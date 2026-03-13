Las tendencias de maquillaje de los Oscar más cool (y cómo lograrlas)

Cada año los premios Oscar se llenan de celebridades con looks increíbles, desde maquillaje y peinado, hasta vestidos y joyería. Este año esperamos ver makeup looks con pieles luminosas, labios rojos y peinados espectaculares. No hay nada que nos emocione más que un outfit bien pensado y styleado, siempre acompañado de un beauty look inolvidable.
Los Academy Awards son uno de los eventos más importantes del año, en donde se juntan las celebridades más influyentes del momento y son conocidos por ser los premios más importantes de la industria del cine. Los actores y celebridades presentan looks increíbles que dan mucho de qué hablar. Quédate aquí para saber la beauty inspo de los Oscar.