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Belleza

¿Qué tan necesario es usar una mascarilla para pelo?

Nuestro pelo es nuestra personalidad y su cuidado se ha convertido en una parte esencial en cualquier rutina.
mar 05 mayo 2026 03:36 PM
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Las mascarillas son ese producto esencial que no puede faltar porque elevará tu rutina de cuidado sin que lo notes. (Vía kerastase.es)

El mundo del beauty nos ha demostrado que el cuidado capilar se ha convertido en una parte esencial para nuestra rutina , pues nuestro pelo se ve expuesto al calor, el uso de tintes y los cambios de clima que terminan por afectarlo y darle un aspecto seco y con frizz.

Por ello, las mascarillas se han posicionado como el paso extra capaz de devolverle a nuestro pelo el aspecto saludable con brillo y suavidad. Más que ser un simple complemento, las mascarillas se han convertido en un básico capaz de redefinir cómo entendemos el cuidado del pelo.

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Un punto clave es entender qué es lo que realmente necesita tu pelo antes de sumarle cualquier producto e identificar lo que necesita no solo hará que tu rutina sea mucho más efectiva, también te permitirá elegir la mascarilla adecuada para que puedas entender mejor tu pelo y darle lo que realmente necesita.

¿Qué es una mascarilla capilar?

Las mascarillas capilares son un tratamiento intensivo que está compuesto por ingredientes nutritivos como aceites esenciales y mantecas que tienen por objetivo el nutrir, reparar, hidratar y cuidar tanto la salud como la apariencia de tu pelo, ya que sus fórmulas generalmente se encuentran más concentradas, lo cual les permite actuar de forma directa sobre la fibra capilar con la finalidad de devolverle la fuerza, suavidad y brillo.

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Una melena sedosa e increíble es posible si tienes los cuidados necesarios. (via Instagram (@oliviajade))

Y encontrar hoy en día una mascarilla que sea adecuada para tu tipo de pelo no tiene por qué ser complicado, así que te compartimos algunos tips que te ayudarán a elegir la mascarilla que se adapte mejor a tu tipo de pelo.

Tipos de mascarilla según las necesidades de tu pelo

Mascarillas hidratantes

Las mascarillas de hidratación profunda son ideales para tratar la retención de humedad y la deshidratación que pueda existir en las fibras capilares de tu pelo, ya que, al resecarse, este puede verse expuesto a mayores daños. Y este tipo de mascarillas te ayudarán a darle una nutrición profunda a tu pelo y al mismo tiempo, lo protegerán de la oxidación para recuperar su brillo y sedosidad, que podrás mantener a largo plazo.

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Las mascarillas de hidratación profunda son la opción ideal para lograr un pelo suave y brillante desde el primer uso (KÉRASTASE,$1,645, Masquintense Riche. wwww.amazon.com.mx)

Este tipo de mascarillas se recomienda utilizarlas entre una a dos veces por semana, secando el exceso de agua con una toalla para aplicarla de medios a puntas y dejarla actuar entre 5 y 10 minutos para después enjuagarla con abundante agua y así obtener mejores resultados.

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Mascarillas para el control del frizz

El frizz es mucho más común de lo que pensamos y en la mayoría de los casos se debe a la deshidratación o a la humedad que existe en nuestro entorno, así como al uso constante de tintes y la exposición al calor que pueden intensificar el daño, provocando que nuestro pelo luzca esponjado o encrespado.

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Las mascarillas para el control de frizz son la opción ideal para darle a tu pelo una mayor suavidad y brillo visible, que lo hará lucir increíble. (Mascarilla Tresemmé,$95, Keratina Antifrizz. www.walmart.com.mx)

Para este caso, el uso de mascarillas anti-frizz con fórmulas que contengan queratina hidrolizada y ácido hialurónico son la opción ideal para reparar y proteger a tu pelo, pero también para prevenir las puntas abiertas.

Mascarillas para pelo procesado

Cuando nuestro pelo se expone al uso de tintes, decoloraciones o al calor de la plancha o secadora, con el tiempo este tiende a volverse más débil y propenso al quiebre, perdiendo tanto su fuerza como su brillo y suavidad.

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Esta mascarilla de L'Oréal está diseñada para renovar las capas moleculares y devolverle la vida a tu pelo. (Mascarilla,$1,010,Absolut Repair Molecular. www.liverpool.com.mx)

En este caso, las mascarillas reparadoras se han convertido en la opción ideal para fortalecer la fibra capilar con el uso de péptidos y aminoácidos ; así se logra recuperar la suavidad y brillo de nuestro pelo. Te recomendamos utilizarlas una o dos veces por semana y aplicarla con el pelo húmedo de medios a puntas y dejarla actuar entre 1 y 2 minutos para posteriormente enjuagarla con abundante agua.

Mascarillas para pelo rizado

Cuando se trata de pelo rizado, el mantenerlo hidratado y nutrido es un punto clave para que siga luciendo increíble, ya que este tipo de pelo es más propenso a resecarse y a tener frizz. La opción ideal para mantener su definición y elasticidad es optar por mascarillas que te ayuden a crear una capa protectora en tu pelo.

El cuidado capilar ha ganado bastante popularidad y nos deja clara tanto la importancia como los beneficios que puede dejarnos el agregar una mascarilla que realmente entienda las necesidades de nuestro pelo y que pueda ser parte de nuestra rutina para marcar una diferencia evidente desde el primer uso.

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Mascarilla para pelo, Aveda, $1,050. El Palacio de Hierro (Cortesía)

Si lo que buscas es hidratarlo, reparar el daño, definir tus rizos o bien controlar el frizz, hoy en día el mundo del beauty ha creado una gran variedad de opciones que se pueden adaptar de acuerdo a lo que necesite tu pelo con la finalidad de que no solo se vea mejor, sino que también te haga sentir increíble.

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Tags

Cabello Cuidado personal Mascarilla Capilar Mascarillas

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