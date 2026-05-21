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Belleza

Makeup completo por menos de $1000: sí se puede y así queda el look

Armar un makeup completo por menos de mil pesos sí es posible. Estas son las joyas de belleza que prueban que calidad y precio accesible si pueden ir de la mano.
jue 21 mayo 2026 10:48 AM
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Joyitas de low cost makeup que te harán lograr looks increíbles sin sacrificar la calidad. (vía Instagram (@tanyasv_))

Muchas personas creen que para conseguir un buen makeup es necesario gastar grandes cantidades de dinero, especialmente con el hype de productos de alta gama y tendencias virales dentro de la industria beauty. Pero, actualmente existen opciones accesibles que ofrecen fórmulas, acabados y resultados capaces de competir con marcas mucho más costosas.

Desde una base ligera y luminosa hasta blushes líquidos, correctores de alta cobertura y máscaras de pestañas icónicas, reunimos los productos ideales para lograr un full makeup completo por menos de $1000, demostrando que calidad, duración y buen acabado no siempre tienen que venir acompañados de un precio elevado.

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Makeup completo por menos de $1000: sí se puede y así queda el look

Base

Con una cobertura construible y acabado glowy la base Fit me de Maybelline es de las más económicas pero más buenas del mercado, es perfecta para quienes buscan un acabado natural pero que si logre cubrir imperfecciones, otra de sus ventajas es que su fórmula está enriquecida con vitamina c y SPF50, así que no solo es un aliado bueno, bonito y barato para tu rutina de makeup, sino que también aporta nutrientes a tu rostro.

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Fit Me Fresh Tint - Base de maquillaje líquida, acabado mate natural $239 (vía www.maybelline.com.mx)

Corrector

Hubo un largo tiempo en el que las redes hablaban de un mismo corrector, el Pro Conceal Corrector de LA girl, que impacta por su extraordinaria fórmula y su llamativo precio, con un aplicador tipo brocha bastante cómodo y una cobertura que no dejará rastro este corrector hace match con cualquier tipo de piel y cualquier makeup sin la necesidad de gastar mucho.

Pro Conceal Corrector liquido
Pro Conceal Corrector liquido cobertura alta $150 (vía www.ulta.com)

Blush

Uno de los aplicadores más virales que sin duda merece el hype. El blush líquido de Sheglam es una joya de producto, quién lo haya usado antes no dudaría en recomendarlo. Con una textura líquida, gran pigmento y variedad de colores este rubor es ideal para quienes buscan acabados glowy y jugar con varios tonos.

sheglam Rubor líquido Color Bloom-Pink Slip
Rubor líquido Color Bloom-Pink Slip $104 (vía www.sheglam.com)

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Sombras

Antes, esta paleta de Bissú era de cuatro colores ahora, no solo es de cinco colores sino que también tiene una fórmula que tiene de las mejores pigmentaciones y acabados que podrías imaginar. Orgullosamente mexicana y con una gamas bastante amplia de tonos, esta paleta es ideal para hacer looks suaves y llegar hasta los más cargados y producidos.

Sombra quinteto bissu
Sombra quinteto $105 (vía www.ulta.com)

Contour

E.l.f nunca decepciona y el contour líquido es prueba de ello. Un aplicador cómodo tipo lipstick que permite ser preciso a la hora de colocarlo en el rostro, con una textura y fórmula manejable que te dejará trabajar el producto en tu piel sin tener que hacerlo a prisas porque se seque muy rápido. Su pigmentación es alta y de larga duración. ¿Qué más necesitas?

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e.l.f. Camo Liquid Bronzer & Contour Bronceador Líquido y Contorno Híbrido Ultra Pigmentado y de Larga Duración con Acabado Natural $230 (vía www.ulta.com)

Cejas

Cuando se habla de cejas se tiene que ser práctico, actualmente hay muchos productos que te permiten hacer varios pasos en uno solo, por ejemplo el Make Me Brow Eyebrow de Essence te permite fijar las cejas al mismo tiempo que deposita un ligero color en ellas haciéndolas lucir espectacular.

Make Me Brow Eyebrow - Gel fijador, para cejas
Make Me Brow Eyebrow - Gel fijador, para cejas $80 (vía www.ulta.com)

Pestañas

La capacidad de esta máscara de pestañas de Prosa no está a discusión, la linea de rímeles de prosa es de los productos favoritos para las pestañas en el mundo de la belleza, su calidad precio no deja de sorprender a todas las que lo han convertido en un must para su día a día. Con ingredientes aceite de hueso de mamey, sábila, jojoba y germen de trigo que juntos hacen, sin duda una de las mejores fórmulas para lucir las mejor versión de tus pestañas.

Rimel prosa
Rimel prosa $69 (www.fahorro.com)

La idea está en encontrar productos que, además de cumplir su función principal, sean prácticos, de buena calidad y con un precio atractivo que permita crear un makeup completo sin necesidad de gastar de más.

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Los mejores dry shampoo mini para llevar en la bolsa y salvar tu pelo en minutos El secreto más guardado de las girls on the go, pequeños y prácticos que se convierten en un must dentro de cualquier bolsa.

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