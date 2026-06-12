Los tips y productos esenciales para una piel más luminosa según Alexandra Leclerc

Imagina pasar de una piel apagada a una piel radiante en poco tiempo, lograr una piel glowy puede parecer misión imposible pero hay productos que en definitiva son grandes aliados para esos looks jugosos que tanto nos gustan. Los sueros iluminadores son parte de las más grandes obsesiones del mundo del beauty porque no sólo aportan luminosidad, también ayudan a nutrir, hidratar y a cubrir ciertas necesidades la piel, donde el objetivo ya no es solo verse bien, sino tener una piel realmente saludable.
Celebs como Alexandra Leclerc son el claro ejemplo de que una piel saludable transmite esa sensación de frescura que se ha vuelto el objetivo de muchos. Su glam confirma que hoy la belleza no se trata de tener una piel perfecta, sino una piel que se vea cuidada, luminosa y auténtica. Si tú también buscas conseguir ese efecto , aquí te compartimos algunos de sus mejores tips y una selección de sérums iluminadores que vale la pena tener en el radar.