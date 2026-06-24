Las mejores cremas para reparar tu barrera cutánea (y por qué tu piel te lo va a agradecer)

Los productos que están marcando tendencia

Rhode, la marca de Hailey Bieber, tiene una de las cremas del momento con su Barrier Restore Cream. Rica pero ligera al mismo tiempo, está formulada con péptidos antioxidantes, manteca de karité, ácido hialurónico, escualano y niacinamida. El resultado es una piel reconfortada, más suave y con una hidratación que se siente desde la primera aplicación.

Barrier Restore Cream, $1,050, Rhode, Uhlala Beauty.

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Para quienes buscan algo más clínico, la Triple Lipid Restore 2:4:2 de SkinCeuticals es una inversión que vale cada peso. Combina 2% de ceramidas puras, 4% de colesterol natural y 2% de ácidos grasos en una proporción patentada que imita los lípidos naturales de la piel. Está clínicamente probada para mejorar la suavidad, la luminosidad y la función barrera, y es especialmente recomendada para pieles maduras o muy secas que necesitan un aporte lipídico de verdad.

Triple Lipid Restore 2:4:2, $3,500, SkinCeuticals, skinceuticals.com.mx.

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Reparar la barrera cutánea no es complicado, pero sí requiere constancia y, sobre todo, escuchar lo que tu piel te está diciendo. Si últimamente sientes que ningún producto "te funciona", que te irritas con todo o que tu piel simplemente no brilla como antes, probablemente la respuesta no está en agregar más pasos a tu rutina, sino en volver a lo básico: nutrir, proteger y dejar que tu piel haga lo suyo.