6 regalos de beauty para consentir a papá este Día del Padre

Navaja de barba vintage

No hay nada más clásico que una barba bien recortada. Y aunque hoy existen miles de herramientas para hacerlo, una navaja vintage sigue siendo una de las favoritas porque el acabado es mucho más preciso y convierte el afeitado en toda una experiencia. Si papá disfruta tomarse su tiempo para perfilar la barba o mantenerla impecable, este regalo tiene ese toque especial que combina estilo, tradición y funcionalidad y si es utilizada correctamente, puede ayudar a reducir la irritación y lograr un resultado mucho más clean.

Los accesorios clásicos del afeitado reunidos en un solo kit: brocha, bowl, rastrillo, soporte y navajas. (Shave Set de Rasurado 6 en 1, Mamba, $1,097, Amazon)

Loción que huela delicioso

Una buena fragancia puede convertirse en una firma personal. Ya sea que prefiera aromas frescos, amaderados y especiados, regalar una loción siempre es una apuesta segura y es una forma sencilla de darle ese toque extra de confianza que nunca está de más.

El aroma más icónico de la marca que, sin duda, es perfecto para regalar (Bleu, CHANEL, $3650, El Palacio de Hierro )

Neceser de organización

Definitivamente es uno de los más prácticos, un neceser siempre es necesario para mantener organizados todos esos productos que suelen estar dispersos entre cajones y repisas. Si además viaja con frecuencia o va constantemente al gimnasio, club o práctica algún deporte, se convertirá en un básico que agradecerá mucho más de lo que imaginas.