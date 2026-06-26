Las paletas de sombras que necesitas para armar cualquier beauty look (son nuestras favoritas)

Go-to nude

Nude Obsessions Eyeshadow Palette

de Huda Beauty

Esta paleta forma parte de la colección Obsessions de la marca, que son mini paletas pensadas para poder llevarse a todos lados. Esta versión reúne nueve tonos neutros en mate y brillante, todos pensados para poder usarse tanto de día como de noche. La marca recomienda aplicar los tonos más oscuros en el pliegue del párpado, los más claros en el hueso de la ceja y el lagrimal, y los brillantes en el centro del párpado. Por su tamaño, es ideal para llevarse en la bolsa y así poder retocarse a lo largo del día o la noche.

Los nueve tonos cobrizos y nude de la Nude Obsessions Eyeshadow Palette, en su versión Nude Medium. (Nude Obsessions Eyeshadow Palette, $790, Huda Beauty, Sephora México.)

El rosa que nunca pasa de moda

Naked3 Eyeshadow Palette

de Urban Decay

Esta paleta se lanzó por primera vez hace años y pasó a la historia como un clásico. Su fórmula se difumina con facilidad y ofrece desde tonos mates sutiles hasta brillos metálicos, lo que permite construir un look completo sin recurrir a otra paleta. Los 12 tonos están pensados para combinar con cualquier tono de piel. Para el día basta con un tono mate claro en todo el párpado y un toque de color más oscuro en la cuenca. Por la noche, esta misma base se puede llevar a un ahumado intenso que agrega profundidad.

Los 12 tonos rosa neutros de la icónica Naked3 Eyeshadow Palette, con su brocha de doble punta. (Naked3 Eyeshadow Palette, $1,600, Urban Decay, Sephora México.)

Cualquiera de estas cinco paletas es una gran opción para añadir a la colección. Más allá de la marca o el precio, lo que distingue a estas paletas es la versatilidad, pues todas permiten construir looks distintos sin salir de un solo producto. Lo importante es encontrar la que mejor se adapte a la rutina de cada quien.