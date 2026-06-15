Qué es la popular "suede skin" y cómo puedes lograrla

Hay tendencias de maquillaje que llegan para quedarse una temporada, y hay otras que redefinen cómo nos relacionamos con nuestra propia piel. La suede skin es de las segundas. Su nombre lo dice todo: inspirada en la textura del ante, esta técnica busca un acabado suave, uniforme y elegante que se aleja tanto del glow exagerado como del mate plano que tanto tememos.
Después del reinado de la cloud skin, esa piel difuminada y casi etérea que inundó redes sociales y alfombras rojas, el maquillaje da un paso hacia algo más sofisticado. Aquí el brillo no desaparece, simplemente se vuelve inteligente: controlado, refinado y, sobre todo, real.
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¿Qué es la suede skin?
Piensa en el punto intermedio perfecto entre la piel glow y el acabado mate clásico. La suede skin es un maquillaje de base ligera y luminosidad contenida que hace que la piel se vea sana, cuidada y aterciopelada sin perder su textura natural. Poros, líneas finas, la piel real: todo sigue ahí, solo que visualmente suavizado.
Lo que la diferencía de tendencias anteriores es justamente eso: no busca cubrir ni saturar. Las bases de acabado natural, los correctores aplicados sólo donde son necesarios y los productos en crema son sus mejores aliados. El secreto final está en una capa ligera de polvos translúcidos ultra finos que sellan sin apagar, dejando ese efecto sedoso tan característico. Para el color, mandan los rubores en tonos tierra, durazno y rosa suave muy bien integrados; el iluminador, en cambio, deja de ser el protagonista absoluto.
¿Por qué está triunfando este verano?
Tiene todo el sentido del mundo. Después de años persiguiendo acabados jugosos que en la vida real con calor, humedad y luz directa terminaban convirtiéndose en una balada de brillos en lugares poco estratégicos, la suede skin llega como la solución elegante que muchas estábamos esperando. Controla los brillos sin quitarle frescura a la piel, lo que la convierte en la opción ideal cuando las temperaturas suben.
Pero más allá de lo práctico, esta tendencia también habla de un momento cultural: estamos cansadas del maquillaje filtro, del aspecto irreal, de la piel que parece rendir. La suede skin apuesta por potenciar en lugar de esconder, por suavizar en lugar de borrar. Es sofisticación que no grita, naturalidad que no da flojera. Y eso, en este momento del beauty, vale todo.
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Las mejores bases para conseguir una "suede skin"
Lo mejor es que no necesitas reinventar tu rutina para lograrlo. Con elegir bien la base, ya tienes la mitad del trabajo hecho.
La base de Giorgio Armani,Luminous Silk es quizás la más icónica para este efecto. Con cobertura media modulable y una fórmula libre de aceites, deja un acabado sedoso que parece piel pero mejor. Es tan ligera que se funde sola, sin efecto máscara ni líneas visibles, y funciona para todo tipo de piel. No es casualidad que lleve décadas siendo favorita de maquilladoras profesionales.
Si buscas algo más ligero, la base Beautiful Skin Foundation de Charlotte Tilbury es tu opción. Da exactamente ese glow natural y controlado que define la tendencia: luminosidad que viene de adentro, no de encima. Su fórmula mejora el aspecto de la piel con cada uso gracias a sus activos de skincare, y viene en 30 tonos para que encuentres el tuyo sin drama.
Para quienes prefieren algo más buildable, de NARS, la Natural Radiant Longwear Foundation es la respuesta. Puedes usarla ligera para el día a día o acumular cobertura para la noche, y en los dos casos el acabado sigue siendo ese satinado elegante que necesita la "suede skin". Además dura todo el día sin oxidarse ni cuartearse.
Y si quieres una opción más accesible sin sacrificar resultado, Dream Satin Liquid deMaybelline, tiene todo lo que necesitas. Su fórmula con sérum hidratante mantiene la piel humectada hasta 12 horas y deja ese acabado satinado natural que encaja perfecto con la estética suede. Una de esas bases que sorprende por su precio.
El truco final, sin importar cuál elijas: sella con poquitos polvos translúcidos solo en las zonas que más brillan, y listo.