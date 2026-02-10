Paul Thomas Anderson y Jonny Greenwood piden eliminar su música del documental de Melania Trump

¿Por qué Jonny Greenwood y Thomas Anderson quieren demandar que quiten su música del documental ‘Melania’?

No obstante, el material ha sido criticado por los expertos, quienes la califican de aburrida y poco reveladora. En una inusual reseña de cero estrellas, Xan Brooks de The Guardian la calificó como "mortal", "desalentadora" y "una de esas raras películas unicornio que no tiene ni una sola cualidad que la rescate".

Por su parte, el director Thomas Anderson y el músico Jonny Greenwood , quien es guitarrista principal de Radiohead, solicitaron que la música de la película de 2017 sea retirada del polémico nuevo documental sobre Melania Trump.

“Ha llegado a nuestra atención que una pieza musical de Phantom Thread ha sido utilizada en el documental Melania”, dijeron ambos en un comunicado a Variety. Aunque Jonny Greenwood no es el dueño de los derechos de autor de la banda sonora, Universal no consultó a Jonny sobre este uso por parte de terceros, lo cual es un incumplimiento de su contrato de composición. Como resultado, Jonny y Paul Thomas Anderson han pedido que la música sea retirada del documental.

Getty Images (Matt Winkelmeyer/Getty Images for DGA)

La semana pasada, mientras aceptaba un premio de guion del Círculo de Críticos de Londres, Paul Thomas Anderson dijo que quería compartir el premio con Brooks, de The Guardian, por su crítica a Melania, en la cual calificó la película como: “una versión de basura dorada de The Zone of Interest de Jonathan Glazer, en la que una Cenicienta de ojos de botón señala adornos de oro y vestidos de diseñador, distrayéndonos astutamente mientras su esposo y sus compinches se preparan para desmantelar la constitución y saquear los activos del gobierno federal”.

“Fue una de las mejores piezas de escritura”, dijo Anderson. “Malditamente buena”.

Phantom Thread recibió seis nominaciones al Oscar, incluyendo mejor banda sonora original.