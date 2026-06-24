Sellar tu maquillaje es un paso que muchas omiten, pero es el más importante; este va a marcar la diferencia en tu look, pues crea una capa invisible que protege contra el calor, la humedad, el movimiento y el desgaste del día. Pero no todos los setting sprays son iguales y elegir el correcto puede ser abrumador. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber y te decimos los mejores cuatro setting sprays del mercado.
Los mejores setting sprays para que tu maquillaje dure todo el día
¿Para qué sirven los setting sprays?
A diferencia de los polvos fijadores, que controlan el brillo y matizan la piel, el setting spray trabaja sobre todos los productos a la vez. Integra todas las capas del maquillaje para que se adapten a la piel de manera natural, elimina el efecto apolvado y alarga la duración del look durante horas. Algunos también aportan hidratación, vitaminas o un acabado glowy.
Para elegir el tuyo, la clave está en el acabado que buscas y en las necesidades de tu piel. Las fórmulas matificantes son ideales si tu piel tiende a brillar durante el día; las hidratantes y luminosas son perfectas para pieles secas o para quienes prefieren un resultado más natural y radiante.
Los mejores setting sprays para que tu maquillaje esté intacto
Urban Decay
All Nighter
Setting SprayUn clásico inigualable: su fórmula ligera y vegana fija el maquillaje hasta por 16 horas. Es resistente al agua y a la transferencia; también tiene una tecnología de control de temperatura que mantiene la piel más fresca al aplicarse. Tiene un acabado natural que funciona para todo tipo de piel. Está disponible en Sephora.
Charlotte Tilbury
Airbrush Flawless
Setting SprayEste es el favorito de los maquillistas profesionales porque, además de fijar el look, disminuye la apariencia de los poros y deja la piel con una textura impecable. Funciona también como un paso de skincare para antes del maquillaje. Lo puedes encontrar en Sephora.
Milk Makeup
Hydro Grip
Setting SprayEsta es la opción ideal para quienes priorizan el skincare. Su fórmula sin alcohol ni fragancias combina extracto de agave azul para fijar el maquillaje, ácido hialurónico para hidratar y aceite de semilla de cáñamo para retener la humedad. Deja un acabado glowy que hace que tu piel luzca real. Lo consigues en The Beauty Box México.
MAC
Fix+
Stay Over Setting Spray
Este setting spray fija, hidrata y refresca la cara con una bruma muy ligera que puede usarse antes, durante y después del maquillaje. Es ideal para quienes buscan una fórmula muy versátil y sin alcohol. Está disponible en su página oficial.
Un buen setting spray no es un lujo, es la garantía de que todo el tiempo que invertiste en tu maquillaje valga la pena hasta el último momento del día. Ahora que ya sabes cómo funciona y cuál se adapta mejor a ti, solo queda incorporarlo a tu rutina.