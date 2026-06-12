Los tips y productos esenciales para una piel más luminosa según Alexandra Leclerc

Los hábitos y productos detrás del glow de Alexandra Leclerc

Alexandra tiene como statement que sus beauty looks deben seguir siempre una línea en dónde la apariencia de la cara sea natural, fresca y luminosa y sin duda predica con el ejemplo. Para ello tiene un par de tips y recomendaciones que, sin duda, todos pueden poner en práctica.

Según el contenido que hemos visto en sus redes sociales, la modelo y activista, empieza su día con eye patches de colágeno que ayudan a hidratar la zona de ojeras dándole el primer boost del día a su piel. Después combina la glazing milk y el peptide glazing fluid de Rhode, marca de la cual es embajadora, haciendo énfasis en que cuando se habla de productos tan líquidos, menos es más, ambos productos la ayudan a lograr ese efecto glowy que tanto la caracterizan.

Rhode ya llegó a México y dentro de sus productos están la Glazing milk $ 735 y el Peptide glazing fluid $735. Diponibles en la página oficial de Rhode. (Vía www.rhodeskin.com)

Que su piel sea tan glowy no es coincidencia, Alexandra también busca seguir una serie de hábitos que complementan esa apariencia saludable, no sólo en la piel de su rostro sino en la de su cuerpo. Por eso busca mantenerse bien hidratada, cumplir con los 10 mil pasos al día, probar distintas formas de ejercicio para encontrar las que mejor se adapten a ti, llevar una alimentación basada en whole foods y seguir una rutina de skincare constante.