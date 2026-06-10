¿Qué es el PDRN? El hype del ingrediente que pasó del laboratorio al skincare
Del consultorio a los sérums y mascarillas más buscados del momento, el PDRN se ha convertido en uno de los ingredientes estrella del skincare. Te contamos qué es, cómo funciona y por qué está en todas partes.
En el mundo del beauty existe un sinfín de tratamientos y productos que prometen mejorar la apariencia de la piel, y con los avances tecnológicos es claro que cada vez hay más nuevas opciones que buscan resultados más efectivos, más rápidos y menos invasivos .
Uno de los nombres más comunes en la conversación actual es el PDRN, el nuevo ingrediente estrella del mundo del beauty. Se trata de un activo derivado del ADN del salmón que ha ganado fama porque ayuda a que la piel luzca más fresca, hidratada y radiante. Se puede probar en tratamientos estéticos o incluso mascarillas y sérums. Sigue leyendo para descubrir más a fondo sus beneficios y entender por qué se volvió viral y ¿Qué puedes esperar si decides probarlo?.
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¿Qué es el PDRN y por qué viene del salmón?
Aunque su nombre suena más a una fórmula de laboratorio que a un ingrediente de skincare, el PDRN (Polydeoxyribonucleotide) es una sustancia obtenida a partir del ADN de peces como el salmón.
Su uso comenzó en el área médica porque ayuda a la reparación de los tejidos, los doctores ocupaban el compuesto para regenerar tejidos después de procedimientos en su mayoría quirúrgicos o estéticos (cicatrices, marcas, textura) y por ello es que con el paso de el tiempo llamó la atención de la industria de la belleza.
Eso sí, no se trata de aplicar salmón directamente sobre el rostro o de un producto milagro estamos hablando de moléculas purificadas y procesadas que se incorporan a tratamientos y productos de skincare para aportar beneficios directos en la piel.
La calidad de la piel es el objetivo a el que está enfocado el mundo del beauty en este momento y este producto apoya a dicha premisa. Más allá de ocultar imperfecciones, hoy el objetivo es conseguir una piel que luzca hidratada, luminosa, uniforme y saludable incluso sin necesidad de maquillaje.
Gracias a su capacidad para apoyar los procesos naturales de reparación de la piel, el PDRN se ha convertido en uno de los ingredientes estrella del KBeauty y de numerosos tratamientos estéticos.
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¿Cómo incluir PDRN en tu rutina de skincare?
Si te interesa probar el PDRN, tienes dos caminos. El primero son los tratamientos estéticos. Algunos de los más conocidos son Rejuran y el microneedling con PDRN, una técnica que utiliza microagujas para ayudar a que el ingrediente llegue mejor a la piel.
Este tipo de tratamientos suele ser una buena opción para quienes buscan trabajar preocupaciones más específicas, como marcas de acné, textura o signos de la edad, y normalmente los resultados se notan desde la primera sesión aunque lo recomendado es cumplir con un tratamiento completo para tener mejores resultados y con mayor duración.
El segundo son los productos que puedes usar en casa, como mascarillas, sérums, cremas, protectores solares y sprays, entre otros. Incorporarlos a tu rutina es una manera fácil de darle un extra de cuidado a tu piel sin cambiar por completo los pasos que ya sigues. Si últimamente notas que tu piel se ve cansada, perdió luminosidad o ya no tiene ese aspecto fresco y uniforme que tanto te gusta, quizá sea momento de darle una oportunidad al PDRN.