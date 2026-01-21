Si uno de tus propósitos para 2026 es un cuidado consciente de pies a cabeza, la colaboración de Canela Nail Bar y Palmarosa llega justo a tiempo para transformar tu rutina de wellness con una experiencia sensorial que relaja, nutre y deja la piel radiante.
Canela Nail Bar y Palmarosa crean la collab ideal para consentirte
Canela Nail Bar y Palmarosa lanzan colaboración
Palmarosa es una de las marcas de belleza y wellness orgánico más destacadas en México. Sus productos son elaborados por artesanos con ingredientes orgánicos que respetan y cuidan la piel, alineándose así con esa visión de self-care consciente y responsable que todos buscamos.
Es por eso que Canela Nail Bar no podía quedarse atrás. Es un salón enfocado completamente en el cuidado personal, donde recibes el mejor tratamiento para tus manos, pies, cejas y pestañas. Este espacio está pensado para ofrecerte la mejor pausa a tu día, relajarte y, sobre todo, consentirte, convirtiéndose en el nail bar perfecto.
En esta colaboración hay dos productos esenciales para la rutina self-care perfecta:
Pink Rose Body Scrub
Un exfoliante perfecto que fusiona una combinación de las sales más exóticas (sales del Himalaya, del Mar Muerto y de Epsom con rosa mosqueta) con minerales y aceites esenciales que ayudan a eliminar las impurezas de la piel, creando un scrub que promueve la regeneración del colágeno y la elastina de la piel, dando como resultado una piel radiante, sedosa y luminosa.
¿Cómo usarlo?
Después de limpiar tu piel, aplica en movimientos circulares, deja reposar de cinco a diez minutos y enjuaga hasta que no haya residuos de producto.
Natural Scented Candle de Lavanda
Una vela con aromaterapia hecha con cera natural, manteca de mango y karité, y una sinergia de aceites esenciales que, al derretirse, acompaña tu bienestar terapéutico, mental y emocional. Esta vela natural aporta nutrición e hidratación a tu piel adaptándose a la temperatura de tu cuerpo, perfecta para equilibrar y calmar emociones logrando un estado de paz y tranquilidad gracias a sus propiedades relajantes y antiestrés.
Un manicure, el aroma delicioso y relajante a lavanda y una piel suave son todo lo que necesitas para hacer mejor tu día. Canela Nail Bar y Palmarosa lo saben y esta colaboración lo confirma que entienden perfecto cómo hacerte sentir bien por dentro y por fuera.
Puedes encontrar ambos productos en Canela (Secretaría de Marina 481) o en Palmarosa (Prado Norte 525).