Los spas de lujo donde puedes relajarte y consentirte después de una semana pesada

Los spots más cool para relajarte ya no solo incluyen faciales y masajes, ofrecen experiencias sensoriales que mezclan aromas, arquitectura y rituales wellness que te hacen sentir renovada. Los spas son un escape que aparte de ayudar a que te relajes, te sirven para cambiar de mood y darle un reset a tu vida.

En la Ciudad de México tenemos nuestros spas favoritos y la mayoría están alojados en hoteles de cinco estrellas o cuentan con conceptos súper curados, ofreciendo experiencias inolvidables. Quédate aquí para saber cuáles son nuestros favoritos y no dudes en darte un día de relajación en alguno de ellos.