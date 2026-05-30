Toner pads: el producto viral que está cambiando las rutinas de skincare

Los toner pads son ese producto que no sabías que necesitabas hasta que los ves en algún lado, y que son perfectos para refrescar, limpiar, exfoliar e hidratar dependiendo de la necesidad de tu piel que busques cubrir.
Se trata de pads unilaterales, un lado suave y el otro con textura, que están bañados en soluciones como sérums, tónicos o activos que serán el lifeguard de tu piel de una forma nueva e innovadora.
¿Son realmente necesarios en tu rutina de skincare? La verdad es que no pero, si son un increíble complemento que te hará ver resultados más rápido y más notables, aquí te dejamos los más virales, para qué funcionan y cómo usarlos.
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¿Cómo usar los toner pads?
La forma más común de usar los toner pads es después de limpiar el rostro.
Primero se pasa el lado con textura para ayudar a retirar residuos, controlar exceso de grasa y exfoliar suavemente la piel y después, el lado suave para hidratar, calmar y lograr ese efecto glowy. Todo sin necesidad de enjuagar.
Otra de las razones por las que se volvieron virales es porque también funcionan como una mini mascarilla express.
Muchas personas los colocan durante algunos minutos sobre la piel como mejillas y frente, para refrescar la piel y darle un boost extra de hidratación antes del maquillaje o durante la rutina de noche.
Eso sí, no todos funcionan igual. Algunos están enfocados en controlar brotes y textura, otros en iluminar, hidratar o calmar irritaciones, así que elegir el adecuado dependerá totalmente de lo que tu piel necesite.
Tocobo cica calming aqua pad
Uno de los toner pads favoritos de muchos por su fórmula hidratante que deja una sensación fresca y glowy es el Tocobo cica calming aqua pad.
Es perfecto para quienes buscan complementar su rutina y darle un extra boost de hidratación al rostro, especialmente en esos días donde la piel se siente más apagada, seca o cansada.
Su formato práctico hace que sea mucho más fácil incorporarlo al día a día sin complicar la rutina de skincare.
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Los toner pads más virales ¿realmente valen la pena?
Medicube zero pore pad mild 2.0
Los zero pore de Medicube son perfectos para quienes buscan minimizar la apariencia de los poros en el rostro.
Su fórmula tiene PHA, ácido hialurónico, pantenol y madecassoside. El skincare coreano cada día crece más y sus increíbles resultados no dejan mentir, muchas personas aseguran que este paso es el twist que necesitaban en su rutina de skincare.
SKIN1004 Madagascar Centella Quick Camling Pad
Skin1004 es una buena opción para quienes buscan toner pads que ayuden a hidratar y calmar la piel al mismo tiempo.
Dejan una sensación fresca y una apariencia mucho más luminosa, especialmente por las mañanas, cuando la piel necesita verse más despierta, uniforme y con glow sin sentirla pesada.