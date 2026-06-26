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Belleza

Las paletas de sombras que necesitas para armar cualquier beauty look (son nuestras favoritas)

De Natasha Denona a Urban Decay, estas son nuestras cinco paletas de sombras favoritas porque resuelven cualquier beauty look
vie 26 junio 2026 02:33 PM
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El efecto glossy en el párpado se logra con sombras metálicas bien pigmentadas y un toque de iluminador. (vía Instagram (@olgadann))

Hay paletas de sombras que cambian las reglas del juego y se vuelven referencia entre quienes gustan del maquillaje. Cada propuesta resuelve una necesidad distinta para cada rutina de ojos, ya sea un acabado mate que dura todo el día, un metalizado que ilumina la mirada o un nude que funciona con cualquier color de ojos.

Lo que distingue a una buena paleta no es la cantidad de tonos, sino la facilidad para combinarlos y construir un look completo sin esfuerzo. Aquí, nuestras cinco paletas de sombras favoritas que vale la pena conocer.

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18 tonos para esculpir la mirada

Eye Sculpt Texture & Tone Eyeshadow Palette

de Natasha Denona

Esta paleta se especializa en el moldeado de los ojos; viene de la Mini Eye Sculpt que sacó la marca inicialmente, pero en un formato más grande. Reúne 18 sombras organizadas por columnas; cada una representa un matiz distinto (amarillo, frío, rosado, durazno, cálido y neutro) que avanza del tono más claro al negro más profundo. Esta paleta está diseñada para esculpir el ojo con luz y sombra.
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Las 18 sombras de la Eye Sculpt Texture & Tone Eyeshadow Palette están organizadas por columnas de tono, de rosa pálido a negro profundo. (Eye Sculpt Texture & Tone Eyeshadow Palette, $1,630, Natasha Denona, Sephora México.)

El

glitter

universal

Master Metallics® Eyeshadow Palette

de Makeup By Mario

Cuenta con 12 tonos metálicos y brillosos, con una fórmula cremosa, inspirados en la naturaleza, y van desde lo más sutil hasta lo más intenso. Se puede aplicar en seco para un efecto más lavado o en húmedo para una cobertura completa. Las sombras más claras también funcionan como iluminador para la cara o para el resto del cuerpo. Se recomienda aplicarlas con el dedo para obtener mucha intensidad o con una brocha húmeda para los detalles.

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El versátil arcoíris de tonos metálicos y con brillo de la Master Metallics® Eyeshadow Palette. (Master Metallics® Eyeshadow Palette, $1,360, Makeup By Mario, Sephora México.)

Seis tonos esenciales

Major Dimension Artistry Palette

de Patrick Ta

Esta paleta resuelve el problema de las paletas grandes: tienen tantos tonos que unos se quedan sin usar. Esta colección de tres paletas mate, disponibles en Light, Medium y Deep, ofrece solo seis tonos neutros por versión, pensados para el día a día y elegidos para adaptarse a cualquier tono de piel. Se puede obtener un look tan discreto o tan dramático según qué tanta intensidad se aplique y qué tanto se mezclen los tonos. Es una paleta pensada para la eficiencia, no para el exceso.

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Los seis tonos neutros mates de la Major Dimension Artistry Palette, en su versión Medium. (Major Dimension Artistry Palette Eyeshadow, $1,130, Patrick TA, Sephora México.)

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Go-to nude

Nude Obsessions Eyeshadow Palette

de Huda Beauty

Esta paleta forma parte de la colección Obsessions de la marca, que son mini paletas pensadas para poder llevarse a todos lados. Esta versión reúne nueve tonos neutros en mate y brillante, todos pensados para poder usarse tanto de día como de noche. La marca recomienda aplicar los tonos más oscuros en el pliegue del párpado, los más claros en el hueso de la ceja y el lagrimal, y los brillantes en el centro del párpado. Por su tamaño, es ideal para llevarse en la bolsa y así poder retocarse a lo largo del día o la noche.

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Los nueve tonos cobrizos y nude de la Nude Obsessions Eyeshadow Palette, en su versión Nude Medium. (Nude Obsessions Eyeshadow Palette, $790, Huda Beauty, Sephora México.)

El rosa que nunca pasa de moda

Naked3 Eyeshadow Palette

de Urban Decay

Esta paleta se lanzó por primera vez hace años y pasó a la historia como un clásico. Su fórmula se difumina con facilidad y ofrece desde tonos mates sutiles hasta brillos metálicos, lo que permite construir un look completo sin recurrir a otra paleta. Los 12 tonos están pensados para combinar con cualquier tono de piel. Para el día basta con un tono mate claro en todo el párpado y un toque de color más oscuro en la cuenca. Por la noche, esta misma base se puede llevar a un ahumado intenso que agrega profundidad.

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Los 12 tonos rosa neutros de la icónica Naked3 Eyeshadow Palette, con su brocha de doble punta. (Naked3 Eyeshadow Palette, $1,600, Urban Decay, Sephora México.)

Cualquiera de estas cinco paletas es una gran opción para añadir a la colección. Más allá de la marca o el precio, lo que distingue a estas paletas es la versatilidad, pues todas permiten construir looks distintos sin salir de un solo producto. Lo importante es encontrar la que mejor se adapte a la rutina de cada quien.

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Maquillaje Sombras

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