¿Qué dice tu makeup bag sobre tu personalidad?

La minimalista: menos es más, siempre

Eres de las que no necesita mucho y solamente tu bolsa contiene solo lo esencial, una BB cream, un labial y un rimel. Eres práctica, directa y probablemente la más puntual en tu grupo de amigas. Valoras tu tiempo, odias el desorden y probablemente aplicas esa misma filosofía en otras áreas de tu vida: tu clóset siempre está organizando, tu agenda también. Para ti, el maquillaje es una herramienta.

La maximalista: lista para cualquier escenario.

¿Llevas contigo tres correctores, seis labiales y una paleta de 24 sombras? Eres creativa, apasionada y siempre te encanta tener opciones. La rutina de maquillaje es para ti un momento de expresión artística. Eres la amiga que siempre tiene lo que alguien más olvido, y probablemente la que más disfruta experimentar con tendencias. Tu makeup bag es un mundo en miniatura, eso dice mucho de tu generosidad y tu amor por los detalles.