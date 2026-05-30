Toner pads: el producto viral que está cambiando las rutinas de skincare

¿Cómo usar los toner pads?

La forma más común de usar los toner pads es después de limpiar el rostro.

Primero se pasa el lado con textura para ayudar a retirar residuos, controlar exceso de grasa y exfoliar suavemente la piel y después, el lado suave para hidratar, calmar y lograr ese efecto glowy. Todo sin necesidad de enjuagar.

Otra de las razones por las que se volvieron virales es porque también funcionan como una mini mascarilla express.

Muchas personas los colocan durante algunos minutos sobre la piel como mejillas y frente, para refrescar la piel y darle un boost extra de hidratación antes del maquillaje o durante la rutina de noche.



Eso sí, no todos funcionan igual. Algunos están enfocados en controlar brotes y textura, otros en iluminar, hidratar o calmar irritaciones, así que elegir el adecuado dependerá totalmente de lo que tu piel necesite.

Tocobo cica calming aqua pad

Uno de los toner pads favoritos de muchos por su fórmula hidratante que deja una sensación fresca y glowy es el Tocobo cica calming aqua pad.

Es perfecto para quienes buscan complementar su rutina y darle un extra boost de hidratación al rostro, especialmente en esos días donde la piel se siente más apagada, seca o cansada.

Su formato práctico hace que sea mucho más fácil incorporarlo al día a día sin complicar la rutina de skincare.