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Belleza

Las tendencias de maquillaje de los Oscar más cool (y cómo lograrlas)

La alfombra roja de los Academy Awards está a a la vuelta de la esquina y se convierte en una pasarela donde los beauty looks son igual de importantes.
vie 13 marzo 2026 01:07 PM
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Nos urge ver la alfombra roja con nuestras celebs favoritas en looks llenos de glam. (Getty Images)

Cada año los premios Oscar se llenan de celebridades con looks increíbles, desde maquillaje y peinado, hasta vestidos y joyería. Este año esperamos ver makeup looks con pieles luminosas, labios rojos y peinados espectaculares. No hay nada que nos emocione más que un outfit bien pensado y styleado, siempre acompañado de un beauty look inolvidable.

Los Academy Awards son uno de los eventos más importantes del año, en donde se juntan las celebridades más influyentes del momento y son conocidos por ser los premios más importantes de la industria del cine. Los actores y celebridades presentan looks increíbles que dan mucho de qué hablar. Quédate aquí para saber la beauty inspo de los Oscar.

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Maquillaje natural y sofisticado

Una de las tendencias que podrá servir como inspiración es el maquillaje natural con piel glowy, lo que se busca es lucir una rostro luminoso, fresco e hidratado.

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Uno de nuestros looks favoritos de los premios pasados (via Instagram (@zendaya))

Este maquillaje se inclina por bases ligeras o skin tints e iluminador en puntos clave de la cara, combinándolo con tonos neutros en labios y ojos. Esto dará un look elegante sin saturar la piel, resaltando rasgos naturales.

Labios estilo old Hollywood

La primera inspiración de este evento siempre será el estilo old Hollywood y nos encanta. Celebridades como Margot Robbie suelen apostar por un look siguiendo este estilo, llevando labios rojos y llamativos a la alfombra roja.

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Los labios con colores llamativos siempre serán una buena opción (via Instagram (@marqot.robbie))

Combinan el rojo con un maquillaje más sutil como delineado simple y piel radiante, dejando toda la atención en los labios. Este beauty look nos recuerda al cine clásico y a las celebridades de ese tiempo, que siguen siendo una gran inspiración.

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Maquillaje soft glam

Por otro lado, también esta el maquillaje marcado, resaltando facciones y utilizando colores más intensos. En este caso el soft glam es la mejor opción y lo podemos ver con celebridades como Anya Taylor–Joy.

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Facciones marcadas y colores brillantes (via Instagram (@anyataylorjoy))

Se caracteriza por la aplicación de colores como champagne y dorado, combinándolo con cejas estructuradas y pestañas definidas que enfocan toda la atención en los ojos. Este look es una muy buena opción para eventos nocturnos y esperamos ver a muchas celebridades siguiendo este estilo de maquillaje.

Peinados simples pero perfectos

La pieza fundamental de un buen look es el peinado, sabemos que cuando no nos gusta como luce nuestro pelo todo falla con los demás elementos. La tendencia que más hemos visto es la simplicidad, pero con toques sofisticados y elegantes.

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Un recogido simple u ondas relajadas son una apuesta segura pero muy glam. (Amy Sussman/Getty Images)

Peinados inspirados en recogidos bajos, moños pulidos y ondas suaves, sabemos que un effortless look siempre es una buena opción, pero en este caso se busca dar esas vibes con horas de salón detrás. Este tipo de peinados complementan el maquillaje y el vestido de las celebridades, dándoles protagonismo, pero sin dejar a un lado la importancia del hairstyle.

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Premios Oscar Belleza Maquillaje

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