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Belleza

Las lociones para hombre que huelen increíble y son el regalo perfecto para papá

Desde el clásico que nunca falla hasta el que ya le robaste más de una vez, aquí están las fragancias masculinas que merecen un lugar en su tocador.
vie 19 junio 2026 01:12 PM
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Descubre las fragancias masculinas que más nos obsesionan y que son el regalo ideal para papá este Día del Padre.
(Via: pinterest)

Seamos honestas: elegir una loción para papá puede ser una de las decisiones más difíciles del año. Porque hay demasiadas, y la mitad del tiempo terminamos oliendo el tapón de cada tester hasta perder la noción de lo que buscábamos.

Entonces, para facilitarte la vida, hicimos una selección para ti: estas son las lociones masculinas que nos tienen completamente obsesionadas, las que huelen tan bien que más de una se las ha "prestado" su papá sin intención de devolverlas. Este Día del Padre, regálale algo que de verdad se quede en la memoria.

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Las lociones para hombre que huelen increíble y son el regalo perfecto para papá

Las que nunca fallan

Hay fragancias que son clásicas por razones muy concretas: huelen extraordinariamente bien, son versátiles y funcionan en cualquier contexto. Bleu de Chanel Eau de Parfum es exactamente eso: amaderado, ámbar, sándalo de Nueva Caledonia y una estela que te persigue de la mejor manera posible. Es la loción del hombre que sabe lo que quiere, y también el que cualquier papá merece tener en su tocador.

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Bleu de Chanel Eau de Parfum 100 ml, $3,650, Chanel, El Palacio de Hierro.
(Via: Palacio de hierro)

Para el papá al que siempre le han gustado los aromas más frescos y un poco más intensos, Sauvage de Dior Eau de Parfum es la respuesta. Inspirado en el desierto al atardecer, tiene bergamota de Calabria, lavanda y una base de ambroxan y vainilla que lo hacen adictivo. Es el tipo de perfume que hueles en alguien y lo recuerdas para siempre.

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Sauvage Eau de Parfum 100 ml, $3,700, Dior, Sephora México.
Via: Palacio de Hierro

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El que todos reconocen

Si hay una fragancia masculina que ha resistido décadas, modas y cambios de temporada, es Acqua di Giò de Giorgio Armani. Lanzado en 1996, sigue siendo uno de los más vendidos en el mundo, y con razón: notas marinas, bergamota de Calabria, cardamomo y un fondo de cedro texano que juntos crean algo completamente fresco y sin pretensiones. Ideal para el papá que prefiere algo limpio y cotidiano, pero que igual genera comentarios a su paso.

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Acqua di Giò Eau de Toilette 100 ml, $3,020, Giorgio Armani, El Palacio de Hierro.
Via: Palacio de Hierro

Y si quieres ir un paso más allá, One Million de Rabanne es todo lo contrario al minimalismo: audaz, especiada, con notas de mandarina sanguínea, canela, rosa y un fondo de cuero y ámbar que lo vuelven completamente irresistible. El frasco en forma de lingote de oro dice todo lo que la fragancia promete. Perfecto para el papá que no pasa desapercibido.

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1 Million Parfum EDP 100 ml, $4,455, Rabanne, Sephora México.
Via: Sephora
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Día del Padre Perfumes Chanel Dior Giorgio Armani Sephora

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