El hábito más simple para tener una piel radiante: dormir mejor

Buena circulación

Aunque no lo parezca, la circulación también tiene un papel muy importante, en este caso nos ayuda a generar un aspecto luminoso y saludable en la piel. El sueño ayuda a que exista una buena circulación, permitiendo que los tejidos oxigenen mejor y transporta los nutrientes esenciales para una piel radiante. Queremos evitar un mal descanso, ya que esto será el resultado de ojeras y textura desagradable.

Descansar va más allá de una recuperación física, también es un glow natural en la piel. (Cortesía Sognare)

Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el sueño y el descanso en nuestro día a día, vivimos una vida tan apurada que a veces no da tiempo de descansar. Y ahora que ya lo sabes es muy importante que te limites al momento de comprar una almohada, sábanas y colchón. Siempre busca marcas especializadas y con tecnología para tu buen descanso. Sognare es una de las marcas top en ventas y seguramente una de las que te dará un sueño en verdad reparador.

Pero ahora ya sabes que un buen descanso es el primer paso para lucir un rostro luminoso y perfecto. Complementa tu rutina de skincare con un buen descanso en las noches para obtener los mejore resultados. No olvides dormir y descansar para una piel fabulosa.