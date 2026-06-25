Jaimee Lupton, fundadora de Monday y Daise, nos cuenta en exclusiva el éxito detrás de sus marcas

El éxito detrás de Monday y Daise

Quién: En un mercado de belleza saturado, ¿qué hace que una marca perdure en lugar de convertirse en solo un momento viral?

Jaimee Lupton: Una perspectiva auténtica y un entendimiento real de para quién estás construyendo la marca. Hoy en día, la viralidad está al alcance de casi cualquiera. Lo que es mucho más difícil de replicar es la conexión que surge cuando una marca realmente comprende a su consumidor y le refleja algo genuino. Mantenerse relevante significa seguir escuchando, seguir evolucionando y nunca asumir que ya sabes lo que tu consumidor necesitará después.

Jaimee nos platica también que un gran diferenciador es construir una marca sobre insights, atendiendo una necesidad, no haciéndolo únicamente por estética. "En el caso de Monday, el punto de partida fue un consumidor que quería calidad premium y un diseño atractivo, pero que no podía justificar los altos precios de las marcas tradicionales de salón. Eso no era una tendencia; era una brecha estructural en el mercado. Resolver un problema real es lo que genera longevidad", nos cuenta.

Una línea enfocada en el cuidado del pelo en todos los sentidos, con shampoos, mascarillas y acondicionadores. (Shampoo hidratante, $195, Monday, Sally Beauty)

Q: Después del éxito de Monday, ¿qué fue lo más difícil de mantener: la innovación, el impulso o las expectativas?

JL: La verdad es que las tres están conectadas. Pero la que requirió una gestión más activa fueron las expectativas, especialmente las internas. Monday tuvo un lanzamiento excepcional. Vender seis meses de inventario en apenas seis semanas establece un estándar difícil de ignorar cuando comienzas algo nuevo. La tentación es intentar replicar las mismas condiciones, el mismo enfoque y la misma velocidad, pero ese es el instinto equivocado. Cada marca tiene su propio consumidor, su propia categoría y su propio momento. Con Daise tuvimos que construir algo completamente distinto para una audiencia completamente diferente. La única manera de hacerlo bien fue dejar a un lado la fórmula de MONDAY y empezar desde cero.

La industria de la belleza tiene muchas ramas, el maquillaje, el skincare, el cuidado del pelo, las uñas y muchas más, y Jaimee lo sabe. Cuando comenzó con Monday, sabía que había una brecha para el pelo como nos lo platicó previamente, y con Daise buscó conectar con el público más joven con una marca de skincare llamativa.

Daise es una línea enfocada en el cuidado de la piel, que se ha vuelto viral por sus empaques divertidos y la calidad de sus ingredientes. (Cortesía)

Q: Has hablado sobre encontrar “espacios en blanco” dentro de la industria. ¿Qué vacío crees que aún necesita llenarse en el mundo de la belleza?

JL: La industria de la belleza está, sin duda, muy competida, pero no creo que la saturación signifique que ya no existan oportunidades sino que han cambiado. Hoy, la mayoría de los consumidores tiene acceso a excelentes fórmulas en prácticamente cualquier rango de precio. Lo que cada vez diferencia más a las marcas es su relevancia: entender quién es tu consumidor, qué le importa y crear marcas que se sientan verdaderamente conectadas con su vida.