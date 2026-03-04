Publicidad

Belleza

Francisco Iglesias Haircare: una nueva era donde el pelo se trata como piel

Francisco Iglesias lanzó de manera oficial Francisco Iglesias Haircare, una línea que redefine el cuidado capilar con una idea principal: el cuero cabelludo es piel, el pelo también envejece y ambos merecen ciencia real.
mié 04 marzo 2026 08:46 PM
Con una trayectoria de 48 años, el reconocido estilista Francisco Iglesias presenta de manera oficial su nueva línea de cuidado capilar: Francisco Iglesias Haircare, la cual se basa en un principio radicalmente simple.

Durante los últimos años en el mundo del haircare, el cuidado del pelo ha tomado relevancia , dejándonos claro que el verdadero lujo se trata de un cuidado inteligente y que no se trata solo de elegir un buen shampoo, sino de entender las necesidades de nuestro cabello y darle una rutina con ingredientes y fórmulas que no solo cuiden, sino que también den resultados reales.

Porque el pelo no es un accesorio, es identidad, es memoria y la primera impresión que permanece.

¿Por qué Francisco Iglesias Haircare es diferente?

La línea de Francisco Iglesias Haircare fue desarrollada en laboratorios de alta tecnología en Milán, siendo una línea que busca redefinir el significado del cuidado capilar, combinando ciencia y tecnología, pero sobre todo terminar con la desinformación que ha saturado a la industria, así como con el exceso de químicos y las promesas instantáneas sobre la transformación de tu pelo.

Una línea de cuidado capilar donde el verdadero lujo ahora es la precisión.

Además de que cuenta con un sistema de diagnóstico que integra un análisis capilar 360° con inteligencia artificial desarrollado junto a Lumina Labs, el cual transforma imágenes de alta precisión que permiten visualizar y conocer la condición real de tu cuero cabelludo y la fibra antes de recomendar una rutina.

Por ello, te contamos más sobre el nuevo lanzamiento de Francisco y la tecnología que hay detrás de su nueva línea, la cual estará disponible en las sucursales de: Francisco Iglesias Luxury Salon & Spa y FI Salon.

Biotecnología Capilar: más allá de lo natural

Uno de los conceptos claves de esta línea está enfocado en la biotecnología capilar, la cual apuesta por fórmulas desarrolladas científicamente que consisten en la replicación de las moléculas idénticas a las naturales, diseñadas para que tu cabello pueda absorberlas de manera inmediata, las cuales ofrecen estructura, equilibrio y prevención.

La biotecnología capilar con la que trabaja la nueva línea de Francisco Iglesias Haircare presenta una propuesta para dejar atrás las soluciones improvisadas, apostando por fórmulas desarrolladas científicamente y con mejores resultados para el cuidado capilar.

Cuentan con varios complejos como Color Plex: Una protección antioxidante contra radiación UV y la contaminación, Moisture Plex: Un complejo inspirado en el ácido hialurónico para reforzar la barrera capilar, Complejo multiproteico termoactivo: Una protección que actúa frente al calor, Brillo de semillas liposomadas: Una encapsulación inteligente para una nutrición profunda y Biomimetic Neo Cuticle: Un escudo estructural que preserva la integridad de la fibra.

Un sistema inteligente pensado para las necesidades reales de tu melena

Más que una colección de productos individuales, Francisco Iglesias Haircare se presenta como el sistema de cuidado capilar que busca responder a las preocupaciones más comunes del consumidor actual, que van desde la pérdida de brillo y vitalidad hasta el daño térmico, la acumulación de químicos en el pelo, el frizz persistente y la resequedad estructural.

La línea está compuesta por nueve productos diseñados para cubrir las diferentes necesidades de la rutina capilar, así como para la restauración y el equilibrio natural de tu pelo que fortalecerá su estructura con el paso del tiempo.

El nuevo lanzamiento de la marca Francisco Iglesias Haircare nos presenta un nuevo capítulo para el cuidado capilar, donde la ciencia, la personalización y la salud del cabello se convierten en los protagonistas.

Esta línea está diseñada para quienes entienden que el pelo es parte de su imagen personal y profesional y buscan resultados visibles y que se encuentren al mismo nivel de una rutina de skincare, pero aplicada al haircare.

Con su nueva propuesta, Francisco Iglesias nos brinda una nueva perspectiva sobre el cuidado capilar, donde la ciencia, el diagnóstico y la personalización conviven en un mismo mundo, convirtiéndolos en los protagonistas de tu rutina de haircare.

