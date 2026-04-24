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Belleza

Los spas de lujo donde puedes relajarte y consentirte después de una semana pesada

A todas nos encanta consentirnos y más después de una semana pesada, no hay nada mejor que hacerlo en los lugares más top y con los mejores servicios.
vie 24 abril 2026 01:45 PM
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Los imperdibles de CDMX, no dudes de pasar un día en alguno de estos Spas (via Instagram (@reconnect.ritzcarltonspa))

Los spots más cool para relajarte ya no solo incluyen faciales y masajes, ofrecen experiencias sensoriales que mezclan aromas, arquitectura y rituales wellness que te hacen sentir renovada. Los spas son un escape que aparte de ayudar a que te relajes, te sirven para cambiar de mood y darle un reset a tu vida.

En la Ciudad de México tenemos nuestros spas favoritos y la mayoría están alojados en hoteles de cinco estrellas o cuentan con conceptos súper curados, ofreciendo experiencias inolvidables. Quédate aquí para saber cuáles son nuestros favoritos y no dudes en darte un día de relajación en alguno de ellos.

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Los spas de lujo donde puedes relajarte y consentirte después de una semana pesada

The Spa at Four Seasons Hotel Mexico City

Uno de nuestros favoritos es sin duda el Spa del Four Seasons en Ciudad de Mxico, es un spot con un ADN único, lujo clásico y discreto hasta en el más mínimo detalle. Es un Spa pequeño, pero con experiencias curadas a la perfección, no busca tener muchos clientes y masificarse, lo que ofrece son experiencias únicas y exclusivas.

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El lugar perfecto para un día de relajación (via Instagram (@fsmexico))

Faciales ancestrales con jade, oro y plata, inspirados en diosas mexicanas y hasta con vino tinto. Por otro lado, cuentan con masajes en pareja como el fire massage que incluye copal, tequila y chocolate, y el water massage que incluye hierbas mexicanas y aceite de vino.

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The Ritz - Carlton Spa

El famoso Spa Reconnect del Ritz Carlton ofrece experiencias increíbles y que sin duda nos sorprenden en todos los sentidos, tanto sensorial como visualmente. Es un spot con un ADN moderno y high-rise. Se ubica en Chapultepec con una vista de ensueños, logrando que tu experiencia sea aún mejor, cuenta con una alberca interior y servicios dignos de un hotel cinco estrellas.

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Los mejores masajes en el mejor spot (via Instagram (@reconnect.ritzcarltonspa))

Uno de sus servicios más importantes, y de nuestros favoritos, es el ritual inspirado en tradiciones mexicanas, usando herbolaria ancestral y con un enfoque que logra reconectar cuerpo, mente y alma. Su ceremonia de cacao es sin duda uno de los servicios más exclusivos, es uno de los rituales más distintivos del Spa, logra fusionar aromas, temperatura y texturas para brindar una experiencia premium. Claro que Reconnect también cuenta con masajes, faciales y experiencias en pareja que no te puedes perder.

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Un día perfecto de relajarte con tu pareja (via Instagram (@reconnect.ritzcarltonspa))

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Sofitel Ciudad de México

Sofitel tiene una estética muy especial, lujo europeo sin necesidad de viajar 12 horas en avión, estamos seguras de que es uno de los spots más cool y chic del momento. Mezcla la estética mexicana con la francesa, con espacios increíbles y vistas espectaculares como la de su alberca con vistas a la ciudad. Trabaja de la mano de una de las marcas más top de skincare francés, L’Occitane.

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No te pierdas de las mejores experiencias en un spa de lujo (via Instagram (@sofitelmexicocity))

Tiene servicios como el Sleep & Rest Massage, uno de sus signature services, ritual de 90 minutos que combina la respiración guiada, con aroma terapia y un masaje profundo, perfecto para ti si quieres reducir tus niveles de ansiedad y mejorar el sueño. Tiene los tres imperdibles que son el vapor, sauna y la alberca de contraste, siguiendo una estética boutique e íntima. Uno de sus más grandes íconos es sin duda la alberca climatizada con vistas a la Ciudad de México, siendo el spot más instagrameable de Sofitel.

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Nuestros lugares favoritos en CDMX para un 'fake tan' y 'spray tan' El 'fake tan' y el 'spray tan' se han convertido en nuestras opciones favoritas a las que acudimos para lograr un bronceado perfecto con un acabado natural y uniforme sin tener que pasar horas bajo el sol.

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abril 2026

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