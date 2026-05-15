Britney Spears quedó nuevamente en medio de una polémica luego de que varios medios estadounidenses reportaran un supuesto incidente ocurrido durante una cena en un restaurante de Los Ángeles. De acuerdo con testigos citados por Page Six, la cantante habría protagonizado una escena descrita como “errática”, generando incomodidad entre algunos clientes del lugar.
Britney Spears causa polémica tras supuesto escándalo en restaurante de Los Ángeles
Britney Spears causa polémica tras supuesto escándalo en restaurante de Los Ángeles
Según las versiones difundidas, Britney Spears se encontraba cenando en el restaurante Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, acompañada por dos personas, cuando comenzó a hablar en voz alta, levantarse constantemente e incluso hacer ruidos que algunos describieron como “ladridos”. Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando varios asistentes notaron que la cantante tenía un cuchillo en la mano mientras caminaba cerca de otras mesas, situación que llevó a una clienta a asegurar que llegó a “temer por su vida”.
Las imágenes y relatos se viralizaron rápidamente en redes sociales, especialmente porque el episodio ocurre semanas después de que la intérprete enfrentara problemas legales relacionados con conducción bajo los efectos del alcohol y posteriormente ingresara a rehabilitación.
El equipo de Britney Spears niega que la cantante representara un peligro
Tras la ola de titulares y especulaciones, representantes de Britney Spears reaccionaron públicamente para desmentir las versiones más alarmistas sobre la noche en cuestión.
En declaraciones retomadas hechas a People, el equipo de la cantante aseguró que los reportes fueron “completamente exagerados” y negó que Britney Spears estuviera amenazando a alguien dentro del restaurante. Según explicaron, la artista simplemente utilizaba el cuchillo para cortar su hamburguesa mientras contaba una historia relacionada con su perro, razón por la que habría imitado ladridos.
También rechazaron las versiones que aseguraban que Britney caminaba de manera agresiva entre las mesas o que existiera una situación de riesgo real para otros clientes.
Britney Spears sigue bajo intensa atención mediática
Desde el fin de la tutela legal que controló gran parte de su vida durante más de una década, Britney Spears ha vivido bajo un fuerte escrutinio público sobre su salud mental, comportamiento y vida personal.
En meses recientes, la cantante también apareció en titulares por su arresto relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol en California, caso que terminó resolviéndose con una declaración de culpabilidad por conducción temeraria y libertad condicional.