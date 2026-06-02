Chanel confirma que las "sea glass nails" son las protagonistas del verano

Si este verano buscas un diseño de uñas diferente a los clásicos tonos sólidos, las sea glass nails son la inspo que necesitas. Esta tendencia toma como referencia los pequeños fragmentos de vidrio que llegan a la orilla del mar conocidos como sea glass (por ello el nombre) y la idea detrás de este diseño es recrear el efecto de esos fragmentos utilizando colores translúcidos y acabados brillantes que aportan profundidad al diseño.
La clave está en sus colores inspirados en el océano como: azul acqua, verde cristal, lila suave o tonos perlados, combinados con acabados brillantes y nacarados que reflejan la luz desde cualquier ángulo. Esta combinación resulta fresca y perfecta para acompañar los días de verano .