Descubre los 'cream bronzers' que sí dan ese efecto 'sunkissed' y cómo aplicarlos en tu rutina

Los cream bronzers que estamos viendo por todos lados

Fenty Beauty Sun Stalk’r Soufflé Pressed Mousse Cream Bronzer

La nueva apuesta de bronceadores en crema por parte de Fenty Beauty tiene una textura tipo mousse que literalmente se funde con la piel y deja ese efecto sunkissed que amamos.

El acabado se ve suave, ligero y difuminado tipo airbrush, pero sin sentirse pesado ni demasiado producido. Perfecto para quienes quieren un bronceado natural que todavía deje ver la piel.

El nuevo lanzamiento de Fenty Beauty que replica la suavidad de un soufflé, perfecto para los summer beauty looks (Fenty Beauty sun stalk'r soufflevía $870. Vía www.sephora.com)

Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream

Si te gustan los bronzers que dejan un efecto más natural y ligero, este probablemente te va a gustar.

La textura se trabaja fácil en la piel, así que no tienes que esforzarte demasiado para difuminarlo, y deja un tono cálido sin verse demasiado marcado o anaranjado.

Va muy bien para esos días en los que quieres verte un poquito más bronceada, pero sin sentir que traes demasiado maquillaje.

Un must para lograr un look que replique el efecto de sol de vacasiones (Les Beiges Creme Belle Mine Ensoleillée $1,280. vía www.chanel.com)

Makeup by Mario SoftSculpt Transforming Skin Enhancer

Tiene ese efecto bronceado suave que se ve súper natural en la piel. Literal parece que acabas de regresar de vacaciones.

Se difumina increíble con brocha o incluso con los dedos y queda especialmente bonito sobre bases ligeras que hace que el maquillaje se vea mucho más relajado.

Ligero y radiante, un producto cool para elevar tus looks (Makeup by Mario SoftSculpt Transforming Skin Enhancer $850. Vía www.sephora.com)

Rare Beauty Warm Wishes Effortless Bronzer Stick

Si eres de maquillarte rápido, este formato en stick es bastante práctico.

Se desliza facilísimo, no mueve la base y deja un acabado cremoso muy bonito. Perfecto para llevar en la bolsa y retocar cuando quieres verte un poquito más glowy.