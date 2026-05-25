En el mundo del beauty, las brochas forman parte de la lista de herramientas esenciales para lograr los mejores looks, y elegir la correcta realmente hace toda la diferencia. Desde una base mucho más flawless hasta sombras perfectamente difuminadas, las herramientas adecuadas pueden hacer que cualquier look se vea mucho más profesional .
Las brochas también se han vuelto protagonistas dentro de la industria del maquillaje. Marcas de alta gama han lanzado brochas con diseños y tecnología pensados para elevar la aplicación y el acabado del maquillaje, y que rápidamente se han vuelto virales. Estas son algunas de las más trendy del momento y para qué sirve cada una.
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Las brochas de maquillaje detrás de los looks más virales del momento
Patrick Ta For Face 6
También llamada dual ended brush porque tiene brocha en ambos extremos pero con diferente forma, rigidez y tamaño. El lado grande o angulado es ideal para aplicar blush líquido o en crema y el lado fluffy es perfecto para aplicar rubor en polvo y lograr ese efecto airbrush.
Morphe Buttery Blends M109
Usuarios de internet aseguran que la Spatula Cream & Liquid Foundation Brush de Morphe merece todo el hype que se le ha hecho en redes sociales. Una brocha completamente plana y corta para aplicar la base, normalmente se aplica la base con brochas fluffy y compactas pero, esta brocha llegó a poner en duda ese statement.
Lo llamativo de esta herramienta es que con muy poco producto lograrás difuminar tu base y tener un acabado clean y sin líneas.
Rare Beauty Angled Powder Brush
Rare Beauty no decepciona y, dentro de su catálogo de brochas, destaca la Angled Powder Brush. Su forma en ángulo se ajusta perfectamente a los pómulos, permitiendo mayor precisión al momento de aplicar el contour.
Aunque la marca no la describe con un uso específico, aplicarlo con esta brocha se convierte en toda una experiencia. Sin embargo, también funciona muy bien para iluminar, aplicar blush o cualquier otro producto en polvo que se adapte a su forma.
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Makeup By Mario F4
La brocha ideal para aplicar cualquier producto en crema. Su lado amplio está diseñado para aplicar la base a toquecitos y lograr un acabado glowy, además de funcionar perfecto para blush líquido sin mover la base o incluso para colocar contour en zonas específicas.
Mientras que, el lado pequeño es ideal para llegar a áreas más precisas del rostro, como el contorno de la nariz, los párpados y la zona de las ojeras, por lo que también resulta perfecta para aplicar corrector o iluminador. Una brocha sumamente versátil y práctica que básicamente funciona para todo, convirtiéndose en ese básico que siempre querrás traer contigo.
MAC 286S Duo Fibre Tapered
La MAC C286s es, sin duda, una de esas brochas icónicas que maquillistas profesionales han convertido en un básico. Diseñada para trabajar sombras, su forma tipo lápiz con doble fibra es suave y poco compacta permite difuminar el producto de manera precisa, logrando ese efecto smokey y perfectamente blended que eleva cualquier makeup look.
Su diseño se adapta fácilmente a las curvas del párpado, así es más fácil trabajar en la cuenca y lograr suavizar transiciones entre tonos e incluso intensificar la mirada sin dejar líneas marcadas.
Hourglass Kit de brochas
Este es probablemente el set de brochas más viral de las redes, para llevar cualquier makeuplook al siguiente nivel. Incluye desde brochas para una base flawless y polvos difuminados, hasta brochas perfectas para contour, sombras y detalles smokyeyes perfectos.
Sus fibras de Taklon suaves permiten una aplicación uniforme, además de ser completamente veganas y cruelty free. Básicamente, el kit perfecto para lograr acabados profesionales con cualquier efecto que desees.