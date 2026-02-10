La revolución del skincare: la tecnobelleza llegó para quedarse

En el mundo del cuidado de la piel muy pocas marcas han logrado cambiar la rutina diaria en todo una experiencia tecnológica como lo ha conseguido FOREO. Con tan solo 12 años en el mercado internacional y siete con presencia en México, la marca ha pasado de las más influyentes por su avanzada tecnología , pues es una marca de tecnobelleza, que impulsa el uso de dispositivos para el cuidado facial. Desde limpiadores, tonificadores y mascarillas con luz LED, FOREO tiene una posición líder en el sector.
Ahora con su tecnología FAQ, entran al mercado anti-envejecimiento, usando el poder de las máquinas que se encontraban en clínicas, pero ahora desde la comodidad de tu casa. Te contamos todo.
La transformación de un grande: De LUNA a FAQ
Lo que comenzó como un simple aparato de limpieza ha evolucionado hacia un ecosistema de tecnologías avanzadas. Andrea Cuesta, líder de Marketing y Comunicación enFOREO, señala que la firma ha ampliado su oferta integrando dispositivos para diferentes problemáticas, como tonificación, producción de colágeno y más.
A pesar de ello, el avance más audaz es FAQ. A diferencia de FOREO, FAQ se establece como una marca de lujo, pues lleva los tratamientos que suelen ubicarse en clínicas y salones, a tu hogar. Máscaras, cepillos de pelo, guantes para manos, todos integrados con luz LED en diferentes colores, para estimular de distintas formas la actividad celular y así, rejuvenecer la piel, tratar el acné y disminuir otros problemas de la piel.
El futuro del anti-envejecimiento
La efectividad de esta máscara se fundamenta en tres aspectos clave para la salud de la piel: nutrición, ejercicio y esencialmente luz. Para la mascarilla FAQ 202, hay siete tonalidades de luz LED que son capaces de penetrar en la dermis, ofreciendo distintos beneficios.
La tecnología de infrarrojo cercano, incorpora luz infrarroja que, en combinación con la luz roja ayuda a disminuir arrugas y fomenta la producción de colágeno. Y a diferencia de las marcas rígidas, esta es maleable y se ajusta al contorno de la cara gracias a que está hecha de silicón, asegurando que los focos LED estén lo más próximo a la piel para una eficacia superior. ¿Lo mejor de todo? Es inalámbrica, así que puedes hacer miles de tareas mientras cuidas tu piel.
¿Cómo integrarla a tu rutina?
Aunque se trata de un aparato de alta tecnología, su manejo es sencillo. Se aconseja comenzar su uso desde los 20 años como una forma de prevención, ya que a partir de los 25 años la producción de colágeno natural comienza a disminuir. "La máscara se desactiva por sí sola en 20 minutos, que es el tiempo máximo sugerido para prevenir problemas de pigmentación" comenta Andrea.
Comienza con la piel limpia, sin ningún tipo de suero o hidratante, tampoco hace falta que uses protector solar, pues la intención es trabajar directamente sobre la piel. Ahora, en cuanto a frecuencia del tratamiento, en las primeras dos semanas se recomienda utilizarla tres veces por semana, con la posibilidad de aumentar a uso diario si la piel responde favorablemente y todo esto, puedes irlo registrando en la aplicación móvil para ajustar la intensidad y seguir con los tratamientos programados.
Tanto FOREO como FAQ están creadas con un enfoque un la durabilidad. Con una vida útil estimada de 10 años, estos dispositivos no están diseñados para ser comprados repetidamente, sino que se consideran una inversión única en el cuidado de la piel.