Cómo recrear el beauty look de Sabrina Carpenter en el desfile Dior Cruise 2026

¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás del glam de Sabrina Carpenter para los eventos más importantes? La cantante cada vez nos sorprende más con sus beautylooks y, honestamente, cada aparición nos deja con más ganas de recrearlos.
Dior presentó su nueva colección Cruise con un runway lleno de inspiración beauty. PeterPhilips, el Creative and Image Director de Dior Makeup compartió los tips, técnicas y productos clave que hay detrás de la estética de la maison, por eso, reunimos los pasos esenciales para recrear el glam, glowy y chic que llevó Sabrina.
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El secreto detrás del maquillaje de Sabrina Carpenter en el Dior Cruise 2026
La cantante apostó por un makeup suave, luminoso y muy femenino. La clave del look está en una piel fresca, acompañada de tonos rosados que ayudan a darle ese efecto romántico que caracteriza a la cantante.
Para recrearlo, comienza preparando la piel con productos hidratantes que ayuden a conseguir un glow natural, como un sérum ligero, crema hidratante y algún tónico. Si quieres que el makeup dure mucho tiempo y reduzca la apariencia de los poros este es el momento perfecto para aplicar un primer.
Para la piel: Base y blush
Después, aplica una base de cobertura ligera o skin tint con acabado glowy y utiliza corrector de un tono similar al de el color de tu piel únicamente en las zonas necesarias como ojeras e imperfecciones para poder mantener la piel fresca y natural.
El blush rosado es uno de los puntos clave del maquillaje, así que difuminada sobre pómulos de en medio hacía arriba para crear dimensión, y un poco sobre la nariz, básicamente el sobrante de las mejillas, solo para dar un toque cute y conseguir ese efecto sunkissed, si tienes un blush con iluminador, mejor. Sino, ocupa un iluminador en polvo en tonos champagne, se va a ver espectacular en combinación con el blush.
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Para los final touches: Eyeshadow, cejas, pestañas y labios
En los ojos, utiliza sombras nude, cafés tenue o rosadas muy suaves para mantener la línea natural. Complementa con máscara de pestañas negra o café y peina las cejas hacia arriba con gel transparente, si sientes que necesitas rellenar pequeños huecos puedes hacerlo con un lápiz de cejas o con sombras, para lograr un acabado elegante y fresco.
Para terminar el look con delineador de labios en tonos rosados o café suave y un gloss brillante que aporte ese efecto jugoso y que termina de unir todo el maquillaje.
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¡No te olvides de esto!
Recuerda que, si buscas un acabado mucho más glowy y natural, lo ideal es utilizar productos en crema y sellar únicamente con un poco de polvo suelto translúcido. En cambio, si prefieres que el maquillaje dure intacto por más tiempo y tenga un efecto ligeramente más producido, puedes aplicar productos en crema y después reforzarlos con versiones en polvo para aportar mayor fijación y definición.
Sin importar cuál opción elijas, una bruma de setting spray será el paso final perfecto para devolver luminosidad a la piel y ayudar a que el maquillaje se mantenga fresco durante mucho más tiempo.
Ondas glam y media coleta: perfect combo
Además del maquillaje, el peinado de Sabrina Carpenter hizo match perfecto con esa línea romántica y effortless que dominó el look completo. Las ondas suaves con volumen en media coleta y el fleco abierto aportan ese acabado noventero que la cantante ha convertido en su personal mark.
Para recrearlo, comienza aplicando protector térmico. Después, divide el pelo en secciones y utiliza una tenaza o herramienta de calor para crear ondas suaves y abiertas, evitando que queden demasiado marcadas. La clave está en cepillarlas ligeramente al final para conseguir ese efecto relajado que buscamos.
El fleco también juega un papel importante dentro del look, así que puedes peinarlo con un cepillo redondo y aire caliente para darle volumen y movimiento hacia los lados o planchar y enrollar en un tubo grande. ya que tengas fleco y ondas en su punto, con una liga pequeña une dos mechones, sin amarrar el fleco. Finaliza con un aceite ligero en puntas y un poco de setting spray para mantener todo en su lugar sin perder naturalidad ni movimiento.