Nuestros lugares favoritos en CDMX para un 'fake tan' y 'spray tan'
El 'fake tan' y el 'spray tan' se han convertido en nuestras opciones favoritas a las que acudimos para lograr un bronceado perfecto con un acabado natural y uniforme sin tener que pasar horas bajo el sol.
Tanto elfake tancomo elspray tanson dos opciones que te pueden ayudar a obtener un bronceado personalizado y uniforme con sus diferentes técnicas que se adaptan a los distintos tipos de piel con técnicas que van desde las cabinas automatizadas, cremas, mousses y aplicaciones con pistola. Obteniendo resultados personalizados, que van de acuerdo a las necesidades de tu piel.
Publicidad
¿Cuál es la diferencia entre el fake tan y el spray tan?
El fake tan y el spray tan tienen el mismo objetivo: Lograr un bronceado que luzca natural, uniforme y con ese glow dorado que te haga lucir espectacular. Cada uno de ellos cuenta con características y técnicas diferentes que los hacen únicos, y al conocerlas te permitirá elegir la opción que mejor se adapta a tu piel, así como al resultado y estilo que buscas.
Fake tan: La técnica del fake tan es una alternativa para conseguir un glow dorado en tu piel, de forma temporal sin la necesidad de una exposición solar, con la aplicación de productos como mousses, cremas, gotas, lociones o sprays, los cuales contienen DHA (dihidroxiacetona).
Con sus diferentes presentaciones, el fake tan es un método que puedes aplicar en casa con ayuda de un guante aplicador para lograr un bronceado más uniforme, y puedes adaptarlo de acuerdo a tus preferencias y repetir su aplicación las veces que lo desees. Su duración es de entre 3 a 7 días, dependiendo del tipo de piel, y puede extenderse hasta los 10 días, con una hidratación y cuidados adecuados.
Spray tan: Por su parte, el spray tan es una técnica más profesional, ya que su aplicación es mediante una pistola de aerógrafo o bien en cabinas automatizadas para un bronceado más uniforme. Esta técnica también contiene DHA, lo cual permite que el resultado sea más homogéneo y preciso.
El spray tan es una técnica popular para aplicarla antes de eventos como bodas, vacaciones o celebraciones específicas por su resultado rápido, uniforme y con acabado natural, donde el color comienza a desarrollarse a partir de las 6 y 12 horas y puede durar entre 7 y 10 días, si se mantiene una buena hidratación y se evitan exfoliaciones intensas.
Publicidad
Lugares para conseguir un glow dorado en CDMX
Estos son algunos lugares en la CDMX para conseguir un spray y fake tannatural y uniforme.
The Glowing Lab
The Glowing Lab se ha convertido en uno de los estudios más populares de la ciudad para conseguir un bronceado uniforme. Este estudio cuenta con cabinas automatizadas equipadas con la tecnología más avanzada del mercado, y cuenta con más de cinco intensidades para el tono de tu bronceado que se adaptan a los distintos tipos de piel. Siendo la opción ideal si lo que buscas es un glow dorado inmediato.
Shine Bronz
Shine Bronz se caracteriza por su concepto de spray tan bar, que lo convierte en una opción ideal si lo que buscas es un bronceado que se vea sofisticado y natural, ya que su técnica se enfoca en obtener un tono de bronceado que se adapte al tono de tu piel de manera uniforme y cuenta con servicios tanto a domicilio como spray tan express, opciones accesibles e ideales para obtener un bronceado de ensueño.
SotanMX
El estudio de Sotan es popular por su servicio de spray tan con aplicación personalizada, pensada para obtener un bronceado uniforme y natural en sesiones que duran entre 20 a 30 minutos por sesión, las cuales permiten que el bronceado se adapte al tono de tu piel, logrando un glow luminoso, fresco e ideal para cualquier ocasión.
Publicidad
Tips para que tu fake tan o spray tan dure más
Existen algunos tips que pueden ayudarte a marcar la diferencia y a prolongar la duración de tu fake tan o spray tan, como exfoliar tu piel antes de la aplicación, para eliminar las células muertas y que el tono se adhiera de manera más uniforme. La hidratación de tu piel posterior a tu sesión te ayudará a mantenerla humectada y que el tono se conserve por más tiempo.
Así como evitar exfoliaciones intensas, productos que contengan alcohol y evitar tomar duchas muy calientes en los primeros días para evitar la desaparición de tu bronceado, y así lograr que se mantenga natural y uniforme por más tiempo.
Aun en tu rutina diaria, obtener el bronceado perfecto es posible; ya sea para un evento especial o para tus vacaciones, el fake y spray tan demuestran que tu bronceado ya no depende solo del sol y que lo puedes conseguir con técnicas que son seguras y se pueden adaptar a tu rutina y estilo con un acabado luminoso y natural aun estando en la ciudad.