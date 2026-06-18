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Belleza

6 regalos de beauty para consentir a papá este Día del Padre

Porque los papás también necesitan cuidar su piel, su pelo, su barba y oler rico, te traemos las ideas más cool para regalarle este Día del Padre.
jue 18 junio 2026 01:13 PM
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Maluma y su hija París disfrutando días antes del Día del Padre. (vía Instagram (@maluma) )

Corbatas, tazas y calcetines... ya los hemos visto demasiadas veces. Si este año quieres sorprender a papá en el Día del Padre con algo diferente, los productos de beauty pueden ser una gran opción. Desde una buena fragancia hasta productos de grooming que seguro, no sabía que necesitaba hasta que los pruebe.

Si te quedaste sin ideas, no te preocupes, estás en el lugar correcto dónde podrás encontrar las mejores recomendaciones de beauty para que papá luzca espectacular y se sienta de lo más consentido en su día especial.

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6 regalos de beauty para consentir a papá este Día del Padre

Navaja de barba vintage

No hay nada más clásico que una barba bien recortada. Y aunque hoy existen miles de herramientas para hacerlo, una navaja vintage sigue siendo una de las favoritas porque el acabado es mucho más preciso y convierte el afeitado en toda una experiencia. Si papá disfruta tomarse su tiempo para perfilar la barba o mantenerla impecable, este regalo tiene ese toque especial que combina estilo, tradición y funcionalidad y si es utilizada correctamente, puede ayudar a reducir la irritación y lograr un resultado mucho más clean.

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Los accesorios clásicos del afeitado reunidos en un solo kit: brocha, bowl, rastrillo, soporte y navajas. (Shave Set de Rasurado 6 en 1, Mamba, $1,097, Amazon)

Loción que huela delicioso

Una buena fragancia puede convertirse en una firma personal. Ya sea que prefiera aromas frescos, amaderados y especiados, regalar una loción siempre es una apuesta segura y es una forma sencilla de darle ese toque extra de confianza que nunca está de más.

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El aroma más icónico de la marca que, sin duda, es perfecto para regalar (Bleu, CHANEL, $3650, El Palacio de Hierro )

Neceser de organización

Definitivamente es uno de los más prácticos, un neceser siempre es necesario para mantener organizados todos esos productos que suelen estar dispersos entre cajones y repisas. Si además viaja con frecuencia o va constantemente al gimnasio, club o práctica algún deporte, se convertirá en un básico que agradecerá mucho más de lo que imaginas.

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Una alternativa que ofrece practicidad y ayuda a mantener el orden (Neceser, $1,500, Lululemon)

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Kit de cremas para cuidar su piel

Un buen kit de skincare puede ser el boost perfecto para que papá empiece a cuidar su piel sin complicarse la vida. Si además incluye lo básico como limpiador, hidratante y contorno de ojos, tendrá todo lo necesario para armar una rutina sencilla que realmente haga la diferencia.

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Limpia, afeita, suaviza, hidrata (The Grooming Collection, $1090, kiehls)

Un masaje y facial en casa

A veces papá necesita ese momento de desconexión y cuidado, y nada mejor que un masaje en casa. Puedes decidir si compartirlo con él y hacerlo parte de su celebración, o darle ese espacio para que se relaje y olvide todas las presiones del día a día.

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Un masaje o facial (o ambos) siempre es bien recibido. Scape va directo a tu casa para que no salgas de esa comodidad y por eso, para nosotras es la mejor opción. (Cortesía)

Línea de productos de ducha

Ya es momento de jubilar ese famoso shampoo 3 en 1. Si quieres regalarle algo que sí vaya a notar desde el primer uso, apuesta por una línea pensada para las necesidades de su pelo. Usar productos específicos puede marcar una gran diferencia y hacer que el pelo se vea mucho más sano.

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Shampoo y acondicionador diseñados para limpiar a profundidad, aportar hidratación y darle un boost de volumen al pelo. (Set Thick Fix, $804, Hims, Amazon)

Body mist

Si todavía crees que los body mist son solo para ellas, es momento de cambiar de idea. Hoy existen opciones que son perfectas para ellos y se pueden usar todos los días. Son ideales para después del gimnasio, después de una ducha o simplemente cuando quiere sentirse fresco sin recurrir a una fragancia más intensa.

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Ideal para mantenerte fresco y con un rico aroma (All over body spray, $1850, Tom Ford, Sephora)
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Clarifying shampoo: el detox que tu pelo necesita y cómo incluirlo en tu rutina La contaminación, el sudor y los productos de styling pueden acumularse en el pelo más de lo que imaginas. Descubre qué es un clarifying shampoo, cuándo vale la pena usarlo y cómo incorporarlo a tu rutina.

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Día del Padre Skincare

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