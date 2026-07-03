Los básicos de maquillaje que no pueden faltar en tu cosmetiquera de viaje

Tinta de maquillaje en lugar de base

Si vas a viajar, cambiar la base por una tinta de maquillaje puede ser una gran idea. Además de sentirse mucho más ligera sobre la piel, te permite construir la cobertura según la ocasión, ya sea para un look natural de día o algo más arreglado para la noche. Algunas opciones que funcionan muy bien son la CC Cream de It Cosmetics, Fit Me Fresh Tint de Maybelline, o el sérum con color de ILIA Beauty.

Aquí algunas opciones para tu cosmetiquera de viaje. (CC Cream, $1010, It Cosmetics, Sephora/ Fit me fresh, $239, Maybelline, Ulta/ super serum skin tint, $1145, Sephora)

Corrector sí o sí

Si hay un producto que realmente puede sacarte de cualquier apuro durante un viaje, es un buen corrector. Bien aplicado, te permite incluso crear la base para un beauty look completo. Algunas opciones ideales para lograrlo son el Born This Way Super Coverage Concealer de Too Faced, el Studio Radiance Concealer Mini de MAC Cosmetics o el Stretch Concealer de Glossier, todos con texturas fáciles de difuminar y acabados que se adaptan a distintos niveles de cobertura.

Concealers que son un must (Super coverage travel size, $395, Too Faced, Sephora/ studio radiance concealer mini, $350, Mac Cosmetics, Sephora/ Stretch concealer, $550, Sephora)

Blush en barra, crema o polvo

El blush, en un viaje se vuelve todavía más importante porque aporta color y frescura sin esfuerzo. La mejor opción es elegir versiones fáciles de aplicar y difuminar, ya sea en crema, barra o polvo, que te dejen retocar en cualquier momento del día y adaptarse a tu beauty look. Algunas opciones ideales son el Mini Major Headlines Blush Duo de Patrick Ta, el Soft Pop Blush Stick de Makeup by Mario o el Blushing Blush Powder Blush de Clinique.

Blushes en distintas presentaciones (Mini Major Headlines Blush Duo, $655, Patrick Ta, Sephora/ Soft pop blush stick, $845, Makeup by Mario, Sephora/ Blushing Blush Powder Blush de, $770, Clinique, Ulta)

Contour en sus distintas versiones

El contour es de esos productos que en un viaje hacen mucha más diferencia de la que parece, porque ayuda a darle un pop de color al rostro cuando el maquillaje es más ligero o cuando no llevas una rutina completa. Puedes elegir entre líquidos, cremas en barra o híbridos. Algunas opciones ideales son el Camo Liquid Bronzer & Contour de e.l.f., el Diorskin Forever Contour Stick de Dior y el Soft Pinch Liquid Contour de Rare Beauty.