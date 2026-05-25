¿Quién dijo que el K-Beauty era solo skincare? La belleza coreana también tiene todo un universo dedicado al pelo y, honestamente, es igual de bueno. Las fórmulas coreanas se han convertido en favoritas por prometer un pelo más sano, brillante y cuidado desde la raíz.
En los últimos meses, los productos capilares coreanos han inundado las redes y las rutinas de beauty lovers gracias a sus ingredientes innovadores, texturas ligeras y resultados visibles. Si quieres llevar tu rutina capilar al siguiente nivel, estos son los productos virales que vale la pena probar.
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Los productos de K-beauty para el pelo que no sabías que necesitabas
Unove deep damage hair treatment mask
El hair treatment de Unove es de los número 1 en Corea y asegura un cambio visible desde la primera aplicación dando ese efecto de glossy hair que todos amamos. Es un producto ideal para quienes sienten su pelo seco, opaco y con mucho frizz. Esta mascarilla se aplica en el pelo húmedo y se deja de 15 a 20 minutos para después retirarlo con una ducha normal. Tu melena quedará sin frizz y con un boost que no sabías que necesitabas.
Dr. groot shampoo scalp revitalizing solution
Esta marca es reconocida por ser la #1 en hair thickening, una fórmula que te dará más volumen y no dejará que tu cepillo vuelva a estar lleno de pelo.
En las redes, los usuarios han estado compartiendo sus resultados y son impactantes, muchos han pasado de hairloss extremo a tener el pelo más glossy, largo y con volumen en cuestión de meses, por ello, muchos lo llaman el shampoo milagro y están enamorados de él.
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Mise en scence perfect serum
Más de 10 años en la lista de los mejores sérums capilares coreanos, esto no es coincidencia. El MiseEn Senceperfectserum tiene ingredientes poderosos que ayudará a darle el mejor brillo a tu pelo. Su aplicación es en seco y su textura es ligera y perfecta para aplicar en cualquier tipo de pelo antes de stylear.
Lilyeve hair growth scalp ampoule
Si te estas tomando tu hair loss muy en serio, este es tu complemento el growth scalp ampoule de Lilyeve es ideal para ti, con un aplicador en forma de peine que deja salir pequeñas gotas de producto mientras masajeas el cuero cabelludo para estimular el crecimiento del pelo sano y fuerte.
Ahora que ya conoces los productos coreanos más virales y todo lo que pueden hacer por tu pelo, solo queda encontrar los que mejor se adapten a tus necesidades. Desde fórmulas enfocadas en hidratación y brillo hasta opciones para fortalecer, controlar el frizz o estimular el crecimiento, el universo del K-Haircare siempre tiene algo para todos.