Foreo celebra su aniversario número 13 llevando el skincare a otro nivel

Hay marcas que logran cambiar la forma en la que entendemos el skincare, y Foreo es una de ellas. Se cumplen 13 años desde su fundación, estamos hablando de más de una década apostando por la tecnología aplicada al cuidado de la piel, con dispositivos que se han convertido en favoritos de quienes buscan resultados muy notorios desde casa, que no sean invasivos.

Y qué mejor momento para celebrarlo que el verano, una temporada en la que la piel enfrenta muchos desafíos. Entre el sol, el calor, los viajes y los cambios de rutina, mantener una limpieza adecuada e hidratar correctamente el rostro hace toda la diferencia. Por eso, la marca reúne algunos de sus dispositivos más icónicos para acompañar esta temporada y así tu piel no deje de lucir increíble.