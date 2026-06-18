Corbatas, tazas y calcetines... ya los hemos visto demasiadas veces. Si este año quieres sorprender a papá en el Día del Padre con algo diferente, los productos de beauty pueden ser una gran opción. Desde una buena fragancia hasta productos de grooming que seguro, no sabía que necesitaba hasta que los pruebe.
Si te quedaste sin ideas, no te preocupes, estás en el lugar correcto dónde podrás encontrar las mejores recomendaciones de beauty para que papá luzca espectacular y se sienta de lo más consentido en su día especial.
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6 regalos de beauty para consentir a papá este Día del Padre
Navaja de barba vintage
No hay nada más clásico que una barba bien recortada. Y aunque hoy existen miles de herramientas para hacerlo, una navaja vintage sigue siendo una de las favoritas porque el acabado es mucho más preciso y convierte el afeitado en toda una experiencia. Si papá disfruta tomarse su tiempo para perfilar la barba o mantenerla impecable, este regalo tiene ese toque especial que combina estilo, tradición y funcionalidad y si es utilizada correctamente, puede ayudar a reducir la irritación y lograr un resultado mucho más clean.
Loción que huela delicioso
Una buena fragancia puede convertirse en una firma personal. Ya sea que prefiera aromas frescos, amaderados y especiados, regalar una loción siempre es una apuesta segura y es una forma sencilla de darle ese toque extra de confianza que nunca está de más.
Neceser de organización
Definitivamente es uno de los más prácticos, un neceser siempre es necesario para mantener organizados todos esos productos que suelen estar dispersos entre cajones y repisas. Si además viaja con frecuencia o va constantemente al gimnasio, club o práctica algún deporte, se convertirá en un básico que agradecerá mucho más de lo que imaginas.
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Kit de cremas para cuidar su piel
Un buen kit de skincare puede ser el boost perfecto para que papá empiece a cuidar su piel sin complicarse la vida. Si además incluye lo básico como limpiador, hidratante y contorno de ojos, tendrá todo lo necesario para armar una rutina sencilla que realmente haga la diferencia.
Un masaje y facial en casa
A veces papá necesita ese momento de desconexión y cuidado, y nada mejor que un masaje en casa. Puedes decidir si compartirlo con él y hacerlo parte de su celebración, o darle ese espacio para que se relaje y olvide todas las presiones del día a día.
Línea de productos de ducha
Ya es momento de jubilar ese famoso shampoo 3 en 1. Si quieres regalarle algo que sí vaya a notar desde el primer uso, apuesta por una línea pensada para las necesidades de su pelo. Usar productos específicos puede marcar una gran diferencia y hacer que el pelo se vea mucho más sano.
Body mist
Si todavía crees que los body mist son solo para ellas, es momento de cambiar de idea. Hoy existen opciones que son perfectas para ellos y se pueden usar todos los días. Son ideales para después del gimnasio, después de una ducha o simplemente cuando quiere sentirse fresco sin recurrir a una fragancia más intensa.