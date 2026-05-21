Makeup completo por menos de $1000: sí se puede y así queda el look

Sombras

Antes, esta paleta de Bissú era de cuatro colores ahora, no solo es de cinco colores sino que también tiene una fórmula que tiene de las mejores pigmentaciones y acabados que podrías imaginar. Orgullosamente mexicana y con una gamas bastante amplia de tonos, esta paleta es ideal para hacer looks suaves y llegar hasta los más cargados y producidos.

Sombra quinteto $105 (vía www.ulta.com)

Contour

E.l.f nunca decepciona y el contour líquido es prueba de ello. Un aplicador cómodo tipo lipstick que permite ser preciso a la hora de colocarlo en el rostro, con una textura y fórmula manejable que te dejará trabajar el producto en tu piel sin tener que hacerlo a prisas porque se seque muy rápido. Su pigmentación es alta y de larga duración. ¿Qué más necesitas?

e.l.f. Camo Liquid Bronzer & Contour Bronceador Líquido y Contorno Híbrido Ultra Pigmentado y de Larga Duración con Acabado Natural $230 (vía www.ulta.com)

Cejas

Cuando se habla de cejas se tiene que ser práctico, actualmente hay muchos productos que te permiten hacer varios pasos en uno solo, por ejemplo el Make Me Brow Eyebrow de Essence te permite fijar las cejas al mismo tiempo que deposita un ligero color en ellas haciéndolas lucir espectacular.

Make Me Brow Eyebrow - Gel fijador, para cejas $80 (vía www.ulta.com)

Pestañas

La capacidad de esta máscara de pestañas de Prosa no está a discusión, la linea de rímeles de prosa es de los productos favoritos para las pestañas en el mundo de la belleza, su calidad precio no deja de sorprender a todas las que lo han convertido en un must para su día a día. Con ingredientes aceite de hueso de mamey, sábila, jojoba y germen de trigo que juntos hacen, sin duda una de las mejores fórmulas para lucir las mejor versión de tus pestañas.

Rimel prosa $69 (www.fahorro.com)

La idea está en encontrar productos que, además de cumplir su función principal, sean prácticos, de buena calidad y con un precio atractivo que permita crear un makeup completo sin necesidad de gastar de más.