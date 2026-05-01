Las nuevas bases de maquillaje que están revolucionando el makeup

Rare Beauty - True to Myself Natural Matte Longwear Foundation

Una base que entiende perfecto hacia dónde va el maquillaje. Su fórmula logra esa apariencia clean, también funciona como un 3 en 1 porque prepara, cubre y fija, dejando un acabado mate natural que se ve ligero y nada acartonado. La cobertura es construible, de media a alta, ideal para quienes para quienes quieren cobertura sin que la piel se vea apagada. También, es perfecta para un look de larga duración gracias a su tecnología True Comfort Complex, mantiene la piel cómoda e hidratada mientras controla el brillo y resiste factores como el sudor o la humedad que se mantiene fresco por horas.

Efecto mate natural, piel pulida y duración que aguanta el ritmo del día (y la noche). (True to Myself Natural Matte Longwear Foundation $970. Vía www.sephora.com

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Clarins - Double Serum Foundation

Aquí se busca una piel fresca, luminosa y con ese efecto glowy. Es una base ligera que se siente más como un serum que como una base, así que es perfecta para quienes no buscan cubrir demasiado, sino mejorar la apariencia de la piel en general. Su textura fluida aporta hidratación, ayuda a suavizar la apariencia y deja un acabado natural ,de esos que hacen que la piel se vea sana, no maquillada. Es ideal si te gustan las coberturas ligeras y ese efecto effortless que no se siente pesado ni se ve recargado.

Efecto piel glowy, pero aún mejor luminosa, fresca y sin effortless.

(Double Serum Foundation, $1,490, Clarins, El Palacio de Hierro)

Estée Lauder - Double Wear Stay-in-Place Makeup

Está base está pensada para durar, y cuando decimos durar, es literal, mantiene el maquillaje intacto por horas, resistiendo factores como calor, humedad y el rush del día sin moverse. Su cobertura es construible e idealmente de media a alta, ideal si buscas un acabado más trabajado y uniforme. A pesar de su duración, no se siente pesada. Controla el brillo sin apagar la piel y logra ese efecto mate que se ve clean, no rígido. Es la base a la que recurres cuando necesitas que todo se vea bien durante todo el día y la noche, sin preocuparte por retoques.