El kit de belleza que sí o sí debes llevar para vivir la fiebre mundialista

¿Qué debes llevar en tu bolsa en el Mundial?

Protector solar

Primero y más importante: protector solar. Uno en formato stick o en spray compacto es ideal porque no ensucia y lo puedes aplicar sin espejo. Busca uno con SPF 50 mínimo y fórmula resistente al agua porque, cuando te emociones, vas a sudar. El Ultra Sun Stick de La Roche-Posay o el Invisible Shield de Bondi Sands son opciones que se aplican rápido y no deja residuo blanco.

Invisible Shield, $589, Bondi Sands, Amazon México, caretobeauty.com/mx

Lipstick como producto multifuncional

El siguiente must es un labial o tinta de labios con buena duración. En el estadio no hay tiempo de retocarse cada hora. El Matte Lip Crayon de MAC es ideal por su formato en lápiz que te permite aplicarlo en segundos sin espejo y sin brocha, lo que lo convierte en el labial más práctico que puedes meter en tu bolsa para el estadio.

Su fórmula mate de larga duración está diseñada para no correrse ni transferirse, así que sobrevive cervezas, nachos, gritos y cualquier celebración que se te ocurra sin moverse ni un milímetro. Además viene en una gama de tonos amplísima, desde los más nude hasta los más atrevidos, para que encuentres el que más va con tu look del día.