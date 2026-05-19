Los mejores productos y estilos para transformar tus cejas

Las cejas son el marco de la cara: pobladas, delgadas, fluffy, definidas o rebeldes. No importa la forma ni el estilo, cada una tiene el poder de transformar por completo la expresión y resaltar lo que hace único a cada rostro.
Y aunque las tendencias cambian constantemente, hay algo que nunca debe fallar, y es encontrar los productos adecuados para peinarlas, rellenarlas y fijarlas. Así que reunimos algunos de los mejores aliados para lograr cejas impecables todos los días.
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La guía para entender qué tipo de cejas van contigo
Aunque las tendencias van cambiando constantemente, hay tres estilos que siguen dominando el mundo beauty por su versatilidad y personalidad. La clave está en entender qué productos ayudan a lograrlas y cómo adaptarlas a tus facciones para que realmente resalten tu rostro.
Laminada
Las laminated brows se volvieron tendencia gracias a ese efecto perfectamente peinado, que hace que las cejas queden perfectas. Este estilo se inspira en el brow lamination profesional, un tratamiento que alisa y fija el vello en una misma dirección para crear una apariencia más estructurada, tiene duración de aproximadamente 30 días y lo que busca este estilo es replicarlo sin someter a nuestras cejas a los químicos.
Para recrearlas en casa, los productos más importantes son los brow gels, ceras para cejas o jabones especiales que mantengan cada pelito en su lugar. La técnica consiste en peinar el vello hacia arriba y ligeramente en diagonal, rellenando únicamente los espacios necesarios. Este estilo suele favorecer especialmente a las caras redondas u ovaladas porque crea un efecto visual de mayor estructura y levantamiento en la mirada. También funciona muy bien en personas con cejas pobladas.
Fluffy
Las fluffy brows son probablemente el equilibrio perfecto entre definición y naturalidad. A diferencia de las laminadas, aquí no se busca que todos los pelitos queden completamente alineados, sino conservar textura y volumen para que el resultado sea mucho más effortless.
Para lograrlas, los mejores aliados son los geles ligeros con color, máscaras para cejas o plumones que replican pelo por pelo ya que la idea no es rellenar toda la ceja, sino trabajar ciertas zonas para mantener ese efecto ligeramente despeinado. Cepillarlas hacia arriba al inicio y seguir la dirección natural del crecimiento ayuda muchísimo a conseguir el look.
Orgánicas
Las organic brows son cejas menos rígidas, menos simétricas y mucho más reales, algo que cada vez toma más fuerza dentro de las tendencias de belleza actuales. Para este estilo, lo mejor es usar productos ligeros, como sombras para cejas, lápices suaves o geles transparentes.
Las cejas orgánicas son de las más fáciles de adaptar a distintos tipos de cara porque justamente buscan trabajar con las facciones naturales y no transformarlas. Son perfectas para quienes quieren verse arregladas sin maquillaje y funcionan especialmente bien en rostros alargados, delicados o con rasgos suaves.
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Ahora sí, después de definir qué tipo de cejas son las correctas para ti, es momento de pasar a los productos que te ayudarán a obtenerlas.
Para peinar
Si tus cejas son bien portadas, seguro las peinas y estás lista para seguir el día, hay muchas personas que cargan con su spoolie a todos lados y peinan sus cejitas en repetidas ocasiones a lo largo del día, si tu eres una de ellas el cepillo para cejas es para ti.
Para rellenar
Para rellenar existen un sin fin de productos en el mercado para las distintas formas y estilos que hay para las cejas, y es que es uno de los pasos más importantes cuando se habla de crear un gran look. Nuestro tip es que pruebes distintos para que encuentres el que más te guste a ti: desde plumón, hasta lápiz o sombras que son más sencillas de difuminar, ¡las opciones son infinitas!
Para fijar
Las cejas rebeldes necesitan ser gobernadas, no hay nada mejor que un buen producto que fije las cejas y además no las deje blancas, pegajosas, grumosas o que no sean todo terreno y se derritan con el sol, el agua o el sudor. Te recomendamos un gel que se sienta ligero pero que no deje tiesas las cejas.