Belleza

Por qué no usar toallitas desmaquillantes, y sí hacer una doble limpieza

Toda rutina de skincare comienza por una limpieza adecuada. Pero no todos los métodos prácticos, como las toallitas desmaquillantes, garantizan una limpieza real ni el cuidado adecuado para tu piel.
mié 25 febrero 2026 09:12 PM
PORTADA (3).jpg
Una doble limpieza es el secreto para una piel impecable. (via Instagram (@oliviadean))

Aunque las toallitas desmaquillantes parecen prácticas para integrarlas en nuestra rutina de skincare, su uso frecuente puede resultar contraproducente para nuestra piel. Por más inofensivo que pueda parecer su uso, estas no remueven el maquillaje ni las impurezas que se puedan generar en nuestra piel, provocando no solo una fricción y acumulación de residuos, sino que también afecta la barrera cutánea e irrita el rostro.

Por ello, cada vez más expertos en el cuidado de la piel recomiendan evitarlas dentro de la rutina diaria y optar por métodos más efectivos como la doble limpieza. Te contamos todo lo que necesitas saber para incorporarla a tu rutina.

¿Qué es la doble limpieza y por qué es tan viral?

La doble limpieza se ha convertido en uno de los pasos más recomendados para una rutina de skincare, ya que es la forma más efectiva de obtener una limpieza profunda sin agredir la piel pues se trata de trabajar en capas.

Es una técnica originaria de Corea ideal para todo tipo de piel, incluyendo las mixtas o grasas, ya que no agrede la barrera cutánea. Esta rutina se conforma por dos pasos: el primero, remover todo a base de un aceite o bálsamo y el segundo en un limpiador acuoso con la finalidad de obtener una limpieza profunda, una piel equilibrada y uniforme y una menor acumulación de residuos en la piel. Así, se convierte en una rutina más consciente y pensada para cuidar la piel desde el primer paso, dejándola con una sensación suave y fresca.

Estos son los pasos que debes seguir para tener una correcta limpieza

Paso 1: Limpieza Oleosa

Este primer paso consiste en retirar todo lo que se adhiere a la piel, como el maquillaje, protector solar, grasas e impurezas acumuladas durante el día, respetando la barrera natural de nuestra piel y, al mismo tiempo, evitando la sensación de resequedad en ella.

balsamo
Remueve toda la capa superficial de productos sobre la piel con un aceite o bálsamo facial. (Pomada Take the day off, $1,899, Clinique, El Palacio de Hierro)

Elige un bálsamo o aceite que remueva todo aquello que esté de forma superficial en la piel. También puedes optar por agua micelar y removerla con un algodón. Puede que quieras usar toallitas, sin embargo, no lo recomendamos pues tienden a estirar la piel, y no terminan de remover lo que necesitas para continuar al siguiente paso.

micelar
Puedes optar por agua micelar con un algodón como primer paso. (Agua Micelar, $540, Bioderma, Farmacia San Pablo)

Paso 2: Limpieza acuosa

El segundo paso se enfoca en una limpieza profunda con limpiadores en gel o espuma, los cuales ayudarán a eliminar cualquier residuo que haya quedado después del primer paso. Además de que este paso también nos ayuda a equilibrar la piel y a mejorar su textura, preparando la piel para los productos posteriores y que estos actúen de una manera más efectiva.

Neutrogena gel.jpg
Este segundo paso es ideal para obtener una piel fresca y limpian manteniendo una hidratación equilibrada para tu piel. (Neutrogena, $271,Hydroboost HYDRATING CLEANING GEL sin Fragancia con Acido Hialuronico. www.amazon.com.mx)

Para este paso, usa un jabón con fórmula ligera que limpia, pero que al mismo tiempo aporte hidratación, y ayude a mantener la piel con una sensación refrescante, limpia y suave. Cada tipo de piel es diferente, por lo cual es importante la correcta elección de productos que sean adecuados a las necesidades de tu piel.

jabon
Después de remover maquillaje y protector solar, es momento de limpiar la piel a profundidad con un jabón que haga exactamente eso. (Limpiador Facial Effaclar en gel, $627, La Roche Posay, Farmacia San Pablo)

La rutina de limpieza que elegimos importa más de lo que parece, dedicarle tiempo y los productos correctos puede marcar una gran diferencia con el tiempo, obteniendo una piel sana y equilibrada además de protegida.

nataliavi.jpg
