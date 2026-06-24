Los mejores setting sprays para que tu maquillaje dure todo el día

Los mejores setting sprays para que tu maquillaje esté intacto

Urban Decay

All Nighter

Setting Spray

Charlotte Tilbury

: su fórmula ligera y vegana fija el maquillaje hasta por 16 horas. Es resistente al agua y a la transferencia; también tiene una tecnología de control de temperatura que mantiene la piel más fresca al aplicarse. Tiene un acabado natural que funciona para todo tipo de piel. Está disponible en Sephora.

Airbrush Flawless

Setting Spray

Milk Makeup

Este esporque, además de fijar el, disminuye la apariencia de los poros y deja la piel con una textura impecable. Funciona también como un paso depara antes del maquillaje. Lo puedes encontrar en Sephora.

Hydro Grip

Setting Spray

MAC

Esta es la opción ideal para quienes. Su fórmula sin alcohol ni fragancias combina extracto de agave azul para fijar el maquillaje, ácido hialurónico para hidratar y aceite de semilla de cáñamo para retener la humedad. Deja un acabadoque hace que tu piel luzca real. Lo consigues en The Beauty Box México.

Fix+

Stay Over Setting Spray

Este setting spray fija, hidrata y refresca la cara con una bruma muy ligera que puede usarse antes, durante y después del maquillaje. Es ideal para quienes buscan una fórmula muy versátil y sin alcohol. Está disponible en su página oficial.

Un buen setting spray no es un lujo, es la garantía de que todo el tiempo que invertiste en tu maquillaje valga la pena hasta el último momento del día. Ahora que ya sabes cómo funciona y cuál se adapta mejor a ti, solo queda incorporarlo a tu rutina.