Chanel confirma que las "sea glass nails" son las protagonistas del verano

La propuesta de Chanel que confirma la tendencia de las sea glass

No es casualidad que incluso Chanel haya apostado por este tipo de acabados en sus propuestas más recientes como el runway de la colección cruise . De la mano de la nail artist Ama Quashie, la firma presentó manicuras con efectos luminosos y casi cristalinos que complementaban a la perfección la línea de la colección. Si algo dejó claro Chanel, es que este tipo de acabados tienen todo para convertirse en uno de los favoritos de esta temporada.

La firma que convirtió las uñas en una extensión del outfit (vía Instagram (@amaquashie))

La inspo que querrás guardar

Lo mejor de esta tendencia es que no hay una sola manera de llevarla. Si te gustan las uñas discretas, puedes inspirarte en los tonos perlados ya que son elegantes, fáciles de combinar y perfectos para quienes buscan algo diferente sin salir de su zona de confort.

La inspo que necesitas si no quieres salir de tu zona de confort pero, si en tendencia (vía Instagram (@mironailsalon))

Si eres más de colores, los azules, tonos acqua y los verdes suaves son los favoritos de la temporada porque capturan por completo esa esencia de mar. También vale la pena experimentar con lavandas, rosas traslúcidos o incluso combinar varios tonos en un mismo diseño para crear un efecto distinto.