Glow de 12 horas: el nuevo lanzamiento de AORA que arrasa en belleza

AORA es una marca de maquillaje creada en México con una filosofía de transformar el beauty convencional y desafiar lo que se entiende por lujo y color. Sus productos son 100% libres de plástico con fórmulas limpias seguras y pigmentos diseñados para destacar en cualquier tono de piel.

Con INICIA la marca se adentra en el terreno de los primers luminosos diseñado para defender la piel de los efectos que apagan la luminosidad en la vida urbana que dura 12 horas ofreciendo una textura que alisa, ilumina y prepara la piel para el maquillaje o para lucir un acabado natural sin base.