¿Qué es el PDRN? El hype del ingrediente que pasó del laboratorio al skincare

¿Qué es el PDRN y por qué viene del salmón?

Aunque su nombre suena más a una fórmula de laboratorio que a un ingrediente de skincare, el PDRN (Polydeoxyribonucleotide) es una sustancia obtenida a partir del ADN de peces como el salmón.

Su uso comenzó en el área médica porque ayuda a la reparación de los tejidos, los doctores ocupaban el compuesto para regenerar tejidos después de procedimientos en su mayoría quirúrgicos o estéticos (cicatrices, marcas, textura) y por ello es que con el paso de el tiempo llamó la atención de la industria de la belleza.

Eso sí, no se trata de aplicar salmón directamente sobre el rostro o de un producto milagro estamos hablando de moléculas purificadas y procesadas que se incorporan a tratamientos y productos de skincare para aportar beneficios directos en la piel.

La calidad de la piel es el objetivo a el que está enfocado el mundo del beauty en este momento y este producto apoya a dicha premisa. Más allá de ocultar imperfecciones, hoy el objetivo es conseguir una piel que luzca hidratada, luminosa, uniforme y saludable incluso sin necesidad de maquillaje.

Gracias a su capacidad para apoyar los procesos naturales de reparación de la piel, el PDRN se ha convertido en uno de los ingredientes estrella del KBeauty y de numerosos tratamientos estéticos.