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Belleza

El hábito más simple para tener una piel radiante: dormir mejor

Tu piel necesita de muchos cuidados, pero el más importante es dormir bien. Aunque no te lo imagines, esto ayuda a regenerar el cutis y lucir espectacular.
jue 21 mayo 2026 11:22 AM
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Dormir bien tiene los mejores beneficios y nos encantan. (Cortesía Sognare)

El secreto detrás de una piel sana y radiante está en dormir bien, un lujo que no cuesta, pero da los mejores resultados. Tener una buena rutina de skincare y utilizar los productos adecuados para nuestro tipo de piel es súper importante , pero el primer paso y el fundamental es el descanso. Puedes tener los mejores productos, pero si no tienes una buena rutina de sueño, tu piel lo va a notar.

En la noche mientras descansas, tu piel activa diferentes procesos importantes, como el reparar, regenerar y recuperar el daño generado durante el día. Por eso cuando no duermes lo suficiente el proceso queda a medias y esto hace que tu rostro se vea más apagado, cansado y sin firmeza. Recuerda que dormir bien es el paso más importante para una piel perfecta.

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¿Por qué es importante dormir bien para la piel?

El reset de la piel

El reset perfecto de da mientras dormimos y logra una reparación celular nocturna. Mientras el cuerpo descansa profundamente, también libera hormonas que estimulan la renovación celular. Es importante dormir bien y lo suficiente, porque sino este proceso no llega a su fin y por eso nos vemos cansados, con ojeras y con una textura más opaca y apagada. Tenemos que priorizar el descanso y entender que tiene grandes beneficios tanto para la salud como para la belleza.

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Procura no desvelarte y mantener una buena rutina de sueño para un cutis perfecto. (via Instagram (@aedit))

Baja el estrés

Cuando dormimos y descansamos bien se nota, podemos sentir como nuestros niveles de estrés son más bajos y comenzamos el día de mejor manera. Por otro lado, cuando este descanso no se da por completo, los niveles de cortisol suben y claro que genera un gran impacto en la piel, como inflamación, acné y sensibilidad. También es importante tener una cama y almohada cómoda para poder descansar mejor y permitir que nuestra piel se regenere durante la noche.

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Tener la cama y la almohada perfecta, es el primer paso para un buen descanso. (Cortesía Sognare)

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Juventud y belleza

A todas nos encanta vernos jóvenes y con una belleza que resalte. Para esto es importante el colágeno y aunque no lo creas este también se genera mientras duermes. Nos funciona para que la piel se vea firme, elástica y lisa, literalmente es el resultado de un cutis perfecto. La fórmula es súper simple y fácil de entender, menos sueño es igual a más envejecimiento facial. Dormir mal hace que perdamos colágeno y gracias a eso nacen arrugas prematuras, líneas de expresión y adiós a la firmeza.

Hidratación y glow natural

Esta parte es súper importante y viene de un balance entre lo que sucede mientras dormimos y los hábitos que tenemos cuando estamos despiertos. Una buena hidratación siempre es la clave, en este caso viene de la mano de tomar agua y utilizar productos como serums y cremas hidratantes. Pero el plus viene cuando dormimos, ya que la piel equilibra sus niveles de hidratación y ayuda a que la piel sea más receptiva y absorba bien los productos aplicados.

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Piel radiante después de un buen descanso. (Cortesía Sognare)

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Buena circulación

Aunque no lo parezca, la circulación también tiene un papel muy importante, en este caso nos ayuda a generar un aspecto luminoso y saludable en la piel. El sueño ayuda a que exista una buena circulación, permitiendo que los tejidos oxigenen mejor y transporta los nutrientes esenciales para una piel radiante. Queremos evitar un mal descanso, ya que esto será el resultado de ojeras y textura desagradable.

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Descansar va más allá de una recuperación física, también es un glow natural en la piel. (Cortesía Sognare)

Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el sueño y el descanso en nuestro día a día, vivimos una vida tan apurada que a veces no da tiempo de descansar. Y ahora que ya lo sabes es muy importante que te limites al momento de comprar una almohada, sábanas y colchón. Siempre busca marcas especializadas y con tecnología para tu buen descanso. Sognare es una de las marcas top en ventas y seguramente una de las que te dará un sueño en verdad reparador.

Pero ahora ya sabes que un buen descanso es el primer paso para lucir un rostro luminoso y perfecto. Complementa tu rutina de skincare con un buen descanso en las noches para obtener los mejore resultados. No olvides dormir y descansar para una piel fabulosa.

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Tags

Skincare cuidado de la piel

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