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Belleza

Los tips y productos esenciales para una piel más luminosa según Alexandra Leclerc

Si buscas una piel fresca, luminosa y saludable, aquí encontrarás hábitos y recomendaciones inspiradas en el glowy glam de Alexandra Leclerc que tanto la caracteriza.
vie 12 junio 2026 02:26 PM
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Una piel glowy es el resultado de la constancia en productos y la disciplina de un buen cuidado. (via Instagram (@alexandramalenaleclerc))

Imagina pasar de una piel apagada a una piel radiante en poco tiempo, lograr una piel glowy puede parecer misión imposible pero hay productos que en definitiva son grandes aliados para esos looks jugosos que tanto nos gustan. Los sueros iluminadores son parte de las más grandes obsesiones del mundo del beauty porque no sólo aportan luminosidad, también ayudan a nutrir, hidratar y a cubrir ciertas necesidades la piel, donde el objetivo ya no es solo verse bien, sino tener una piel realmente saludable.

Celebs como Alexandra Leclerc son el claro ejemplo de que una piel saludable transmite esa sensación de frescura que se ha vuelto el objetivo de muchos. Su glam confirma que hoy la belleza no se trata de tener una piel perfecta, sino una piel que se vea cuidada, luminosa y auténtica. Si tú también buscas conseguir ese efecto , aquí te compartimos algunos de sus mejores tips y una selección de sérums iluminadores que vale la pena tener en el radar.

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Los hábitos y productos detrás del glow de Alexandra Leclerc

Alexandra tiene como statement que sus beauty looks deben seguir siempre una línea en dónde la apariencia de la cara sea natural, fresca y luminosa y sin duda predica con el ejemplo. Para ello tiene un par de tips y recomendaciones que, sin duda, todos pueden poner en práctica.

Según el contenido que hemos visto en sus redes sociales, la modelo y activista, empieza su día con eye patches de colágeno que ayudan a hidratar la zona de ojeras dándole el primer boost del día a su piel. Después combina la glazing milk y el peptide glazing fluid de Rhode, marca de la cual es embajadora, haciendo énfasis en que cuando se habla de productos tan líquidos, menos es más, ambos productos la ayudan a lograr ese efecto glowy que tanto la caracterizan.

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Rhode ya llegó a México y dentro de sus productos están la Glazing milk $ 735 y el Peptide glazing fluid $735. Diponibles en la página oficial de Rhode. (Vía www.rhodeskin.com)

Que su piel sea tan glowy no es coincidencia, Alexandra también busca seguir una serie de hábitos que complementan esa apariencia saludable, no sólo en la piel de su rostro sino en la de su cuerpo. Por eso busca mantenerse bien hidratada, cumplir con los 10 mil pasos al día, probar distintas formas de ejercicio para encontrar las que mejor se adapten a ti, llevar una alimentación basada en whole foods y seguir una rutina de skincare constante.

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Más que makeup, el protagonismo está en su piel. Alexandra suele apostar por beauty looks donde la luminosidad natural se roba toda la atención ( y entendemos porque)
(vía Instagram (@alexandramalenaleclerc))

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Nuestros favoritos para una piel más luminosa

Aunque los hábitos juegan un papel importante, hay productos que pueden ayudarte a acercarte a ese efecto de piel fresca y luminosa. Desde sérums que buscan mejorar la apariencia general de la piel hasta fórmulas que aportan glow al instante, estas son algunas opciones que vale la pena tener en el radar.

Clinique Even Better Clinical Dark Spot Clearing Serum

Una opción para quienes buscan trabajar manchas y tono desigual, dos factores que suelen hacer que la piel pierda luminosidad.

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Clinique even better clinical dark spot clearing serum $1,299. (Vía www.sephora.com)

Lancôme Clarifique Pro-Solution Serum

Pensado para quienes quieren mejorar la apariencia general de la piel, especialmente cuando la textura, los poros o las marcas afectan su aspecto glowy.

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lancôme clarifique - pro solution serum $3,200. (Vía www.sephora.com)

M·A·C Strobe Cream

Un clásico del mundo beauty gracias al acabado luminoso que aporta a la piel. Funciona especialmente bien cuando buscas un glow inmediato y preparar la piel antes del makeup.

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mini mac strobe cream $300. (Vía www.sephora.com)

Saie Glowy Super Gel

Ideal para quienes disfrutan de un acabado más jucy y luminoso. Puede utilizarse en diferentes pasos de la rutina para potenciar el brillo natural de la piel.

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Saie Iluminador Ligero Glowy Super Gel $854. (Vía www.amazon.com.mx)
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Alexandra Saint Mleux

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