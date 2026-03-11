Publicidad

Belleza

Glow de 12 horas: el nuevo lanzamiento de AORA que arrasa en belleza

La marca mexicana de belleza AORA presenta INICIA, su primer luminoso como una invitación a comenzar el día con una piel fresca, luminosa y radiante que dura hasta 12 horas.
mié 11 marzo 2026 03:38 PM
INICIA de AORA
Es una celebración de la luz propia y la confianza cotidiana, es un primer que entiende la rutina urbana y responde a ella. (Vía Instagram @aoramakeup)

AORA es una marca de maquillaje creada en México con una filosofía de transformar el beauty convencional y desafiar lo que se entiende por lujo y color. Sus productos son 100% libres de plástico con fórmulas limpias seguras y pigmentos diseñados para destacar en cualquier tono de piel.

Con INICIA la marca se adentra en el terreno de los primers luminosos diseñado para defender la piel de los efectos que apagan la luminosidad en la vida urbana que dura 12 horas ofreciendo una textura que alisa, ilumina y prepara la piel para el maquillaje o para lucir un acabado natural sin base.

Lo que empezó como un primer diseñado para preparar tu piel para el makeup, se convirtió en mucho más. INICIA fue creado pensando en una realidad muy específica, proteger la piel de los factores que apagan el glow en la vida urbana, la exposición constante a contaminación, estrés ambiental y desgaste diario. Probado durante 12 horas en el aire de la ciudad, prometiendo un brillo garantizado incluso bajo condiciones reales, no de laboratorio idealizado.

AORA-INICIA
El primer luminoso INICIA fue probado 12 hrs en el aire de CDMX para demostrar su resistencia y efecto radiante incluso en entornos urbanos exigentes. (Vía Instagram @aoramakeup)

Glow que se siente diferente

INICIA se une al pigmento de tu base para ofrecer hasta 12 horas de uso radiante pero no solo fija, también defiende la piel de los efectos que provocan que se opaque. Su fórmula alisa hidrata y aporta luz al instante, revitalizando pieles que se sienten apagadas o cansadas. El acabado no es glitter ni brillo artificial, es una luminosidad saludable como si la piel estuviera descansada y fresca, incluso en días largos.

AORA-INICIA
La textura ligera de INICIA se fusiona con la piel aportando un glow inmediato y revitalizando el rostro, ya sea bajo maquillaje o solo. (Vía Instagram @aoramakeup)

Llévalo a tu manera

La versatilidad de INICIA es uno de sus puntos fuertes, puede usarse debajo del maquillaje como primer tradicional mezclado con tu crema hidratante para un efecto sutil, combinado con la base como glow booster o incluso como iluminador sobre el maquillaje. También puede aplicarse en el cuerpo convirtiéndose en un aliado para clavículas, hombros o piernas cuando quieres un efecto luminoso natural.

AORA-INICIA
Puede aplicarse como primer, mezclado con hidratante o base, o incluso como iluminador en el rostro o en el cuerpo. (Vía Instagram @aoramakeup)

Una fórmula mexicana

AORA refuerza su identidad con una fórmula que integra ingredientes clave de origen mexicano. El agastache mexicano ayuda a calmar la piel y protegerla del estrés ambiental. El extracto de flor de cactus suaviza e hidrata, mientras que el tepezcohuite apoya la regeneración cutánea y contribuye a unificar el tono. El extracto de karité es rico en ácido gálico que actúa como antioxidante defendiendo la piel de la opacidad causada por la contaminación. Es un primer que no solo maquilla también cuida.

AORA-INICIA
Ingredientes reflejan la identidad mexicana de AORA , mientras cuidan y protegen tu piel. (Vía Instagram @aoramakeup)

Belleza consciente y responsable

INICIA viene en un empaque listo para reciclar hecho 100% de aluminio alineado con la filosofía Plastic Negative de la marca por cada uno que producen eliminan nueve veces su equivalente en plástico. Es vegano libre de crueldad animal y dermatológicamente probado consolidando la visión de AORA como una marca mexicana que apuesta por innovación con responsabilidad.

Aora-INICIA
Empaque100% aluminio listo para reciclar representa el compromiso de AORA con la sustentabilidad y la eliminación de plástico. (Vía Instagram iu@aoramakeup)

El comienzo de algo más

No es solo un primer luminoso es una declaración de cómo debería sentirse el maquillaje hoy, protector, versátil, consciente y adaptado a la realidad urbana. Porque si algo deja claro este lanzamiento es que el glow no debería desaparecer a mitad del día, debería acompañarte desde que sales hasta que vuelves y es exactamente es lo que promete INICIA.

