Canela Nail Bar y Palmarosa crean la collab ideal para consentirte

En esta colaboración hay dos productos esenciales para la rutina self-care perfecta:

Pink Rose Body Scrub

Exfoliante de Rosas- Pink Rose Scrub (Palmarosa)

Un exfoliante perfecto que fusiona una combinación de las sales más exóticas (sales del Himalaya, del Mar Muerto y de Epsom con rosa mosqueta) con minerales y aceites esenciales que ayudan a eliminar las impurezas de la piel, creando un scrub que promueve la regeneración del colágeno y la elastina de la piel, dando como resultado una piel radiante, sedosa y luminosa.

¿Cómo usarlo?

Después de limpiar tu piel, aplica en movimientos circulares, deja reposar de cinco a diez minutos y enjuaga hasta que no haya residuos de producto.

Natural Scented Candle de Lavanda

Vela natural para Masaje - Relajante y Anti-Estrés (Palmarosa)

Una vela con aromaterapia hecha con cera natural, manteca de mango y karité, y una sinergia de aceites esenciales que, al derretirse, acompaña tu bienestar terapéutico, mental y emocional. Esta vela natural aporta nutrición e hidratación a tu piel adaptándose a la temperatura de tu cuerpo, perfecta para equilibrar y calmar emociones logrando un estado de paz y tranquilidad gracias a sus propiedades relajantes y antiestrés.

Un manicure, el aroma delicioso y relajante a lavanda y una piel suave son todo lo que necesitas para hacer mejor tu día. Canela Nail Bar y Palmarosa lo saben y esta colaboración lo confirma que entienden perfecto cómo hacerte sentir bien por dentro y por fuera.

Puedes encontrar ambos productos en Canela (Secretaría de Marina 481) o en Palmarosa (Prado Norte 525).