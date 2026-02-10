La revolución del skincare: la tecnobelleza llegó para quedarse

La transformación de un grande: De LUNA a FAQ

Lo que comenzó como un simple aparato de limpieza ha evolucionado hacia un ecosistema de tecnologías avanzadas. Andrea Cuesta, líder de Marketing y Comunicación en FOREO, señala que la firma ha ampliado su oferta integrando dispositivos para diferentes problemáticas, como tonificación, producción de colágeno y más.

Amamos que es una forma de llevar lujo en tu casa y consentirte un tiempo. (via Instagram (@faqswiss))

A pesar de ello, el avance más audaz es FAQ. A diferencia de FOREO, FAQ se establece como una marca de lujo, pues lleva los tratamientos que suelen ubicarse en clínicas y salones, a tu hogar. Máscaras, cepillos de pelo, guantes para manos, todos integrados con luz LED en diferentes colores, para estimular de distintas formas la actividad celular y así, rejuvenecer la piel, tratar el acné y disminuir otros problemas de la piel.

El futuro del anti-envejecimiento

La efectividad de esta máscara se fundamenta en tres aspectos clave para la salud de la piel: nutrición, ejercicio y esencialmente luz. Para la mascarilla FAQ 202, hay siete tonalidades de luz LED que son capaces de penetrar en la dermis, ofreciendo distintos beneficios.

La tecnología de infrarrojo cercano, incorpora luz infrarroja que, en combinación con la luz roja ayuda a disminuir arrugas y fomenta la producción de colágeno. Y a diferencia de las marcas rígidas, esta es maleable y se ajusta al contorno de la cara gracias a que está hecha de silicón, asegurando que los focos LED estén lo más próximo a la piel para una eficacia superior. ¿Lo mejor de todo? Es inalámbrica, así que puedes hacer miles de tareas mientras cuidas tu piel.