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Belleza

El paso a paso del maquillaje y peinado de Zendaya en la premiere de 'Spider-Man: Brand New Day'

Piel radiante, ondas perfectas y mucho brillo: así se creó el espectacular look de Zendaya para la premiere de 'Spider-Man: Brand New Day'.
jue 18 junio 2026 01:20 PM
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Zendaya en la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Madrid con wet hair efecto sleek, mechón suelto sobre la frente, piel glow, delineado fino y labios nude. (Getty Images)

Si algo quedó claro en la premiere de Spider-Man: Brand New Day en Madrid es que Zendaya no improvisa nada. Ni el vestido, ni los zapatos, ni mucho menos la belleza. Cada detalle tiene una intención, y el look de pelo y maquillaje que lució en la alfombra roja no fue la excepción.

La actriz está de vuelta como MJ en esta nueva entrega de la franquicia, que sigue a Peter Parker navegando un mundo donde nadie lo recuerda, y si la película promete ser tan impactante como su presencia en el red carpet, ya tenemos muchas ganas de verla. Te contamos exactamente cómo se armó el look , producto por producto.

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El paso a paso del maquillaje y peinado de Zendaya en la premiere de 'Spider-Man: Brand New Day'

El pelo: minimalista y técnico

El look de pelo de Zendaya en Madrid no es accidental: es el resultado de meses perfeccionando lo que ya se convirtió en su sello de este año. Para la premiere, optó por su pixie oscuro peinado hacia atrás con efecto wet hair, dejando solo un mechón suelto que enmarca perfectamente su cara. Un peinado que parece minimalista pero tiene una arquitectura muy precisa detrás.

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Moroccanoil Molding Cream, $549, Moroccanoil, Sephora México
Via: Palacio de Hierro.

Para recrearlo en casa, el proceso arranca con el pelo limpio y húmedo. Se aplica gel de fijación fuerte de raíz a puntas, distribuyéndolo de manera uniforme con los dedos o un peine de dientes finos. Después, se peina todo hacia atrás con movimientos firmes desde la frente, asegurándose de que no queden burbujas ni texturas irregulares en la superficie.

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Un spray es esencial para mantener tu melena fija todo el día. (Spray Fijador capilar De Mode, $970, Bumble & Bumble, El Palacio de Hierro)

Una vez fijo, se separa con cuidado un mechón delgado desde la sien y se deja caer sobre la frente. Ese detalle es el que transforma un peinado recogido en algo con carácter. Para cerrar, unas gotas de aceite de brillo sobre toda la superficie hacen que el efecto húmedo sea visible, no apagado.

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Zendaya sabe que un wet look convierte por completo un outfit y eleva el beauty. (Pablo Cuadra/Getty Images)

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El maquillaje: limpio pero con mucho trabajo detrás

El maquillaje de Zendaya en este look sigue la filosofía que su maquillista de cabecera, Ernesto Casillas, ha trabajado con ella a lo largo de todo 2026: dejar que la piel sea la protagonista y construir desde ahí.

La base es luminosa, con cobertura media que permite ver la piel real sin taparla. Para lograr ese glow de red carpet que no parece empolvado, Ernesto Casillas recurre al Body Gloss de Dezi Skin sobre la base como capa final, que da esa sensación de piel casi mojada y perfectamente iluminada.

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Body Gloss, $980, Dezi Skin, deziskin.com.

Un blush muy icónico

El color en la cara vino desde el blush: un tono rosa con toques peachy, difuminado desde las mejillas hacia las sienes, lo suficientemente pigmentado para verse en fotos pero sin llegar a ser dramático. Este tipo de blush elevado, casi a nivel de las cuencas de los ojos, es una de las técnicas favoritas de Casillas para alargar el rostro visualmente.

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NARS Blush en tono Orgasm, $680, NARS, Sephora México.
Via: Palacio de Hierro

La mirada poderosa de Zendaya y los labios que sellan todo el look

En los ojos, el eyeliner en el párpado superior fue fino y preciso, con un pequeño ángulo en la comisura exterior que estira ligeramente la mirada sin llegar a ser un cat eye. La técnica que Casillas prefiere para este tipo de delineado es trabajarlo con sombra y una brocha en ángulo en lugar de un lápiz, lo que da un acabado más difuminado y moderno que el trazo duro.

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MAC Cosmetics Sombra en Carbon, $380, MAC Cosmetics, El Palacio de Hierro.
Via: Palacio de Hierro.

Los labios que dejan el protagonismo sea en los ojos, pero tampoco pasan desapercibidos. El lipliner en tono piel, que contornea la forma de los labios. Y gloss transparente o rosado muy suave, para que nada compita con los ojos ni con el vestido.

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Fenty Beauty Gloss Bomb, $580, Fenty Beauty, Sephora México.
Via: Palacio de Hierro.

El resultado es un maquillaje que en foto parece "casi nada" pero en persona tiene capas de trabajo detrás. Simple en apariencia, calculado en ejecución. Porque eso es exactamente lo que Zendaya hace mejor: convertir lo inevitable en icónico. Spider-Man: Brand New Day llega a cines el 31 de julio y con un look así, queda claro que no necesita telaraña para atrapar miradas.

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Zendaya deslumbró la pasarela con un beauty look lleno de glamour e imposible de ignorar. (Pablo Cuadra/Getty Images)
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Maquillaje Glossier Sombras Alfombra roja

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