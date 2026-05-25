Las brochas de maquillaje detrás de los looks más virales del momento

Patrick Ta For Face 6

También llamada dual ended brush porque tiene brocha en ambos extremos pero con diferente forma, rigidez y tamaño. El lado grande o angulado es ideal para aplicar blush líquido o en crema y el lado fluffy es perfecto para aplicar rubor en polvo y lograr ese efecto airbrush.

Patrick Ta dual ended blush brush (brocha para rubor) $1,320 (vía www.sephora.com)

Morphe Buttery Blends M109

Usuarios de internet aseguran que la Spatula Cream & Liquid Foundation Brush de Morphe merece todo el hype que se le ha hecho en redes sociales. Una brocha completamente plana y corta para aplicar la base, normalmente se aplica la base con brochas fluffy y compactas pero, esta brocha llegó a poner en duda ese statement.

Buttery Blends M109 Spatula Cream & Liquid Foundation Brush ($399 Vía www.maatbeauty.com)

Lo llamativo de esta herramienta es que con muy poco producto lograrás difuminar tu base y tener un acabado clean y sin líneas.

Rare Beauty Angled Powder Brush

Rare Beauty no decepciona y, dentro de su catálogo de brochas, destaca la Angled Powder Brush. Su forma en ángulo se ajusta perfectamente a los pómulos, permitiendo mayor precisión al momento de aplicar el contour.

Rare Beauty angled powder brush (brocha multiusos) $800 (Vía www.sephora.com )

Aunque la marca no la describe con un uso específico, aplicarlo con esta brocha se convierte en toda una experiencia. Sin embargo, también funciona muy bien para iluminar, aplicar blush o cualquier otro producto en polvo que se adapte a su forma.