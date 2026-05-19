Los mejores productos y estilos para transformar tus cejas

La guía para entender qué tipo de cejas van contigo

Aunque las tendencias van cambiando constantemente, hay tres estilos que siguen dominando el mundo beauty por su versatilidad y personalidad. La clave está en entender qué productos ayudan a lograrlas y cómo adaptarlas a tus facciones para que realmente resalten tu rostro.

Laminada

Las laminated brows se volvieron tendencia gracias a ese efecto perfectamente peinado, que hace que las cejas queden perfectas. Este estilo se inspira en el brow lamination profesional, un tratamiento que alisa y fija el vello en una misma dirección para crear una apariencia más estructurada, tiene duración de aproximadamente 30 días y lo que busca este estilo es replicarlo sin someter a nuestras cejas a los químicos.

Cejas laminadas y perfectamente bien definidas (vía Instagram (@lashbrow_bysoundousse))

Para recrearlas en casa, los productos más importantes son los brow gels, ceras para cejas o jabones especiales que mantengan cada pelito en su lugar. La técnica consiste en peinar el vello hacia arriba y ligeramente en diagonal, rellenando únicamente los espacios necesarios. Este estilo suele favorecer especialmente a las caras redondas u ovaladas porque crea un efecto visual de mayor estructura y levantamiento en la mirada. También funciona muy bien en personas con cejas pobladas.

Fluffy

Las fluffy brows son probablemente el equilibrio perfecto entre definición y naturalidad. A diferencia de las laminadas, aquí no se busca que todos los pelitos queden completamente alineados, sino conservar textura y volumen para que el resultado sea mucho más effortless.

Taylor Hill, la modelo que nos enseña que nos enseña como se llevan las fluffy brows (vía Instagram (@jade__kmakeup))

Para lograrlas, los mejores aliados son los geles ligeros con color, máscaras para cejas o plumones que replican pelo por pelo ya que la idea no es rellenar toda la ceja, sino trabajar ciertas zonas para mantener ese efecto ligeramente despeinado. Cepillarlas hacia arriba al inicio y seguir la dirección natural del crecimiento ayuda muchísimo a conseguir el look.

Orgánicas

Las organic brows son cejas menos rígidas, menos simétricas y mucho más reales, algo que cada vez toma más fuerza dentro de las tendencias de belleza actuales. Para este estilo, lo mejor es usar productos ligeros, como sombras para cejas, lápices suaves o geles transparentes.

quien mejor para ejemplificar las organic brows que la reina de los natural beauty looks (vía Instagram (@haileybieber))

Las cejas orgánicas son de las más fáciles de adaptar a distintos tipos de cara porque justamente buscan trabajar con las facciones naturales y no transformarlas. Son perfectas para quienes quieren verse arregladas sin maquillaje y funcionan especialmente bien en rostros alargados, delicados o con rasgos suaves.