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Belleza

Descubre los 'cream bronzers' que sí dan ese efecto 'sunkissed' y cómo aplicarlos en tu rutina

Texturas cremosas, acabado natural y ese 'glow' bronceado que parece venir de unas vacaciones. Estos 'cream bronzers' se volvieron nuestros favoritos para lograr looks de verano.
sáb 30 mayo 2026 02:47 PM
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El nuevo lanzamiento de Fenty Beauty tiene la textura y acabado que amaras (Cortesía )

Hay algo en los bronceadores en crema o "cream bronzers" que simplemente hacen que el maquillaje se vea más natural a diferencia de las fórmulas en polvo, se difuminan mucho más fácil en la piel y dejan ese efecto cálido y natural que parece venir literalmente del sol y no de una brocha.

Y aunque el acabado sunkissed nunca pasa de moda, últimamente lo estamos viendo por todos lados. Estos son algunos de los cream bronzers que son justo el tipo de producto que hace que cualquier maquillaje se vea automáticamente más lindo.

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Los cream bronzers que estamos viendo por todos lados

Fenty Beauty Sun Stalk’r Soufflé Pressed Mousse Cream Bronzer

La nueva apuesta de bronceadores en crema por parte de Fenty Beauty tiene una textura tipo mousse que literalmente se funde con la piel y deja ese efecto sunkissed que amamos.

El acabado se ve suave, ligero y difuminado tipo airbrush, pero sin sentirse pesado ni demasiado producido. Perfecto para quienes quieren un bronceado natural que todavía deje ver la piel.

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El nuevo lanzamiento de Fenty Beauty que replica la suavidad de un soufflé, perfecto para los summer beauty looks (Fenty Beauty sun stalk'r soufflevía $870. Vía www.sephora.com)

Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream

Si te gustan los bronzers que dejan un efecto más natural y ligero, este probablemente te va a gustar.

La textura se trabaja fácil en la piel, así que no tienes que esforzarte demasiado para difuminarlo, y deja un tono cálido sin verse demasiado marcado o anaranjado.

Va muy bien para esos días en los que quieres verte un poquito más bronceada, pero sin sentir que traes demasiado maquillaje.

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Un must para lograr un look que replique el efecto de sol de vacasiones (Les Beiges Creme Belle Mine Ensoleillée $1,280. vía www.chanel.com)

Makeup by Mario SoftSculpt Transforming Skin Enhancer

Tiene ese efecto bronceado suave que se ve súper natural en la piel. Literal parece que acabas de regresar de vacaciones.

Se difumina increíble con brocha o incluso con los dedos y queda especialmente bonito sobre bases ligeras que hace que el maquillaje se vea mucho más relajado.

Makeup by Mario SoftSculpt Transforming Skin Enhancer
Ligero y radiante, un producto cool para elevar tus looks (Makeup by Mario SoftSculpt Transforming Skin Enhancer $850. Vía www.sephora.com)

Rare Beauty Warm Wishes Effortless Bronzer Stick

Si eres de maquillarte rápido, este formato en stick es bastante práctico.

Se desliza facilísimo, no mueve la base y deja un acabado cremoso muy bonito. Perfecto para llevar en la bolsa y retocar cuando quieres verte un poquito más glowy.

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Practico y perfecto para retocar (Rare Beauty Warm Wishes Effortless Bronzer Stick $765. Vía www.sephora.com)

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Cómo lograr el efecto sunkissed con los broceadores en crema

La clave para que un cream bronzer se vea realmente natural está en cómo lo aplicas.

En lugar de dejar líneas muy marcadas, intenta colocarlo en las zonas donde normalmente te pegaría el sol, como la parte alta de las mejillas, el puente de la nariz y la frente.

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Cream bronzer + fake freckles = el look perfecto para el verano (vía Instagram (@racheltzairi_makeup))

También ayuda muchísimo trabajar el producto poco a poco. Empieza con poca cantidad y difumina con brocha, esponja o incluso con los dedos para que el acabado se vea más natural, y ve aumentando la intensidad hasta que quede como tu lo deseas.

Si quieres que el makeup se vea todavía más glowy, combínalo con blush en tonos durazno o rosados claros y una base ligera o skin tint. Así lograrás un look glowy, effortless que complementa cualquier summer makeup.

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No makeup, makeup look, tonos suaves y muy difuminados que dan ese acabado natural y sun kissed con ayuda de cream bronzers (vía Instagram (@facebyjenn))
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