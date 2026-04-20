Para qué sirve la vitamina C y cómo incluirla en tu rutina diaria
Para lograr el glow perfecto en tu piel, la vitamina C es el producto que no puede faltar en tu rutina de skincare, ya que se ha posicionado como uno de los básicos favoritos que transforma tu piel desde el primer uso.
La popularidad de la vitamina C se debe a su acción antioxidante, que es ideal para combatir los signos del envejecimiento, iluminar nuestra piel y al mismo tiempo protegerla contra los daños ambientales. Y si te preguntas cómo puedes agregarla a tu rutina, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre ella.
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¿Qué es la vitamina C?
La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es uno de los antioxidantes más populares y potentes en el mundo del skincare, que ha ganado popularidad en los últimos años por los beneficios que le ofrece a nuestra piel, al protegerla de los rayos UV, la contaminación y al disminuir la apariencia de los signos de envejecimiento.
Y es que, más allá de proteger nuestra piel, la vitamina C actúa para mejorar la calidad y textura de nuestra piel, emparejando e iluminando el tono y difuminando visiblemente las manchas oscuras. Además de que ayuda a estimular la producción de colágeno, lo que nos permite tener una piel más firme y radiante que mejora la apariencia a largo plazo.
Otra de las razones por la cual se ha convertido en uno de nuestros productos favoritos es por la eficacia que tiene para mejorar la apariencia de las pieles con tendencia a tener imperfecciones, ayudando a acelerar su recuperación y a difuminar tanto marcas como cicatrices, logrando un tono más uniforme en la piel.
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¿Cómo integrar la vitamina C en tu rutina de skincare?
Incorporar la vitamina C en tu rutina es mucho más sencillo de lo que crees y, como en todo skincare, la clave está en la consistencia y en ir incorporándola poco a poco para identificar cómo reacciona tu piel. El activo de la vitamina C actúa mejor durante el día y por ello se recomienda aplicarlo por la mañana sobre la piel limpia y antes de tu protector solar, con la finalidad de protegerte contra los rayos UV y la contaminación.
Uno de los puntos más importantes para incorporarla en tu rutina es conocer tu tipo de piel, ya que sus distintas formulaciones están diseñadas para las diferentes necesidades que tenga tu piel, y elegir la fórmula adecuada sin duda marcará la diferencia en el resultado.
Vitamina C como el balance ideal para pieles grasas
En el caso de las pieles grasas, la vitamina C puede beneficiarlas para mejorar su apariencia y también para disminuir las marcas post-acné, gracias a sus propiedades antioxidantes que ayudan con la obstrucción de los poros, dejando un tono más uniforme en tu piel. Y se recomienda optar por sérums con texturas ligeras, efectos matificantes o con fórmulas oil-free, que con el uso constante te ayudarán a tener una piel más luminosa, suave y equilibrada.
Un glow suave para pieles sensibles
Cuando se trata de pieles sensibles, la vitamina C y sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir el enrojecimiento, calmar la irritación y a fortalecer la piel, logrando que esta sea menos reactiva y más luminosa. Para este tipo de pieles se recomienda optar por productos con una concentración más baja en vitamina C e incorporarla en tu rutina poco a poco, utilizándola en días alternos para evitar la sensibilidad y observar la reacción de tu piel.
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El aliado perfecto para pieles secas
La vitamina C también puede utilizarse en pieles secas, ya que sus propiedades antioxidantes son ideales para mantener la integridad de la barrera cutánea. Para este tipo de pieles, se recomienda optar por fórmulas que sean más cremosas o que estén combinadas con ácido hialurónico o glicerina para darle a tu rostro más luminosidad y al mismo para reponer la humedad, mejorando así la textura de tu piel.
Para equilibrar las pieles mixtas
Cuando se trata de pieles mixtas, el equilibrio en la rutina de skincare lo es todo, y por ello se recomienda utilizar productos que te ayuden a hidratar tu piel y a mantener la luminosidad al mismo tiempo, pero sin exagerar y saturar el brillo en la zona T. Siendo así que los sueros de rápida absorción, al adaptarse a las distintas zonas del rostro, los hacen tu mejor aliado.
Integrar la vitamina C en tu rutina va más allá de ser una tendencia en el mundo del skincare, para convertirse en uno de tus productos aliados capaz de transformar a tu piel para darle luminosidad y una mejor textura con el uso constante, haciendo de la vitamina C ese plus que marcará toda la diferencia en el cuidado de tu piel.