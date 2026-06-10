Si algo ha caracterizado a Bottega Veneta en los últimos años es su capacidad de expandirse sin perder el hilo. Ahora, la casa da un paso más allá de la moda y consolida su lugar en la industria beauty con Alta, su colección de fragancias más ambiciosa hasta la fecha: diez Eaux de Parfum que no buscan oler "a lujo" en el sentido más genérico, sino construir algo mucho más específico, algo muy narrativo.
Bottega Veneta entra al mundo de la belleza con su nueva colección de perfumes
Los icónicos olores de Bottega
La idea que sostiene toda la colección se llama "Intrecciato duo", un concepto que toma el tejido entrelazado icónico de la casa y lo traduce al lenguaje del olfato: cada fragancia combina un ingrediente italiano con uno de otra parte del mundo. El resultado es una especie de conversación entre culturas, entre lo familiar y lo inesperado. Hay una tensión deliberada entre lo ligero y lo denso, lo cítrico y lo resinoso, lo diurno y lo nocturno.
Algunos ejemplos que vale la pena mencionar: Always Now ancla albahaca italiana en vetiver de Madagascar.
Montebello, inspirada en los jardines del atelier de la maison en el Véneto, mezcla naranja sanguina con neroli del norte de África. Y quizás la más curiosa del lote, Ricordami, que parte de la nostalgia de un helado de stracciatella y lo aterriza, sorprendentemente, en madera de roble. Cada uno de estos aromas le dan vitalidad a las fragancias, y nos tienen obsesionadas.
El concepto en botella
En términos de diseño, el frasco es exactamente lo que esperarías de Bottega: el patrón Intrecciato traducido en vidrio esculpido, con una tapa de madera y un aro dorado que guiña al ojo a la arquitectura veneciana. Cada pieza está hecha con vidrio reciclado y es recargable, disponible en 50 ml y 100 ml.
La colección llega a las boutiques de la marca y a grandes almacenes selectos alrededor del mundo, acompañada de accesorios de piel tejida. Es, en todos los sentidos, la apuesta beauty más grande de la casa hasta ahora.
Con Alta, Bottega Veneta no solo lanza perfumes: propone una forma de entender la identidad italiana que no se queda atrapada en los clichés, es que sale al mundo a mezclarse con él. Y eso, viniendo de una maison tan comprometida con lo artesanal, tiene mucho sentido.