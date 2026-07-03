Hacer maleta para cualquier viaje siempre es todo un reto, especialmente cuando llega el momento de elegir los esenciales de makeup que te acompañarán durante toda la aventura. La clave está en apostar por productos versátiles y prácticos que te permitan crear distintos looks sin sentir que tu cosmetiquera explota .
Los básicos de maquillaje que no pueden faltar en tu cosmetiquera de viaje
Los básicos de maquillaje que no pueden faltar en tu cosmetiquera de viaje
Tinta de maquillaje en lugar de base
Si vas a viajar, cambiar la base por una tinta de maquillaje puede ser una gran idea. Además de sentirse mucho más ligera sobre la piel, te permite construir la cobertura según la ocasión, ya sea para un look natural de día o algo más arreglado para la noche. Algunas opciones que funcionan muy bien son la CC Cream de It Cosmetics, Fit Me Fresh Tint de Maybelline, o el sérum con color de ILIA Beauty.
Corrector sí o sí
Si hay un producto que realmente puede sacarte de cualquier apuro durante un viaje, es un buen corrector. Bien aplicado, te permite incluso crear la base para un beauty look completo. Algunas opciones ideales para lograrlo son el Born This Way Super Coverage Concealer de Too Faced, el Studio Radiance Concealer Mini de MAC Cosmetics o el Stretch Concealer de Glossier, todos con texturas fáciles de difuminar y acabados que se adaptan a distintos niveles de cobertura.
Blush en barra, crema o polvo
El blush, en un viaje se vuelve todavía más importante porque aporta color y frescura sin esfuerzo. La mejor opción es elegir versiones fáciles de aplicar y difuminar, ya sea en crema, barra o polvo, que te dejen retocar en cualquier momento del día y adaptarse a tu beauty look. Algunas opciones ideales son el Mini Major Headlines Blush Duo de Patrick Ta, el Soft Pop Blush Stick de Makeup by Mario o el Blushing Blush Powder Blush de Clinique.
Contour en sus distintas versiones
El contour es de esos productos que en un viaje hacen mucha más diferencia de la que parece, porque ayuda a darle un pop de color al rostro cuando el maquillaje es más ligero o cuando no llevas una rutina completa. Puedes elegir entre líquidos, cremas en barra o híbridos. Algunas opciones ideales son el Camo Liquid Bronzer & Contour de e.l.f., el Diorskin Forever Contour Stick de Dior y el Soft Pinch Liquid Contour de Rare Beauty.
El dúo perfecto para cejas
Lo ideal es optar por productos prácticos que combinen definición y fijación en una sola presentación.. Algunas opciones muy prácticas son el Eyebrow Stylus Pencil & Gel de Nudestix que de un lado tiene gel fijador y del otro un lápiz de cejas, el Superlock Gel de Cejas Transparente de Maybelline que es una gran opción para quienes tienen cejas muy pobladas y no necesitan rellenar, o el Brow Setter de Benefit Cosmetics, un gel que fija las cejas con un gel de color o el Lápiz de Cejas Laminador Real Flow de SHEGLAM que de un lado tiene un gel fijador y del otro un plumón de 3 puntas para simular pelitos en la ceja.
Eyeshadows sin complicarte
Una paleta compacta, fórmulas en crema o dúo son suficientes para resolver todo en pocos minutos y sin ocupar espacio de más. Algunas opciones ideales son la Outer Space 6 Pan Eye Shadow Palette de Morphe, el High Impact Shadow Play Shadow + Definer de Clinique y el Master Mattes Long-Wear Cream Eyeshadow de Make Up For Ever, perfectos para crear looks versátiles sin complicarte la maleta.
Máscara waterproof y rizador de pestañas
Una máscara waterproof y un buen rizador de pestañas son básicos que no pueden faltar en un viaje. Mantienen las pestañas definidas durante todo el día y resuelven el look en segundos sin necesidad de más productos. Entre las opciones están el rizador de Shiseido, la Better Than Sex mascara de Too Faced, la Lash Idôle de Lancôme o la Ribbon Wrapped de Too Faced.