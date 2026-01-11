Recap de los mejores beauty looks de los Golden Globes 2025

El desfile de glamour que inicia la temporada de premios va más allá de los vestidos; el maquillaje, los peinados y detalles beauty marcaron tendencia todo el año. Los Golden Globes 2025 no fueron la excepción: la alfombra roja nos dejo momentos memorables, desde maquillajes resplandecientes hasta peinados audaces . Aquí te dejamos nuestros favoritos.
Eiza González: destello latino que brilla en la noche
La artista mexicana se robó las miradas con un maquillaje luminoso que realzó su tono de piel y sus facciones. Eligió una piel brillante con matices dorados y marrones, cejas bien definidas y labios nude suaves, un estilo refinado que enfatiza la estética natural y elegante que está en auge de la temporada.
El old Hollywood reinventado
Zendaya volvió demostrar por qué domina todas las listas con un Bob style old Hollywood que armonizaba increiblemente con sombras en colores terracota. Su maquillaje, que consistía en un bronceado delicado, un delineado sutil y un rubor cálido que acentuó el glamour clásico que ya está de moda para esta temporada.
Miley Cyrus con actitud de noverentera
Con un peinado en el que se le ve una coleta en la cabeza y los mechones sueltos, así como un flequillo despejado, homenajeando a la actitud rebelde de los años noventa. Luciendo un maquillaje smokey eyes suave y sus labios brillantes. Con un aesthetic, que tiende hacia lo imperfecto controlado, le brindó un toque fresh y audaz a la alfombra roja.
Un glowy natural
Margaret Qualley eligió una belleza que resalta lo orgánico: piel luminosa con brillo natural, mejillas sonrojadas y labios en colores claros que resaltaron su energía femenina de manera sencilla. Su estilo demostró que un maquillaje ligero y cuidadoso puede tener el mismo impacto en un evento de alto glamour.
Romanticismo etéreo
Elle Fanning sobresalió con un look de belleza delicado y etéreo, una piel radiante, detalles de color cálido en labios y pómulos y suaves ondas que le brindaron frescura y movimiento. Su estilo, que rememora un romanticismo contemporáneo, motiva a repetir texturas delicadas en ocasiones especiales.
Demi Moore: sofisticación y brillo con madurez
Con un maquillaje que balanceó con presencia poderosa y elegancia. Decidió llevar su cabello largo y oscuro, suelto con ondas en las puntas, con una piel impecable y glowy, con sombras doradas y marrones que resaltaban su mirada de ojos verdes; complementaban su emblemática presencia, reforzando una concepción madura del glamour.