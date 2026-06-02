Seamos honestas: todas tenemos una relación muy particular con nuestra makeup bag. Hay quien la tiene impecable y muy ordenada, y hay quien abre la bolsa y aparece un labial del 2019 y tres muestras de perfume que no sabemos cómo llegaron ahí.
Estas dos versiones dicen algo muy interesante sobre nuestra personalidad , nuestras prioridades e incluso nuestro estado de ánimo. Y tú, ¿cuál eres?
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¿Qué dice tu makeup bag sobre tu personalidad?
La minimalista: menos es más, siempre
Eres de las que no necesita mucho y solamente tu bolsa contiene solo lo esencial, una BB cream, un labial y un rimel. Eres práctica, directa y probablemente la más puntual en tu grupo de amigas. Valoras tu tiempo, odias el desorden y probablemente aplicas esa misma filosofía en otras áreas de tu vida: tu clóset siempre está organizando, tu agenda también. Para ti, el maquillaje es una herramienta.
La maximalista: lista para cualquier escenario.
¿Llevas contigo tres correctores, seis labiales y una paleta de 24 sombras? Eres creativa, apasionada y siempre te encanta tener opciones. La rutina de maquillaje es para ti un momento de expresión artística. Eres la amiga que siempre tiene lo que alguien más olvido, y probablemente la que más disfruta experimentar con tendencias. Tu makeup bag es un mundo en miniatura, eso dice mucho de tu generosidad y tu amor por los detalles.
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La “por si acaso”: un poco de practicidad y caos
Existe un tercer tipo: la que carga con productos que no usa desde hace meses, un labial que ya le queda poco y muestras de cremas. Si te identificas, probablemente seas una persona nostálgica, espontánea y definitivamente la más divertida en una salida de último minuto, porque siempre aparece algo útil en el fondo de tu makeup bag. Lo que sea, menos lo que estabas buscando.
Al final, tu makeup bag no miente. Es el rincón más honesto de tu bolsa: no hay filtros, ni poses, solo tu y lo que de verdad te hace sentir tú. Y es que siempre habrá una buena razón para abrir esa bolsita, volver a retocarte tu lip combo y recordarte por qué te encanta ser quién eres.