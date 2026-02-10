'RAPSODIA': el espectáculo con el que MYST redefine sus 10 años

MYST presenta RAPSODIA, su espectáculo más ambicioso y emotivo

MYST RAPSODIA propone un viaje sonoro intenso y continuo que rinde homenaje a los grandes himnos del rock y el pop, tanto en inglés como en español. Fiel a su característico formato non stop, el espectáculo combina interpretaciones vocales, coreografías y una producción visual.

Ceci de la Cueva en MYST (Instagram)

El montaje cuenta con un elenco integrado por Pato Borghetti, Alex Brizuela, Viviana Barrera, Sofía Garza, Cecilia de la Cueva, Karla Centeno, Menny Carrasco, Denisha, Jorge Daher, Johnny Sigal y Oscar Jiménez, entre otros talentos, quienes aportan fuerza, versatilidad y una especial energía sobre el escenario.

“Yo creo que no hay poder humano con más amor que algo que tú creas de la nada, que de la nada tú haces algo nuevo, y eso fue Miss, éramos un show tan bonito que dijeron: ‘No podemos privar a los humanos de esta preciosidad que ya hicimos, y yo concordé, y dije: ‘De acuerdo’, compartió Ceci de la Cueva en entrevista.

MYST (MYST)

“Al principio íbamos a ir por 3 meses, y 3 meses se convirtió en un año, y dijimos, ‘wow’, esto sí es extraordinario, y un año, en un abrir y cerrar de ojos, se han convertido en 9 shows y 10 años de estar en cartelera todos los fines de semana. O sea, realmente somos el único show en todo México y Latinoamérica que sobrevivió una pandemia”, agregó la cantante.