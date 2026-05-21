El hábito más simple para tener una piel radiante: dormir mejor

El secreto detrás de una piel sana y radiante está en dormir bien, un lujo que no cuesta, pero da los mejores resultados. Tener una buena rutina de skincare y utilizar los productos adecuados para nuestro tipo de piel es súper importante , pero el primer paso y el fundamental es el descanso. Puedes tener los mejores productos, pero si no tienes una buena rutina de sueño, tu piel lo va a notar.
En la noche mientras descansas, tu piel activa diferentes procesos importantes, como el reparar, regenerar y recuperar el daño generado durante el día. Por eso cuando no duermes lo suficiente el proceso queda a medias y esto hace que tu rostro se vea más apagado, cansado y sin firmeza. Recuerda que dormir bien es el paso más importante para una piel perfecta.