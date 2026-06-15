Qué es la popular "suede skin" y cómo puedes lograrla

¿Qué es la suede skin?

Piensa en el punto intermedio perfecto entre la piel glow y el acabado mate clásico. La suede skin es un maquillaje de base ligera y luminosidad contenida que hace que la piel se vea sana, cuidada y aterciopelada sin perder su textura natural. Poros, líneas finas, la piel real: todo sigue ahí, solo que visualmente suavizado.

Piel trabajada con base ligera y rubor bien integrado, sin rastro de exceso. El resultado: una piel que parece descansada y sana. (via Instagram (@ninapark))

Lo que la diferencía de tendencias anteriores es justamente eso: no busca cubrir ni saturar. Las bases de acabado natural, los correctores aplicados sólo donde son necesarios y los productos en crema son sus mejores aliados. El secreto final está en una capa ligera de polvos translúcidos ultra finos que sellan sin apagar, dejando ese efecto sedoso tan característico. Para el color, mandan los rubores en tonos tierra, durazno y rosa suave muy bien integrados; el iluminador, en cambio, deja de ser el protagonista absoluto.

¿Por qué está triunfando este verano?

Tiene todo el sentido del mundo. Después de años persiguiendo acabados jugosos que en la vida real con calor, humedad y luz directa terminaban convirtiéndose en una balada de brillos en lugares poco estratégicos, la suede skin llega como la solución elegante que muchas estábamos esperando. Controla los brillos sin quitarle frescura a la piel, lo que la convierte en la opción ideal cuando las temperaturas suben.

Base ligera que deja ver la textura real de la piel, con labios en tono tierra y rubor difuminado. Un ejemplo perfecto del equilibrio entre glow y mate que define esta tendencia. (via Instagram (@ninapark))

Pero más allá de lo práctico, esta tendencia también habla de un momento cultural: estamos cansadas del maquillaje filtro, del aspecto irreal, de la piel que parece rendir. La suede skin apuesta por potenciar en lugar de esconder, por suavizar en lugar de borrar. Es sofisticación que no grita, naturalidad que no da flojera. Y eso, en este momento del beauty, vale todo.