Jaimee Lupton, fundadora de Monday y Daise, nos cuenta en exclusiva el éxito detrás de sus marcas

Jaimee Lupton es la mente maestra detrás de dos marcas que nos tienen completamente obsesionadas: Monday y Daise. Además de ser completamente reconocibles por sus empaques, ambas han revolucionado la industria del cuidado del pelo y de la piel, pues tienen elementos de alta calidad a precios accesibles .
Platicamos con Jaimee sobre los desafíos de emprender hoy en la industria de la belleza con la mentalidad de innovar hacia el lujo y la accesibilidad, y lo que espera en el futuro para sus marcas.
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El éxito detrás de Monday y Daise
Quién: En un mercado de belleza saturado, ¿qué hace que una marca perdure en lugar de convertirse en solo un momento viral?
Jaimee Lupton: Una perspectiva auténtica y un entendimiento real de para quién estás construyendo la marca. Hoy en día, la viralidad está al alcance de casi cualquiera. Lo que es mucho más difícil de replicar es la conexión que surge cuando una marca realmente comprende a su consumidor y le refleja algo genuino. Mantenerse relevante significa seguir escuchando, seguir evolucionando y nunca asumir que ya sabes lo que tu consumidor necesitará después.
Jaimee nos platica también que un gran diferenciador es construir una marca sobre insights, atendiendo una necesidad, no haciéndolo únicamente por estética. "En el caso de Monday, el punto de partida fue un consumidor que quería calidad premium y un diseño atractivo, pero que no podía justificar los altos precios de las marcas tradicionales de salón. Eso no era una tendencia; era una brecha estructural en el mercado. Resolver un problema real es lo que genera longevidad", nos cuenta.
Q: Después del éxito de Monday, ¿qué fue lo más difícil de mantener: la innovación, el impulso o las expectativas?
JL: La verdad es que las tres están conectadas. Pero la que requirió una gestión más activa fueron las expectativas, especialmente las internas. Monday tuvo un lanzamiento excepcional. Vender seis meses de inventario en apenas seis semanas establece un estándar difícil de ignorar cuando comienzas algo nuevo. La tentación es intentar replicar las mismas condiciones, el mismo enfoque y la misma velocidad, pero ese es el instinto equivocado. Cada marca tiene su propio consumidor, su propia categoría y su propio momento. Con Daise tuvimos que construir algo completamente distinto para una audiencia completamente diferente. La única manera de hacerlo bien fue dejar a un lado la fórmula de MONDAY y empezar desde cero.
La industria de la belleza tiene muchas ramas, el maquillaje, el skincare, el cuidado del pelo, las uñas y muchas más, y Jaimee lo sabe. Cuando comenzó con Monday, sabía que había una brecha para el pelo como nos lo platicó previamente, y con Daise buscó conectar con el público más joven con una marca de skincare llamativa.
Q: Has hablado sobre encontrar “espacios en blanco” dentro de la industria. ¿Qué vacío crees que aún necesita llenarse en el mundo de la belleza?
JL: La industria de la belleza está, sin duda, muy competida, pero no creo que la saturación signifique que ya no existan oportunidades sino que han cambiado. Hoy, la mayoría de los consumidores tiene acceso a excelentes fórmulas en prácticamente cualquier rango de precio. Lo que cada vez diferencia más a las marcas es su relevancia: entender quién es tu consumidor, qué le importa y crear marcas que se sientan verdaderamente conectadas con su vida.
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La expansión de la industria de belleza
Jaimee ha construido un imperio de $500M de dólares en tan sólo cinco años, tiene presencia de marca en 47 países y 100,000 puntos de venta. Pero no puede parar, pues tiene en desarrollo 22 marcas enfocadas en el lujo y la accesibilidad. Cuando le preguntamos sobre su siguiente marca, nos respondió que no podía revelar
Q: De las más de 20 marcas que actualmente están en desarrollo, ¿cuál es tu favorita? JL: Todavía no puedo compartir demasiado; mi equipo no me lo permitiría. Pero sí puedo decir que la siguiente categoría en la que nos verán incursionar será fragancias. Es un espacio que me entusiasma particularmente porque representa una parte muy emocional y personal de la belleza. Vemos una gran oportunidad para crear fragancias relevantes para una nueva generación de consumidores, con propuestas femeninas, masculinas y unisex.
Q: Cuando imaginas el futuro de tus marcas, ¿qué es lo que más te importa: crecimiento, innovación o construcción de comunidad? JL: Para nosotros no son cosas separadas. La comunidad es lo que hace que la innovación tenga sentido, y una comunidad genuina es lo que impulsa un crecimiento sostenible. Lo que más me importa es que las marcas que construimos sigan sintiéndose genuinamente conectadas con las personas para quienes fueron creadas. El crecimiento es una señal de que estás haciendo bien esas cosas. No es el objetivo en sí mismo.
Para Jaimee, el éxito es de sus marcas está en que, "la belleza ha pasado de ser algo puramente funcional a convertirse en algo con un verdadero peso cultural y emocional. Lo que las personas eligen tener en su baño, cómo construyen su rutina y las marcas con las que interactúan públicamente son hoy señales de identidad y de gusto personal. Las marcas que comprendan ese cambio y sepan desenvolverse dentro de él, manteniéndose al mismo tiempo genuinamente accesibles para una amplia audiencia, serán las que definan cómo se verá la industria de la belleza durante la próxima década", finalizó.