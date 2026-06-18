El paso a paso del maquillaje y peinado de Zendaya en la premiere de 'Spider-Man: Brand New Day'

El maquillaje: limpio pero con mucho trabajo detrás

El maquillaje de Zendaya en este look sigue la filosofía que su maquillista de cabecera, Ernesto Casillas, ha trabajado con ella a lo largo de todo 2026: dejar que la piel sea la protagonista y construir desde ahí.

La base es luminosa, con cobertura media que permite ver la piel real sin taparla. Para lograr ese glow de red carpet que no parece empolvado, Ernesto Casillas recurre al Body Gloss de Dezi Skin sobre la base como capa final, que da esa sensación de piel casi mojada y perfectamente iluminada.

Body Gloss, $980, Dezi Skin, deziskin.com.

Un blush muy icónico

El color en la cara vino desde el blush: un tono rosa con toques peachy, difuminado desde las mejillas hacia las sienes, lo suficientemente pigmentado para verse en fotos pero sin llegar a ser dramático. Este tipo de blush elevado, casi a nivel de las cuencas de los ojos, es una de las técnicas favoritas de Casillas para alargar el rostro visualmente.

NARS Blush en tono Orgasm, $680, NARS, Sephora México.

Via: Palacio de Hierro

La mirada poderosa de Zendaya y los labios que sellan todo el look

En los ojos, el eyeliner en el párpado superior fue fino y preciso, con un pequeño ángulo en la comisura exterior que estira ligeramente la mirada sin llegar a ser un cat eye. La técnica que Casillas prefiere para este tipo de delineado es trabajarlo con sombra y una brocha en ángulo en lugar de un lápiz, lo que da un acabado más difuminado y moderno que el trazo duro.

MAC Cosmetics Sombra en Carbon, $380, MAC Cosmetics, El Palacio de Hierro.

Via: Palacio de Hierro.

Los labios que dejan el protagonismo sea en los ojos, pero tampoco pasan desapercibidos. El lipliner en tono piel, que contornea la forma de los labios. Y gloss transparente o rosado muy suave, para que nada compita con los ojos ni con el vestido.

Fenty Beauty Gloss Bomb, $580, Fenty Beauty, Sephora México.

Via: Palacio de Hierro.

El resultado es un maquillaje que en foto parece "casi nada" pero en persona tiene capas de trabajo detrás. Simple en apariencia, calculado en ejecución. Porque eso es exactamente lo que Zendaya hace mejor: convertir lo inevitable en icónico. Spider-Man: Brand New Day llega a cines el 31 de julio y con un look así, queda claro que no necesita telaraña para atrapar miradas.