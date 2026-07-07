¿Qué dice tu perfume sobre tu personalidad? La psicología del olfato tiene la respuesta

Qué dice tu perfume sobre tu personalidad?

Los florales

Quienes eligen fragancias florales suelen tener una vida emocional muy consciente. No es que sean las más "femeninas", sinoSon personas que valoran relaciones profundas y que, por lo general, hacen sentir bien a quienes las rodean. Eldeo elson ejemplos perfectos de los perfumes florales, pues son luminosos e imposibles de ignorar.

Los frescos y cítricos

Las que prefieren estos aromas suelen tener personalidades prácticas, son extrovertidas y con los pies en la tierra., basta con ser directas.dedetienen esta energía: no hace falta mucha complejidad y se quedan en la memoria.

Los amaderados y orientales

Elegir fragancias amaderadas u orientales habla de alguien a quien no le teme tomar espacio. Son personas con una fuerte vida interior a quienes les gusta el misterio que emanan estos aromas. Son pacientes y seguras de sí mismas; no necesitan validación externa. El Black Orchid o el Oud Wood de Tom Ford son fragancias hechas para aquellas que ya saben quiénes son.