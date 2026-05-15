Britney Spears causa polémica tras supuesto escándalo en restaurante de Los Ángeles

Según las versiones difundidas, Britney Spears se encontraba cenando en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, acompañada por dos personas, cuando comenzó a hablar en voz alta, levantarse constantemente e incluso hacer ruidos que algunos describieron como “ladridos”. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando varios asistentes notaron que la cantante tenía un cuchillo en la mano mientras caminaba cerca de otras mesas, situación que llevó a una clienta a asegurar que llegó a “temer por su vida”.

Las imágenes y relatos se viralizaron rápidamente en redes sociales, especialmente porque el episodio ocurre semanas después de que la intérprete enfrentara problemas legales relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol y posteriormente ingresara a rehabilitación.

Britney Spears (Getty Images)

El equipo de Britney Spears niega que la cantante representara un peligro

Tras la ola de titulares y especulaciones, representantes de Britney Spears reaccionaron públicamente para desmentir las versiones más alarmistas sobre la noche en cuestión.

En declaraciones retomadas hechas a People, el equipo de la cantante aseguró que los reportes fueron “completamente exagerados” y negó que Britney Spears estuviera amenazando a alguien dentro del restaurante. Según explicaron, la artista simplemente utilizaba el cuchillo para cortar su hamburguesa mientras contaba una historia relacionada con su perro, razón por la que habría imitado ladridos.

Getty Images (Kevin Winter/Getty Images)

También rechazaron las versiones que aseguraban que Britney caminaba de manera agresiva entre las mesas o que existiera una situación de riesgo real para otros clientes.

