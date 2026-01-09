Publicidad

Belleza

Labios difuminados: paso a paso para lograr volumen en segundos

Si quieres lograr que tus labios se vean con volumen en segundos, la técnica de labios difuminados es para ti. La mancuerna perfecta entre belleza y elegancia.
vie 09 enero 2026 01:07 PM
labiooos 2.jpg
Uno de los mejores efectos para lograr un lip combo súper natural (Labial Satín Tono Spirit, $276, MAC Cosmetics, maccosmetics.com)

Los labios difuminados son una de las tendencias más fuertes actualmente, porque te ayudan a darle un toque especial al maquillaje, pero sin que se vea muy llamativo. Es una técnica que puede ir de la mano del makeup no makeup look, ya que nos ayuda a darle un acabado natural y jugoso a los labios sin necesidad de esforzarse tanto.

¿Qué son los labios difuminados?

Los labios difuminados son un efecto que conecta con muchas de las estéticas de maquillaje que están de moda, como la coreana, la cual consiste en hacer que el maquillaje y la piel se vean naturales, jóvenes y frescas .

Y la francesa que se va más por el acabado mate y satinado, sin tener mucho glow, pero siempre aceptando la textura natural de la piel. Es por eso que el efecto de labios difuminados va perfecto con estas dos estéticas. Si quieres saber cómo lograrlo, aquí te damos los mejores tips.

¿Cómo lograr volumen en segundos con la técnica de labios difuminados?

Prepara tus labios

Prepara y humecta tus labios, recuerda que, así como es importante tener una rutina de skincare, también es importante cuidar tus labios si quieres que siempre se vean bonitos.

Lo primero es exfoliarlos con un exfoliante especial para labios, esto también lo puedes hacer una o dos veces por semana. Después huméctalos con el bálsamo labial que a ti te guste y deja que tus labios lo absorban y después límpialos, para que el efecto difuminado quede mejor.

labios
Un bálsamo reparador que hidrata profundamente los labios. (Bálsamo Reparador, $215, Aquaphor, www.amazon.com)

Elige una tinta

El siguiente paso es aplicar un poco de labial cremoso o tinta para labios en el centro y difuminarlo hacia el borde de los labios. De preferencia que sea un tono rosa o rojo parecido al del tono de tus labios, esto es para que se vea natural y para que se empiece a ver el efecto de blurred lips.

liptint.jpg
Una tinta de labios puede cambiar todo tu look (Benetint, $520, Benefit Cosmetics, sephora.com)

Usa una combinación de delineadores

Para este paso vas a necesitar un delineador de labios café, delinea la parte superior e inferior de los labios, pero solo por la parte del arco superior e inferior. Después, difumina hacia los lados con una brocha o con la yema de tu dedo. Esto ayudará a que los labios se vean con más contorno y que el lip combo se difumine con el maquillaje, pero sin dejar un delineado muy marcado.

lab5.jpg
El delineador de labios es un must en tu cosmetiquera (Delineador de Labios Tono Chestnut, $345, MAC Cosmetics, maccosmetics.com)

Ahora elige un lápiz un poco más rosado, para delinear el arco inferior y superior y las esquinas de los labios. Después, tienes que difuminar hacia los lados con una brocha o con la yema de tus dedos, esto hará que los labios ya se vean con el efecto difuminado.

(Obligatorio)
No hay nada como un buen delineador de labios (Powematte high-intensity Pencil - Lápiz Delineador para Labios Tono 186 Born This Way, $740, NARS, sephora.com)

Trabaja con los productos correctos

En este paso es necesario que busques un labial mate que sea de tonos neutro, y que complemente tu piel, ya sea en un tono más cálido o frío. Toma una brocha o con la yema de tus dedos, y aplica el labial a toquecitos en el labio superior e inferior. Es importante que lo hagas poco a poco y sin tanto producto, para que se siga viendo natural y difuminado.

lips
Un labial mate terminará de dar el efecto difuminado que buscamos. (Labial en barra Phyto Rouge Velvet, $1,650, Sisley, El Palacio de Hierro)

El gran final

Para finalizar, puedes agregar un poco de lip gloss transparente con la yema de tus dedos para darle un toque brillante o un poco de polvo traslucido para un efecto mate y que se difumine más con tu maquillaje. De esta manera tus labios se verán totalmente con el efecto de labios difuminados.

6.jpg
El toque final de todo lip combo siempre puede ser un gloss (Outrageous Hydrating & Plumping Intense Lip Gloss - Brillo Labial Tono Fever, $300, Sephora Collection, sephora.com)

