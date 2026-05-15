Cómo recrear el beauty look de Sabrina Carpenter en el desfile Dior Cruise 2026

El secreto detrás del maquillaje de Sabrina Carpenter en el Dior Cruise 2026

La cantante apostó por un makeup suave, luminoso y muy femenino. La clave del look está en una piel fresca, acompañada de tonos rosados que ayudan a darle ese efecto romántico que caracteriza a la cantante.

Para recrearlo, comienza preparando la piel con productos hidratantes que ayuden a conseguir un glow natural, como un sérum ligero, crema hidratante y algún tónico. Si quieres que el makeup dure mucho tiempo y reduzca la apariencia de los poros este es el momento perfecto para aplicar un primer.

Sabrina Carpenter luciendo espectacular y fresca para el runway de la colección cruise de Dior (Vía Instagram (@latestsabrina))

Para la piel: Base y blush

Después, aplica una base de cobertura ligera o skin tint con acabado glowy y utiliza corrector de un tono similar al de el color de tu piel únicamente en las zonas necesarias como ojeras e imperfecciones para poder mantener la piel fresca y natural.

Una base ligera y luminosa que deja efecto segunda piel mientras hidrata y unifica el rostro sin perder naturalidad. (backstage face & body foundation $1200. Vía www.sephora.com)

El blush rosado es uno de los puntos clave del maquillaje, así que difuminada sobre pómulos de en medio hacía arriba para crear dimensión, y un poco sobre la nariz, básicamente el sobrante de las mejillas, solo para dar un toque cute y conseguir ese efecto sunkissed, si tienes un blush con iluminador, mejor. Sino, ocupa un iluminador en polvo en tonos champagne, se va a ver espectacular en combinación con el blush.