Bottega Veneta entra al mundo de la belleza con su nueva colección de perfumes

Los icónicos olores de Bottega

La idea que sostiene toda la colección se llama "Intrecciato duo", un concepto que toma el tejido entrelazado icónico de la casa y lo traduce al lenguaje del olfato: cada fragancia combina un ingrediente italiano con uno de otra parte del mundo. El resultado es una especie de conversación entre culturas, entre lo familiar y lo inesperado. Hay una tensión deliberada entre lo ligero y lo denso, lo cítrico y lo resinoso, lo diurno y lo nocturno.

Detalle del frasco de Ricordami, con el patrón Intrecciato en vidrio ámbar y anillo dorado.

Algunos ejemplos que vale la pena mencionar: Always Now ancla albahaca italiana en vetiver de Madagascar.

Montebello, inspirada en los jardines del atelier de la maison en el Véneto, mezcla naranja sanguina con neroli del norte de África. Y quizás la más curiosa del lote, Ricordami, que parte de la nostalgia de un helado de stracciatella y lo aterriza, sorprendentemente, en madera de roble. Cada uno de estos aromas le dan vitalidad a las fragancias, y nos tienen obsesionadas.