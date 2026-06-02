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Belleza

Chanel confirma que las "sea glass nails" son las protagonistas del verano

Las "sea glass nails" tienen todo que ver con el verano y la firma llevó esta tendencia a la pasarela con acabados luminosos y efecto cristalino. Aquí encontrarás inspo y el paso a paso para lograrlas.
mar 02 junio 2026 02:29 PM
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La nueva tendencia de uñas que pasó de la pasarela de Chanel a serla tendencia más prometedora para esta temporada de verano (vía Instagram (@whowhatwear))

Si este verano buscas un diseño de uñas diferente a los clásicos tonos sólidos, las sea glass nails son la inspo que necesitas. Esta tendencia toma como referencia los pequeños fragmentos de vidrio que llegan a la orilla del mar conocidos como sea glass (por ello el nombre) y la idea detrás de este diseño es recrear el efecto de esos fragmentos utilizando colores translúcidos y acabados brillantes que aportan profundidad al diseño.

La clave está en sus colores inspirados en el océano como: azul acqua, verde cristal, lila suave o tonos perlados, combinados con acabados brillantes y nacarados que reflejan la luz desde cualquier ángulo. Esta combinación resulta fresca y perfecta para acompañar los días de verano .

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La propuesta de Chanel que confirma la tendencia de las sea glass

No es casualidad que incluso Chanel haya apostado por este tipo de acabados en sus propuestas más recientes como el runway de la colección cruise . De la mano de la nail artist Ama Quashie, la firma presentó manicuras con efectos luminosos y casi cristalinos que complementaban a la perfección la línea de la colección. Si algo dejó claro Chanel, es que este tipo de acabados tienen todo para convertirse en uno de los favoritos de esta temporada.

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La firma que convirtió las uñas en una extensión del outfit (vía Instagram (@amaquashie))

La inspo que querrás guardar

Lo mejor de esta tendencia es que no hay una sola manera de llevarla. Si te gustan las uñas discretas, puedes inspirarte en los tonos perlados ya que son elegantes, fáciles de combinar y perfectos para quienes buscan algo diferente sin salir de su zona de confort.

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La inspo que necesitas si no quieres salir de tu zona de confort pero, si en tendencia (vía Instagram (@mironailsalon))

Si eres más de colores, los azules, tonos acqua y los verdes suaves son los favoritos de la temporada porque capturan por completo esa esencia de mar. También vale la pena experimentar con lavandas, rosas traslúcidos o incluso combinar varios tonos en un mismo diseño para crear un efecto distinto.

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La combinación de colores que grita verano (vía Instagram (@jessicawashick))

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Paso a paso para recrear las uñas sea glass

Si prefieres intentarlo desde casa, necesitarás un esmalte traslúcido en tonos inspirados en el mar, una capa con acabado perlado y un top coat brilloso. La clave está en aplicar capas ligeras para mantener ese efecto cristalino que caracteriza a las sea glass nails. También puedes combinar dos tonos similares para crear más dimensión o añadir un toque nacarado para conseguir ese brillo que las hace tan especiales.

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Estos son algunos de los tonos de la gama de colores de el catálogo de Chanel (vía www.chanel.com)

Si lo tuyo es dejarlo en manos de una profesional, al llegar al salón puedes pedir una base traslúcida o efecto jelly en el color que más te guste (que esté inspirado en el océano). Después, pide un efecto nacarado o perlado aunque, puede ser mate brilloso, el punto es que tenga ese es el detalle que le da a esta tendencia su efecto característico. Si quieres un resultado todavía más llamativo, también puedes pedir capas de distintos tonos translúcidos o un ligero efecto cromado. ¡No olvides tus fotos de referencia!

@bethanyschmidt SAVE for your next summer nail🤏🏼🤏🏼 teal with cat eye!! @abbies.nail.room #summernails #summernailinspo #tealnails ♬ Lady Killers II - urfavmusic.

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