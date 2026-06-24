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Belleza

Los mejores setting sprays para que tu maquillaje dure todo el día

El último paso de tu rutina de maquillaje es también el más importante. Te decimos cómo elegir el setting spray perfecto para ti.
mié 24 junio 2026 01:38 PM
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Un setting spray es el game changer en cualquier rutina de maquillaje. (via Instagram (@kyliecosmetics))

Sellar tu maquillaje es un paso que muchas omiten, pero es el más importante; este va a marcar la diferencia en tu look, pues crea una capa invisible que protege contra el calor, la humedad, el movimiento y el desgaste del día. Pero no todos los setting sprays son iguales y elegir el correcto puede ser abrumador. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber y te decimos los mejores cuatro setting sprays del mercado.

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¿Para qué sirven los setting sprays?

A diferencia de los polvos fijadores, que controlan el brillo y matizan la piel, el setting spray trabaja sobre todos los productos a la vez. Integra todas las capas del maquillaje para que se adapten a la piel de manera natural, elimina el efecto apolvado y alarga la duración del look durante horas. Algunos también aportan hidratación, vitaminas o un acabado glowy.

Setting spray Charlotte Tilbury (imagen vía Instagram (@charlottetilbury))

Para elegir el tuyo, la clave está en el acabado que buscas y en las necesidades de tu piel. Las fórmulas matificantes son ideales si tu piel tiende a brillar durante el día; las hidratantes y luminosas son perfectas para pieles secas o para quienes prefieren un resultado más natural y radiante.

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Los mejores setting sprays para que tu maquillaje esté intacto

Urban Decay

All Nighter

Setting Spray

 Un clásico inigualable: su fórmula ligera y vegana fija el maquillaje hasta por 16 horas. Es resistente al agua y a la transferencia; también tiene una tecnología de control de temperatura que mantiene la piel más fresca al aplicarse. Tiene un acabado natural que funciona para todo tipo de piel. Está disponible en Sephora.
Urban Decay All Nighter Setting Spray (imagen vía sephora.com.mx)

Charlotte Tilbury

Airbrush Flawless

Setting Spray

Este es el favorito de los maquillistas profesionales porque, además de fijar el look, disminuye la apariencia de los poros y deja la piel con una textura impecable. Funciona también como un paso de skincare para antes del maquillaje. Lo puedes encontrar en Sephora.
Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Setting Spray (imagen vía sephora.com.mx)

Milk Makeup

Hydro Grip

Setting Spray

Esta es la opción ideal para quienes priorizan el skincare. Su fórmula sin alcohol ni fragancias combina extracto de agave azul para fijar el maquillaje, ácido hialurónico para hidratar y aceite de semilla de cáñamo para retener la humedad. Deja un acabado glowy que hace que tu piel luzca real. Lo consigues en The Beauty Box México.
Milk Makeup Hydro Grip Setting Spray (imagen vía milkmakeup.com)

MAC

Fix+

Stay Over Setting Spray

Este setting spray fija, hidrata y refresca la cara con una bruma muy ligera que puede usarse antes, durante y después del maquillaje. Es ideal para quienes buscan una fórmula muy versátil y sin alcohol. Está disponible en su página oficial.

MAC Fix+ Stay Over Setting Spray (imagen vía maccosmetics.com.mx)

Un buen setting spray no es un lujo, es la garantía de que todo el tiempo que invertiste en tu maquillaje valga la pena hasta el último momento del día. Ahora que ya sabes cómo funciona y cuál se adapta mejor a ti, solo queda incorporarlo a tu rutina.

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Belleza Maquillaje cuidado de la piel Cosméticos

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