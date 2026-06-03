Mariana Treviño protagoniza la campaña más real de Dove Hair México

El cuidado de tu pelo como nunca lo habías visto

Mariana entabla en el reveal una conversación sincera sobre lo que pasa en el detrás de escenas, pues con tanto cambio de look, el pelo se le empezó a caer. Sin embargo, se dio cuenta que es algo común y normal, que le puede suceder a quién sea.

“Me interesa abrir una conversación más honesta sobre el cuidado real. Sobre aceptar que no siempre nos sentimos cómodas con nuestro pelo, sobre dejar de esconder esos procesos y entender que hablar de ellos también es una forma de cuidarnos” expresa la actriz.

Bajo la idea de #CambiaTuPerspectiva, la marca junto con la actriz, buscan mover la narrativa y enfocarse en solucionar los problemas a los que las mujeres se enfrentan, más allá del estigma que puede venir con ellos. “En Dove Hair México creemos que el cuidado capilar va mucho más allá de lo estético. Queremos acompañar a las mujeres desde la empatía, la información y soluciones respaldadas por la ciencia, que ayuden a transformar la manera en que se relacionan con su melena y cuero cabelludo. Con Dove® Derma Care+ queremos cambiar la perspectiva del cuidado capilar”, comparte Carolina Soto, Brand Manager de Dove Hair México.

Ahora, no es ningún secreto el camino que debes seguir para una melena cuidada. Todo está en usar los productos correctos para los problemas a los que te enfrentes, la constancia y disciplina son clave para poder obtener un pelo brillante y cuidado. El respaldo de dermatólogos y especialistas en el cuero cabelludo, son clave para que esta línea tenga el éxito que tiene.