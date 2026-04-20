Aora en NYC: México rompiéndola internacionalmente

El lujo mexicano del beauty que está conquistando fronteras

Para celebrar este nuevo capítulo, Nueva York fue el escenario principal para AORA, donde sus cofundadores Nour Tayara, CEO, y Rodrigo Peñafiel organizaron una cena privada con una temática inspirada en el color rojo y el lema de AORA: “Hot Like México”. En Atla, el restaurante del chef Enrique Olvera, el cual se encuentra en el barrio de NoHo en Manhattan, donde se reunieron con figuras clave e influyentes en el mundo del beauty de Estados Unidos.

Algo que hizo mucho más especial a este evento fue el hecho de que tres marcas mexicanas se unieron en esta celebración: la cocina de Enrique Olvera, Casa Dragones y Vinos RG/MX, una noche que sin duda unió al talento mexicano, del cual nos sentimos tan orgullosos.

Este nuevo capítulo para la marca se hace posible gracias a su alianza con Credo Beauty, que es considerada una de las plataformas de retail más influyentes en el mundo de la belleza de Estados Unidos. Por los estándares extremadamente estrictos que manejan ante los ingredientes, el impacto ambiental y la sostenibilidad con la que están elaborados los productos de las marcas.

Y para AORA esta alianza representa un boom súper estratégico como marca, ya que le permitirá acceder al consumidor que busca propuestas para su makeup que sean más conscientes e innovadoras, ampliando su presencia de manera internacional y dentro del sector del lujo. Con la finalidad de presentar tanto su propuesta sustentable como para confirmarnos que el color no se trata sólo de una tendencia y que es para todas las personas, y lo más importante, que es su inspiración sobre México y el color.