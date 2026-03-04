Francisco Iglesias Haircare: una nueva era donde el pelo se trata como piel

Con una trayectoria de 48 años, el reconocido estilista Francisco Iglesias presenta de manera oficial su nueva línea de cuidado capilar: Francisco Iglesias Haircare, la cual se basa en un principio radicalmente simple.

Durante los últimos años en el mundo del haircare, el cuidado del pelo ha tomado relevancia , dejándonos claro que el verdadero lujo se trata de un cuidado inteligente y que no se trata solo de elegir un buen shampoo, sino de entender las necesidades de nuestro cabello y darle una rutina con ingredientes y fórmulas que no solo cuiden, sino que también den resultados reales.

Porque el pelo no es un accesorio, es identidad, es memoria y la primera impresión que permanece.