Las tendencias de maquillaje de los Oscar más cool (y cómo lograrlas)

Maquillaje natural y sofisticado

Una de las tendencias que podrá servir como inspiración es el maquillaje natural con piel glowy, lo que se busca es lucir una rostro luminoso, fresco e hidratado.

Uno de nuestros looks favoritos de los premios pasados (via Instagram (@zendaya))

Este maquillaje se inclina por bases ligeras o skin tints e iluminador en puntos clave de la cara, combinándolo con tonos neutros en labios y ojos. Esto dará un look elegante sin saturar la piel, resaltando rasgos naturales.

Labios estilo old Hollywood

La primera inspiración de este evento siempre será el estilo old Hollywood y nos encanta. Celebridades como Margot Robbie suelen apostar por un look siguiendo este estilo, llevando labios rojos y llamativos a la alfombra roja.

Los labios con colores llamativos siempre serán una buena opción (via Instagram (@marqot.robbie))

Combinan el rojo con un maquillaje más sutil como delineado simple y piel radiante, dejando toda la atención en los labios. Este beauty look nos recuerda al cine clásico y a las celebridades de ese tiempo, que siguen siendo una gran inspiración.