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Belleza

Foreo celebra su aniversario número 13 llevando el skincare a otro nivel

La firma sueca de beauty tech celebra un nuevo aniversario y recuerda que el skincare también evoluciona. Estos dispositivos son aliados clave para mantener la piel sana durante el verano.
lun 22 junio 2026 04:44 PM
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Celebramos los 13 años de la marca con nuestras tools favoritas, ¡chécalas! (via Instagram (@foreo_official))

Hay marcas que logran cambiar la forma en la que entendemos el skincare, y Foreo es una de ellas. Se cumplen 13 años desde su fundación, estamos hablando de más de una década apostando por la tecnología aplicada al cuidado de la piel, con dispositivos que se han convertido en favoritos de quienes buscan resultados muy notorios desde casa, que no sean invasivos.

Y qué mejor momento para celebrarlo que el verano, una temporada en la que la piel enfrenta muchos desafíos. Entre el sol, el calor, los viajes y los cambios de rutina, mantener una limpieza adecuada e hidratar correctamente el rostro hace toda la diferencia. Por eso, la marca reúne algunos de sus dispositivos más icónicos para acompañar esta temporada y así tu piel no deje de lucir increíble.

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Los esenciales de Foreo para este verano

Durante el verano, la piel acumula protector solar, sudor, exceso de grasa e impurezas con mayor facilidad. En este contexto, una limpieza profunda se vuelve completamente indispensable. Uno de los dispositivos protagonistas del aniversario es LUNA™ 4, que utiliza pulsaciones T-Sonic™ que ayudan a limpiar estos residuos molestos y que casi no notamos en el rostro y dejar la piel preparada para absorber mejor los productos de skincare.

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Limpieza profunda, textura suave y varias opciones de tamaño. (LUNA™ 4, $4995, FOREO, www.foreo.com)

Para quienes buscan darle un extra glow a la piel, la línea FAQ™ 202 es ideal para complementar la rutina de skincare y ayudar a que la piel luzca más luminosa y descansada con el uso constante. Es el tipo de tratamiento que antes llamábamos facial en cabina, pero que ahora puedes incorporar desde casa.

Si reafirmar y tonificar el rostro es uno de tus objetivos, el BEAR™, con tecnología de microcorrientes, llevan la experiencia un paso más allá gracias a rutinas guiadas desde la aplicación Foreo For You, que te acompaña paso a paso para hacer cada tratamiento mucho más personalizado y sencillo.

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Micro-corrientes que ayudarán a tu piel a reducir y prevenir arrugas y lineas de expresión así como darle una apariencia más uniforme y tersa. BEAR 2, $9945, FOREO, www.foreo.com. (Vía Instagram (@foreo_latam))

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Trece años convirtiendo el skincare en toda una experiencia

En estos 13 años, Foreo ha demostrado que el cuidado de la piel puede ir mucho más allá de una rutina frente al espejo. La marca sueca ha apostado por desarrollar dispositivos que combinan tecnología, diseño y facilidad de uso para que cada tratamiento se adapte al ritmo de vida de cada persona.

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13 Años de experiencia en tecnología diseñada para la piel. (Vía Instagram (@foreo_portugal))

Gran parte de esa experiencia también está en su ecosistema digital. Muchos de sus dispositivos pueden estar conectados con la aplicación de Foreo, donde es posible seguir rutinas guiadas, personalizar tratamientos y aprovechar al máximo tus productos y dispositivos.

Después de 13 años de innovación, la marca continúa consolidándose como uno de los más grandes referentes del beauty tech, acercando tratamientos que antes parecían exclusivos de un spa o un consultorio estético. En México, sus dispositivos están disponibles a través de su tienda en línea y distribuidores autorizados, para que cada rutina de cuidado se convierta en una experiencia.
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