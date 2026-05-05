¿Qué tan necesario es usar una mascarilla para pelo?

Un punto clave es entender qué es lo que realmente necesita tu pelo antes de sumarle cualquier producto e identificar lo que necesita no solo hará que tu rutina sea mucho más efectiva, también te permitirá elegir la mascarilla adecuada para que puedas entender mejor tu pelo y darle lo que realmente necesita.

¿Qué es una mascarilla capilar?

Las mascarillas capilares son un tratamiento intensivo que está compuesto por ingredientes nutritivos como aceites esenciales y mantecas que tienen por objetivo el nutrir, reparar, hidratar y cuidar tanto la salud como la apariencia de tu pelo, ya que sus fórmulas generalmente se encuentran más concentradas, lo cual les permite actuar de forma directa sobre la fibra capilar con la finalidad de devolverle la fuerza, suavidad y brillo.

Una melena sedosa e increíble es posible si tienes los cuidados necesarios. (via Instagram (@oliviajade))

Y encontrar hoy en día una mascarilla que sea adecuada para tu tipo de pelo no tiene por qué ser complicado, así que te compartimos algunos tips que te ayudarán a elegir la mascarilla que se adapte mejor a tu tipo de pelo.

Tipos de mascarilla según las necesidades de tu pelo

Mascarillas hidratantes

Las mascarillas de hidratación profunda son ideales para tratar la retención de humedad y la deshidratación que pueda existir en las fibras capilares de tu pelo, ya que, al resecarse, este puede verse expuesto a mayores daños. Y este tipo de mascarillas te ayudarán a darle una nutrición profunda a tu pelo y al mismo tiempo, lo protegerán de la oxidación para recuperar su brillo y sedosidad, que podrás mantener a largo plazo.

Las mascarillas de hidratación profunda son la opción ideal para lograr un pelo suave y brillante desde el primer uso (KÉRASTASE,$1,645, Masquintense Riche. wwww.amazon.com.mx)

Este tipo de mascarillas se recomienda utilizarlas entre una a dos veces por semana, secando el exceso de agua con una toalla para aplicarla de medios a puntas y dejarla actuar entre 5 y 10 minutos para después enjuagarla con abundante agua y así obtener mejores resultados.