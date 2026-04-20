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Para qué sirve la vitamina C y cómo incluirla en tu rutina diaria

Para lograr el glow perfecto en tu piel, la vitamina C es el producto que no puede faltar en tu rutina de skincare, ya que se ha posicionado como uno de los básicos favoritos que transforma tu piel desde el primer uso.
lun 20 abril 2026 01:57 PM
vitamina c
La vitamina C es un must en nuestra rutina de skincare y te contamos cómo puede también serlo para ti. (Via Instagram (@ritamontezuma))

El skincare se ha convertido en algo más que una tendencia pasajera. Donde el cuidado de la piel se ha vuelto más consciente y estamos en busca de productos que nos brinden resultados que se sientan reales y sean duraderos. La vitamina C se ha destacado como uno de los productos aliados que no puede faltar en la rutina diaria, convirtiéndose en uno de nuestros favoritos, por los beneficios que le ofrece a nuestra piel desde el primer uso.

La popularidad de la vitamina C se debe a su acción antioxidante, que es ideal para combatir los signos del envejecimiento, iluminar nuestra piel y al mismo tiempo protegerla contra los daños ambientales. Y si te preguntas cómo puedes agregarla a tu rutina, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre ella.

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¿Qué es la vitamina C?

La vitamina C, también conocida como ácido ascórbico, es uno de los antioxidantes más populares y potentes en el mundo del skincare, que ha ganado popularidad en los últimos años por los beneficios que le ofrece a nuestra piel, al protegerla de los rayos UV, la contaminación y al disminuir la apariencia de los signos de envejecimiento.

Y es que, más allá de proteger nuestra piel, la vitamina C actúa para mejorar la calidad y textura de nuestra piel, emparejando e iluminando el tono y difuminando visiblemente las manchas oscuras. Además de que ayuda a estimular la producción de colágeno, lo que nos permite tener una piel más firme y radiante que mejora la apariencia a largo plazo.

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La vitamina C se convierte en nuestro mejor aliado para obtener una piel más luminosa y uniforme. (Vía Instagram @thebalancedderm)

Otra de las razones por la cual se ha convertido en uno de nuestros productos favoritos es por la eficacia que tiene para mejorar la apariencia de las pieles con tendencia a tener imperfecciones, ayudando a acelerar su recuperación y a difuminar tanto marcas como cicatrices, logrando un tono más uniforme en la piel.

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¿Cómo integrar la vitamina C en tu rutina de skincare?

Incorporar la vitamina C en tu rutina es mucho más sencillo de lo que crees y, como en todo skincare, la clave está en la consistencia y en ir incorporándola poco a poco para identificar cómo reacciona tu piel. El activo de la vitamina C actúa mejor durante el día y por ello se recomienda aplicarlo por la mañana sobre la piel limpia y antes de tu protector solar, con la finalidad de protegerte contra los rayos UV y la contaminación.

Uno de los puntos más importantes para incorporarla en tu rutina es conocer tu tipo de piel, ya que sus distintas formulaciones están diseñadas para las diferentes necesidades que tenga tu piel, y elegir la fórmula adecuada sin duda marcará la diferencia en el resultado.

Vitamina C como el balance ideal para pieles grasas

En el caso de las pieles grasas, la vitamina C puede beneficiarlas para mejorar su apariencia y también para disminuir las marcas post-acné, gracias a sus propiedades antioxidantes que ayudan con la obstrucción de los poros, dejando un tono más uniforme en tu piel. Y se recomienda optar por sérums con texturas ligeras, efectos matificantes o con fórmulas oil-free, que con el uso constante te ayudarán a tener una piel más luminosa, suave y equilibrada.

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Si tienes piel seca, los serums de vitamina C con texturas cremosas o aceitosas son ideales para darle un toque de brillo natural a tu piel. (La Roche Posay Pure Vitamin C12 sérum,$1,399, control de grasa anti-oxidante concentrado. www.farmaciasanpablo.com.mx y The Ordinary,$405, Ascorbyl Glucoside Solution 12%. www.amazon.com.mx)

Un glow suave para pieles sensibles

Cuando se trata de pieles sensibles, la vitamina C y sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir el enrojecimiento, calmar la irritación y a fortalecer la piel, logrando que esta sea menos reactiva y más luminosa. Para este tipo de pieles se recomienda optar por productos con una concentración más baja en vitamina C e incorporarla en tu rutina poco a poco, utilizándola en días alternos para evitar la sensibilidad y observar la reacción de tu piel.

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Este sérum de la marca The Ordinary es el mejor aliado para las pieles sensibles, gracias a sus esferas deshidratadas de ácido hialurónico en combinación con vitamina C, que ayudan a alisar visiblemente la superficie de tu piel. (The Ordinary,$225,Vitamin C 23% Suspension + Ha Spheres 2%. www.sephora.com.mx)

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El aliado perfecto para pieles secas

La vitamina C también puede utilizarse en pieles secas, ya que sus propiedades antioxidantes son ideales para mantener la integridad de la barrera cutánea. Para este tipo de pieles, se recomienda optar por fórmulas que sean más cremosas o que estén combinadas con ácido hialurónico o glicerina para darle a tu rostro más luminosidad y al mismo para reponer la humedad, mejorando así la textura de tu piel.

(Obligatorio)
El sérum LIFTACTIV con vitamina C de Vichy ayuda a combatir las arrugas y a revivir la luminosidad de tu rostro, fortaleciendo al mismo tiempo las defensas antioxidantes de tu piel. (Vichy Liftactiv Supreme Sérum,$1,149,Vitamina C 15% Pura Antioxidante. www.amazon.com.mx)

Para equilibrar las pieles mixtas

Cuando se trata de pieles mixtas, el equilibrio en la rutina de skincare lo es todo, y por ello se recomienda utilizar productos que te ayuden a hidratar tu piel y a mantener la luminosidad al mismo tiempo, pero sin exagerar y saturar el brillo en la zona T. Siendo así que los sueros de rápida absorción, al adaptarse a las distintas zonas del rostro, los hacen tu mejor aliado.

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Si tu piel es mixta, el optar por sueros que combinen vitamina C con niacinamida serán tus mejores aliados para ayudar a iluminar y equilibrar al mismo tiempo la zona T de tu rostro. (AVENE Vitamin Activ Cg, $1,398,Sérum Corrector, Niacinamida, Vitamina C. www.amazon.com.mx)

Integrar la vitamina C en tu rutina va más allá de ser una tendencia en el mundo del skincare, para convertirse en uno de tus productos aliados capaz de transformar a tu piel para darle luminosidad y una mejor textura con el uso constante, haciendo de la vitamina C ese plus que marcará toda la diferencia en el cuidado de tu piel.

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Vitamina C Belleza Skincare cuidado de la piel

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