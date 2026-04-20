Aora en NYC: México rompiéndola internacionalmente

Lo que comenzó como una marca emergente en la Ciudad de México con una propuesta clara: crear un maquillaje de lujo que fuera sustentable, pero lleno de color, ha dado un paso clave este 7 de abril. Y AORA México ha llegado al mercado de Estados Unidos para conquistarlo y confirmarnos que es momento de hacer algo nuevo, desde otro lugar.
El lujo mexicano del beauty que está conquistando fronteras
Para celebrar este nuevo capítulo, Nueva York fue el escenario principal para AORA, donde sus cofundadores Nour Tayara, CEO, y Rodrigo Peñafiel organizaron una cena privada con una temática inspirada en el color rojo y el lema de AORA: “Hot Like México”. En Atla, el restaurante del chef Enrique Olvera, el cual se encuentra en el barrio de NoHo en Manhattan, donde se reunieron con figuras clave e influyentes en el mundo del beauty de Estados Unidos.
Algo que hizo mucho más especial a este evento fue el hecho de que tres marcas mexicanas se unieron en esta celebración: la cocina de Enrique Olvera, Casa Dragones y Vinos RG/MX, una noche que sin duda unió al talento mexicano, del cual nos sentimos tan orgullosos.
Este nuevo capítulo para la marca se hace posible gracias a su alianza con Credo Beauty, que es considerada una de las plataformas de retail más influyentes en el mundo de la belleza de Estados Unidos. Por los estándares extremadamente estrictos que manejan ante los ingredientes, el impacto ambiental y la sostenibilidad con la que están elaborados los productos de las marcas.
Y para AORA esta alianza representa un boom súper estratégico como marca, ya que le permitirá acceder al consumidor que busca propuestas para su makeup que sean más conscientes e innovadoras, ampliando su presencia de manera internacional y dentro del sector del lujo. Con la finalidad de presentar tanto su propuesta sustentable como para confirmarnos que el color no se trata sólo de una tendencia y que es para todas las personas, y lo más importante, que es su inspiración sobre México y el color.
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El universo de AORA México
AORA es una marca que ha construido su identidad, que busca decirle al mundo que el color es para todos, para todo, y que se puede usar todo el tiempo. Y que, sobre todo, demuestra que el color no solo pertenece a las tendencias juveniles, a través de propuestas innovadoras que combinan diseño con una responsabilidad con el impacto ambiental, donde las fórmulas limpias y empaques que sean libres de plástico son parte protagonista de la marca.
Además de que AORA busca ser una plataforma para la creatividad mexicana, que busca poder involucrar al mayor número de personas posibles para compartirle al mundo cómo es que la riqueza de la cultura mexicana también se ha transformado en un reflejo inspiracional para la industria.
Y que podemos llevar en nuestro día a día con productos que se han caracterizado por tener una mayor durabilidad y versatilidad, que nos han conquistado con sus presentaciones que van desde sérums para labios, delineadores y paletas de sombras con tonos hermosos y llamativos y que son de alto pigmento. Que sin duda son funcionales y que se pueden acoplar a cualquier maquillaje que elijamos.
Con su llegada a Estados Unidos, AORA no solo logra ampliar el alcance de sus productos, sino que también representará al talento mexicano dentro de la industria de la belleza, donde la autenticidad y la consciencia serán dos puntos clave que le harán destacar y demostrar que las nuevas reglas que influyen en la industria se están escribiendo desde México.