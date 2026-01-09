Los labios difuminados son una de las tendencias más fuertes actualmente, porque te ayudan a darle un toque especial al maquillaje, pero sin que se vea muy llamativo. Es una técnica que puede ir de la mano del makeup no makeup look, ya que nos ayuda a darle un acabado natural y jugoso a los labios sin necesidad de esforzarse tanto.
Labios difuminados: paso a paso para lograr volumen en segundos
¿Qué son los labios difuminados?
Los labios difuminados son un efecto que conecta con muchas de las estéticas de maquillaje que están de moda, como la coreana, la cual consiste en hacer que el maquillaje y la piel se vean naturales, jóvenes y frescas .
Y la francesa que se va más por el acabado mate y satinado, sin tener mucho glow, pero siempre aceptando la textura natural de la piel. Es por eso que el efecto de labios difuminados va perfecto con estas dos estéticas. Si quieres saber cómo lograrlo, aquí te damos los mejores tips.
¿Cómo lograr volumen en segundos con la técnica de labios difuminados?
Prepara tus labios
Prepara y humecta tus labios, recuerda que, así como es importante tener una rutina de skincare, también es importante cuidar tus labios si quieres que siempre se vean bonitos.
Lo primero es exfoliarlos con un exfoliante especial para labios, esto también lo puedes hacer una o dos veces por semana. Después huméctalos con el bálsamo labial que a ti te guste y deja que tus labios lo absorban y después límpialos, para que el efecto difuminado quede mejor.
Elige una tinta
El siguiente paso es aplicar un poco de labial cremoso o tinta para labios en el centro y difuminarlo hacia el borde de los labios. De preferencia que sea un tono rosa o rojo parecido al del tono de tus labios, esto es para que se vea natural y para que se empiece a ver el efecto de blurred lips.
Usa una combinación de delineadores
Para este paso vas a necesitar un delineador de labios café, delinea la parte superior e inferior de los labios, pero solo por la parte del arco superior e inferior. Después, difumina hacia los lados con una brocha o con la yema de tu dedo. Esto ayudará a que los labios se vean con más contorno y que el lip combo se difumine con el maquillaje, pero sin dejar un delineado muy marcado.
Ahora elige un lápiz un poco más rosado, para delinear el arco inferior y superior y las esquinas de los labios. Después, tienes que difuminar hacia los lados con una brocha o con la yema de tus dedos, esto hará que los labios ya se vean con el efecto difuminado.
Trabaja con los productos correctos
En este paso es necesario que busques un labial mate que sea de tonos neutro, y que complemente tu piel, ya sea en un tono más cálido o frío. Toma una brocha o con la yema de tus dedos, y aplica el labial a toquecitos en el labio superior e inferior. Es importante que lo hagas poco a poco y sin tanto producto, para que se siga viendo natural y difuminado.
El gran final
Para finalizar, puedes agregar un poco de lip gloss transparente con la yema de tus dedos para darle un toque brillante o un poco de polvo traslucido para un efecto mate y que se difumine más con tu maquillaje. De esta manera tus labios se verán totalmente con el efecto de labios difuminados.