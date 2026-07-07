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Belleza

¿Qué dice tu perfume sobre tu personalidad? La psicología del olfato tiene la respuesta

Tu perfume no es casualidad. La psicología del olfato revela que los aromas que elegimos dicen más sobre nuestra personalidad de lo que imaginamos.
mar 07 julio 2026 01:33 PM
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Encontrar tu perfume insignia es increíble, y esto es lo que dice de ti. (via Instagram (@laverniacienfuegos))

La elección de una fragancia no es tan intuitiva como creemos. No escogemos un perfume solamente porque nos gustó en la tienda o porque alguien más lo traía y nos enamoró; la psicología del olfato indica que tendemos a escoger aromas que reflejan, o que aspiran a reflejar, quiénes somos. Tu olor habla antes de que tú lo hagas y dice más de nosotros de lo que creemos.

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Qué dice tu perfume sobre tu personalidad?

Los florales


Quienes eligen fragancias florales suelen tener una vida emocional muy consciente. No es que sean las más "femeninas", sino las que buscan conexión, calidez y pertenencia. Son personas que valoran relaciones profundas y que, por lo general, hacen sentir bien a quienes las rodean. El Miss Dior Blooming Bouquet de Dior o el Gucci Bloom son ejemplos perfectos de los perfumes florales, pues son luminosos e imposibles de ignorar.

Miss Dior Blooming Bouquet de Dior (imagen vía dior.com)

Los frescos y cítricos


Las que prefieren estos aromas suelen tener personalidades prácticas, son extrovertidas y con los pies en la tierra. No necesitan capas para comunicar quiénes son, basta con ser directas. Light Blue de Dolce & Gabbana y L'Eau d'Issey de Issey Miyake tienen esta energía: no hace falta mucha complejidad y se quedan en la memoria.

Light Blue de Dolce & Gabbana (imagen vía liverpool.com.mx)

Los amaderados y orientales

Elegir fragancias amaderadas u orientales habla de alguien a quien no le teme tomar espacio. Son personas con una fuerte vida interior a quienes les gusta el misterio que emanan estos aromas. Son pacientes y seguras de sí mismas; no necesitan validación externa. El Black Orchid o el Oud Wood de Tom Ford son fragancias hechas para aquellas que ya saben quiénes son.

Black Orchid de Tom Ford (imagen vía liverpool.com.mx)

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Los

gourmands

Los aromas dulces, como la vainilla o el caramelo, son para aquellas que no le temen a mostrarse. Es el lenguaje no verbal de quienes viven con intensidad emocional; son olores para las personas que saben cómo y les gusta disfrutar. Hay en ellas una calidez genuina y una presencia que hace sentir bien a los demás sin esfuerzo. La Vie Est Belle de Lancôme y Hypnotic Poison de Dior son dos fragancias que no necesitan presentarse para ser recordadas.

La Vie Est Belle de Lancôme (imagen vía liverpool.com.mx)

Los de cuero y especias

Estas fragancias revelan que quienes las usan no buscan complacer a todos, sino dejar huella en quienes les importan. Las personas que optan por estos aromas tienen una energía disruptiva y mucha confianza en sí mismas. El Opium de Yves Saint Laurent y Shalimar de Guerlain son perfumes que no necesitan presentación, como quienes los usan.
Al final del día, el perfume no miente. El olfato es el sentido que más activa la memoria; quizás por eso elegimos, sin saberlo, el perfume que mejor cuenta quiénes somos.

Opium de Yves Saint Laurent (imagen vía liverpool.com.mx)
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