Descubre los 'cream bronzers' que sí dan ese efecto 'sunkissed' y cómo aplicarlos en tu rutina

Hay algo en los bronceadores en crema o "cream bronzers" que simplemente hacen que el maquillaje se vea más natural a diferencia de las fórmulas en polvo, se difuminan mucho más fácil en la piel y dejan ese efecto cálido y natural que parece venir literalmente del sol y no de una brocha.
Y aunque el acabado sunkissed nunca pasa de moda, últimamente lo estamos viendo por todos lados. Estos son algunos de los cream bronzers que son justo el tipo de producto que hace que cualquier maquillaje se vea automáticamente más lindo.
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Los cream bronzers que estamos viendo por todos lados
Fenty Beauty Sun Stalk’r Soufflé Pressed Mousse Cream Bronzer
La nueva apuesta de bronceadores en crema por parte de Fenty Beauty tiene una textura tipo mousse que literalmente se funde con la piel y deja ese efecto sunkissed que amamos.
El acabado se ve suave, ligero y difuminado tipo airbrush, pero sin sentirse pesado ni demasiado producido. Perfecto para quienes quieren un bronceado natural que todavía deje ver la piel.
Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream
Si te gustan los bronzers que dejan un efecto más natural y ligero, este probablemente te va a gustar.
La textura se trabaja fácil en la piel, así que no tienes que esforzarte demasiado para difuminarlo, y deja un tono cálido sin verse demasiado marcado o anaranjado.
Va muy bien para esos días en los que quieres verte un poquito más bronceada, pero sin sentir que traes demasiado maquillaje.
Makeup by Mario SoftSculpt Transforming Skin Enhancer
Tiene ese efecto bronceado suave que se ve súper natural en la piel. Literal parece que acabas de regresar de vacaciones.
Se difumina increíble con brocha o incluso con los dedos y queda especialmente bonito sobre bases ligeras que hace que el maquillaje se vea mucho más relajado.
Rare Beauty Warm Wishes Effortless Bronzer Stick
Si eres de maquillarte rápido, este formato en stick es bastante práctico.
Se desliza facilísimo, no mueve la base y deja un acabado cremoso muy bonito. Perfecto para llevar en la bolsa y retocar cuando quieres verte un poquito más glowy.
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Cómo lograr el efecto sunkissed con los broceadores en crema
La clave para que un cream bronzer se vea realmente natural está en cómo lo aplicas.
En lugar de dejar líneas muy marcadas, intenta colocarlo en las zonas donde normalmente te pegaría el sol, como la parte alta de las mejillas, el puente de la nariz y la frente.
También ayuda muchísimo trabajar el producto poco a poco. Empieza con poca cantidad y difumina con brocha, esponja o incluso con los dedos para que el acabado se vea más natural, y ve aumentando la intensidad hasta que quede como tu lo deseas.
Si quieres que el makeup se vea todavía más glowy, combínalo con blush en tonos durazno o rosados claros y una base ligera o skin tint. Así lograrás un look glowy, effortless que complementa cualquier summer makeup.