. Si tu piel está irritada, con brotes o simplemente cansada, un mist con ácido hipocloroso puede convertirse en ese paso extra que la calma sin complicarte la rutina.