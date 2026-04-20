Para qué sirve la vitamina C y cómo incluirla en tu rutina diaria

¿Cómo integrar la vitamina C en tu rutina de skincare?

Incorporar la vitamina C en tu rutina es mucho más sencillo de lo que crees y, como en todo skincare, la clave está en la consistencia y en ir incorporándola poco a poco para identificar cómo reacciona tu piel. El activo de la vitamina C actúa mejor durante el día y por ello se recomienda aplicarlo por la mañana sobre la piel limpia y antes de tu protector solar, con la finalidad de protegerte contra los rayos UV y la contaminación.

Uno de los puntos más importantes para incorporarla en tu rutina es conocer tu tipo de piel, ya que sus distintas formulaciones están diseñadas para las diferentes necesidades que tenga tu piel, y elegir la fórmula adecuada sin duda marcará la diferencia en el resultado.

Vitamina C como el balance ideal para pieles grasas

En el caso de las pieles grasas, la vitamina C puede beneficiarlas para mejorar su apariencia y también para disminuir las marcas post-acné, gracias a sus propiedades antioxidantes que ayudan con la obstrucción de los poros, dejando un tono más uniforme en tu piel. Y se recomienda optar por sérums con texturas ligeras, efectos matificantes o con fórmulas oil-free, que con el uso constante te ayudarán a tener una piel más luminosa, suave y equilibrada.

Si tienes piel seca, los serums de vitamina C con texturas cremosas o aceitosas son ideales para darle un toque de brillo natural a tu piel. (La Roche Posay Pure Vitamin C12 sérum,$1,399, control de grasa anti-oxidante concentrado. www.farmaciasanpablo.com.mx y The Ordinary,$405, Ascorbyl Glucoside Solution 12%. www.amazon.com.mx)

Un glow suave para pieles sensibles

Cuando se trata de pieles sensibles, la vitamina C y sus propiedades antioxidantes ayudan a reducir el enrojecimiento, calmar la irritación y a fortalecer la piel, logrando que esta sea menos reactiva y más luminosa. Para este tipo de pieles se recomienda optar por productos con una concentración más baja en vitamina C e incorporarla en tu rutina poco a poco, utilizándola en días alternos para evitar la sensibilidad y observar la reacción de tu piel.