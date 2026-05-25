Los productos de K-beauty para el pelo que no sabías que necesitabas

Unove deep damage hair treatment mask

El hair treatment de Unove es de los número 1 en Corea y asegura un cambio visible desde la primera aplicación dando ese efecto de glossy hair que todos amamos. Es un producto ideal para quienes sienten su pelo seco, opaco y con mucho frizz. Esta mascarilla se aplica en el pelo húmedo y se deja de 15 a 20 minutos para después retirarlo con una ducha normal. Tu melena quedará sin frizz y con un boost que no sabías que necesitabas.

UNOVE Deep Damage Hair Treatment Mask $799 (vía www.amazon.com.mx)

Dr. groot shampoo scalp revitalizing solution

Esta marca es reconocida por ser la #1 en hair thickening, una fórmula que te dará más volumen y no dejará que tu cepillo vuelva a estar lleno de pelo.

Dr. Groot Shampoo Revitalizante, 2 piezas de 700 ml $1,149 (vía www.costco.com.mx)

En las redes, los usuarios han estado compartiendo sus resultados y son impactantes, muchos han pasado de hair loss extremo a tener el pelo más glossy, largo y con volumen en cuestión de meses, por ello, muchos lo llaman el shampoo milagro y están enamorados de él.