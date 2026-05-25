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Belleza

Las brochas de maquillaje detrás de los looks más virales del momento

Usar la brocha correcta sí hace toda la diferencia. Desde una base flawless hasta un smokey eye bien difuminado, te contamos cuales son la smás virales del momento y si valen o no la pena.
lun 25 mayo 2026 05:52 PM
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La manera de obtener resultados increíbles en tu maquillaje es usando las brochas de la manera correcta. (Getty Images)

En el mundo del beauty, las brochas forman parte de la lista de herramientas esenciales para lograr los mejores looks, y elegir la correcta realmente hace toda la diferencia. Desde una base mucho más flawless hasta sombras perfectamente difuminadas, las herramientas adecuadas pueden hacer que cualquier look se vea mucho más profesional .

Las brochas también se han vuelto protagonistas dentro de la industria del maquillaje. Marcas de alta gama han lanzado brochas con diseños y tecnología pensados para elevar la aplicación y el acabado del maquillaje, y que rápidamente se han vuelto virales. Estas son algunas de las más trendy del momento y para qué sirve cada una.

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Las brochas de maquillaje detrás de los looks más virales del momento

Patrick Ta For Face 6

También llamada dual ended brush porque tiene brocha en ambos extremos pero con diferente forma, rigidez y tamaño. El lado grande o angulado es ideal para aplicar blush líquido o en crema y el lado fluffy es perfecto para aplicar rubor en polvo y lograr ese efecto airbrush.

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Patrick Ta dual ended blush brush (brocha para rubor) $1,320 (vía www.sephora.com)

Morphe Buttery Blends M109

Usuarios de internet aseguran que la Spatula Cream & Liquid Foundation Brush de Morphe merece todo el hype que se le ha hecho en redes sociales. Una brocha completamente plana y corta para aplicar la base, normalmente se aplica la base con brochas fluffy y compactas pero, esta brocha llegó a poner en duda ese statement.

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Buttery Blends M109 Spatula Cream & Liquid Foundation Brush ($399 Vía www.maatbeauty.com)

Lo llamativo de esta herramienta es que con muy poco producto lograrás difuminar tu base y tener un acabado clean y sin líneas.

Rare Beauty Angled Powder Brush

Rare Beauty no decepciona y, dentro de su catálogo de brochas, destaca la Angled Powder Brush. Su forma en ángulo se ajusta perfectamente a los pómulos, permitiendo mayor precisión al momento de aplicar el contour.

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Rare Beauty angled powder brush (brocha multiusos) $800 (Vía www.sephora.com )

Aunque la marca no la describe con un uso específico, aplicarlo con esta brocha se convierte en toda una experiencia. Sin embargo, también funciona muy bien para iluminar, aplicar blush o cualquier otro producto en polvo que se adapte a su forma.

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Makeup By Mario F4

La brocha ideal para aplicar cualquier producto en crema. Su lado amplio está diseñado para aplicar la base a toquecitos y lograr un acabado glowy, además de funcionar perfecto para blush líquido sin mover la base o incluso para colocar contour en zonas específicas.

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Makeup by Mario f4 brush (brocha para base y rostro con dos puntas) $940 (vía www.sephora.com)

Mientras que, el lado pequeño es ideal para llegar a áreas más precisas del rostro, como el contorno de la nariz, los párpados y la zona de las ojeras, por lo que también resulta perfecta para aplicar corrector o iluminador. Una brocha sumamente versátil y práctica que básicamente funciona para todo, convirtiéndose en ese básico que siempre querrás traer contigo.

MAC 286S Duo Fibre Tapered

La MAC C286s es, sin duda, una de esas brochas icónicas que maquillistas profesionales han convertido en un básico. Diseñada para trabajar sombras, su forma tipo lápiz con doble fibra es suave y poco compacta permite difuminar el producto de manera precisa, logrando ese efecto smokey y perfectamente blended que eleva cualquier makeup look.

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286S Duo Fibre Tapered $810 (vía www.maccosmetics.com)

Su diseño se adapta fácilmente a las curvas del párpado, así es más fácil trabajar en la cuenca y lograr suavizar transiciones entre tonos e incluso intensificar la mirada sin dejar líneas marcadas.

Hourglass Kit de brochas

Este es probablemente el set de brochas más viral de las redes, para llevar cualquier makeup look al siguiente nivel. Incluye desde brochas para una base flawless y polvos difuminados, hasta brochas perfectas para contour, sombras y detalles smoky eyes perfectos.

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HOURGLASS, VEGAN BRUSH TRAVEL SET Precio habitual $9,585 (vía www.beautyloversmexico.com)

Sus fibras de Taklon suaves permiten una aplicación uniforme, además de ser completamente veganas y cruelty free. Básicamente, el kit perfecto para lograr acabados profesionales con cualquier efecto que desees.

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Makeup completo por menos de $1000: sí se puede y así queda el look Armar un makeup completo por menos de mil pesos sí es posible. Estas son las joyas de belleza que prueban que calidad y precio accesible si pueden ir de la mano.

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Maquillaje

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