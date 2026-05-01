En un mercado lleno de propuestas de productos, nos dimos la tarea de buscar cuales son las mejores y más nuevas opciones para que pruebes y encuentres tu base de confianza. Porque la base es, literalmente, lo que define cómo se va a ver todo lo demás, es el producto que marca la textura, el acabado y la manera en la que se integran los otros pasos del makeup. Por eso, si hay un producto en el que realmente vale la pena invertir es, sin duda, la base.
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Las nuevas bases de maquillaje que están revolucionando el makeup
Rare Beauty - True to Myself Natural Matte Longwear Foundation
Una base que entiende perfecto hacia dónde va el maquillaje. Su fórmula logra esa apariencia clean, también funciona como un 3 en 1 porque prepara, cubre y fija, dejando un acabado mate natural que se ve ligero y nada acartonado. La cobertura es construible, de media a alta, ideal para quienes para quienes quieren cobertura sin que la piel se vea apagada. También, es perfecta para un look de larga duración gracias a su tecnología True ComfortComplex, mantiene la piel cómoda e hidratada mientras controla el brillo y resiste factores como el sudor o la humedad que se mantiene fresco por horas.
Clarins - Double Serum Foundation
Aquí se busca una piel fresca, luminosa y con ese efecto glowy. Es una base ligera que se siente más como un serum que como una base, así que es perfecta para quienes no buscan cubrir demasiado, sino mejorar la apariencia de la piel en general. Su textura fluida aporta hidratación, ayuda a suavizar la apariencia y deja un acabado natural ,de esos que hacen que la piel se vea sana, no maquillada. Es ideal si te gustan las coberturas ligeras y ese efecto effortless que no se siente pesado ni se ve recargado.
Estée Lauder - Double Wear Stay-in-Place Makeup
Está base está pensada para durar, y cuando decimos durar, es literal, mantiene el maquillaje intacto por horas, resistiendo factores como calor, humedad y el rush del día sin moverse. Su cobertura es construible e idealmente de media a alta, ideal si buscas un acabado más trabajado y uniforme. A pesar de su duración, no se siente pesada. Controla el brillo sin apagar la piel y logra ese efecto mate que se ve clean, no rígido. Es la base a la que recurres cuando necesitas que todo se vea bien durante todo el día y la noche, sin preocuparte por retoques.
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Charlotte Tilbury - Beautiful Skin Foundation
Si hay una base que apoya la tendencia de la la piel glowy, es esta. Su acabado natural con efecto hidratado deja la cara con más luz, y una apariencia visiblemente más sedosa desde la primera aplicación. Esta es una opción con skincare incluido su fórmula contiene ingredientes de skincare como ácido hialurónico que ayuda a mantener la hidratación, difuminar poros y mejorar la apariencia de la piel con el uso continuo.
MAC Cosmetics - Studio Fix Fluid SPF 15
Un clásico que evoluciona con el tiempo. Esta nueva versión de Studio Fix incorpora la tecnología Pro Fluid Technology, única de MAC, que permite que la base se adapte mejor a la piel, logrando un acabado más natural sin perder su esencia de cobertura construible y control de brillo. La textura es más ligera, se aplica con facilidad y permite ajustar el nivel de cobertura según lo que busques, desde algo más uniforme hasta un resultado más trabajado. Además, su nueva presentación apuesta por la sostenibilidad y una aplicación más precisa, mientras que su amplia gama de tonos asegura que realmente haya una opción para cada tipo de piel.
Dior - Backstage Face & Body Foundation
Una base que nace en backstage y se adapta perfecto a la vida diaria. Su textura fluida se difumina perfecto en la piel y permite ajustar la cobertura según el resultado que busques, manteniendo siempre un acabado natural. Resiste calor y humedad sin perder frescura, dejando la piel glowy, uniforme y con ese equilibrio entre ligereza y perfección.
La base lo cambia todo. Y en un mundo donde las opciones sobran, encontrar la correcta es lo que realmente hace la diferencia. Porque cuando la piel se ve bien, todo lo demás también.