Mariana Treviño protagoniza la campaña más real de Dove Hair México

La nueva campaña de Dove Hair México, busca poner en el centro de la conversación la importancia que debemos ponerle a nuestro pelo, en específico al cuero cabelludo. Durante mucho tiempo, la caspa, la resequedad, la caída, la sensibilidad y el exceso de grasita, fueron problemas que nos avergonzaban y que se podían relacionar con otros temas.
Por eso, de la mano de Mariana Treviño construyeron una narrativa que busca cambiar la perspectiva y buscar cercanía en los problemas a los que muchas mujeres se enfrentan en su día a día con respecto a su pelo.
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Una embajadora real
Con reconocidos papeles en el teatro, cine y televisión, Mariana confiesa que pasa mucho tiempo en la silla de maquillaje y peinado, y que muchas veces, el exceso de calor en su pelo, tintes y tratamientos, le han provocado algunos temas con su melena.
Creo que llegué a un momento de mi vida donde me interesa más hablar de lo que sí nos pasa, aunque no siempre se vea bonito o 'perfecto'. Me motivó que esta campaña no se queda en lo superficial, sino que habla del bienestar, del autocuidado y de quitarnos un poquito la pena de encima
Mariana Treviño
Esta es la primera vez que una actriz mexicana se suma a la campaña de Dove Hair México para compartir de manera personal e íntima, la relación que tiene sobre su pelo. De esta misma forma, la campaña busca cambiar la perspectiva que tenemos con el cuidado capilar, pues nos recuerda que para tener realmente una melena de ensueño, es necesario cuidar del cuero cabelludo, sin vergüenza ni pena.
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El cuidado de tu pelo como nunca lo habías visto
Mariana entabla en el reveal una conversación sincera sobre lo que pasa en el detrás de escenas, pues con tanto cambio de look, el pelo se le empezó a caer. Sin embargo, se dio cuenta que es algo común y normal, que le puede suceder a quién sea.
“Me interesa abrir una conversación más honesta sobre el cuidado real. Sobre aceptar que no siempre nos sentimos cómodas con nuestro pelo, sobre dejar de esconder esos procesos y entender que hablar de ellos también es una forma de cuidarnos” expresa la actriz.
Bajo la idea de #CambiaTuPerspectiva, la marca junto con la actriz, buscan mover la narrativa y enfocarse en solucionar los problemas a los que las mujeres se enfrentan, más allá del estigma que puede venir con ellos. “En Dove Hair México creemos que el cuidado capilar va mucho más allá de lo estético. Queremos acompañar a las mujeres desde la empatía, la información y soluciones respaldadas por la ciencia, que ayuden a transformar la manera en que se relacionan con su melena y cuero cabelludo. Con Dove®Derma Care+ queremos cambiar la perspectiva del cuidado capilar”, comparte Carolina Soto, Brand Manager de Dove Hair México.
Ahora, no es ningún secreto el camino que debes seguir para una melena cuidada. Todo está en usar los productos correctos para los problemas a los que te enfrentes, la constancia y disciplina son clave para poder obtener un pelo brillante y cuidado. El respaldo de dermatólogos y especialistas en el cuero cabelludo, son clave para que esta línea tenga el éxito que tiene.