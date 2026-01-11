Publicidad

Belleza

Recap de los mejores beauty looks de los Golden Globes 2025

Entre labios de fresa, peinados retro y piel con un glow natural. ¡Te mostramos los mejores beauty look que robaron cámara!
dom 11 enero 2026 04:52 PM
Portada Golden Globes
Los mejores bauty looks de los Golden Globes 2025 (Vía Instagram @balmain)

El desfile de glamour que inicia la temporada de premios va más allá de los vestidos; el maquillaje, los peinados y detalles beauty marcaron tendencia todo el año. Los Golden Globes 2025 no fueron la excepción: la alfombra roja nos dejo momentos memorables, desde maquillajes resplandecientes hasta peinados audaces . Aquí te dejamos nuestros favoritos.

Eiza González: destello latino que brilla en la noche

La artista mexicana se robó las miradas con un maquillaje luminoso que realzó su tono de piel y sus facciones. Eligió una piel brillante con matices dorados y marrones, cejas bien definidas y labios nude suaves, un estilo refinado que enfatiza la estética natural y elegante que está en auge de la temporada.

Golden Globes Eiza Gonzalez
La piel ya no busca el highlight escandaloso; ahora la luz aparece solo donde importa: pómulos, puente de nariz y lagrimal. Un glow suave que acompaña, no compite. (Vía Instagram @eizagonzalez)

El old Hollywood reinventado

Zendaya volvió demostrar por qué domina todas las listas con un Bob style old Hollywood que armonizaba increiblemente con sombras en colores terracota. Su maquillaje, que consistía en un bronceado delicado, un delineado sutil y un rubor cálido que acentuó el glamour clásico que ya está de moda para esta temporada.

82nd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 05: Zendaya attends the 82nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images)

Miley Cyrus con actitud de noverentera

Con un peinado en el que se le ve una coleta en la cabeza y los mechones sueltos, así como un flequillo despejado, homenajeando a la actitud rebelde de los años noventa. Luciendo un maquillaje smokey eyes suave y sus labios brillantes. Con un aesthetic, que tiende hacia lo imperfecto controlado, le brindó un toque fresh y audaz a la alfombra roja.

82nd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 05: Miley Cyrus attends the 82nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images)

Un glowy natural

Margaret Qualley eligió una belleza que resalta lo orgánico: piel luminosa con brillo natural, mejillas sonrojadas y labios en colores claros que resaltaron su energía femenina de manera sencilla. Su estilo demostró que un maquillaje ligero y cuidadoso puede tener el mismo impacto en un evento de alto glamour.

82nd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 05: Margaret Qualley attends the 82nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images)

Romanticismo etéreo

Elle Fanning sobresalió con un look de belleza delicado y etéreo, una piel radiante, detalles de color cálido en labios y pómulos y suaves ondas que le brindaron frescura y movimiento. Su estilo, que rememora un romanticismo contemporáneo, motiva a repetir texturas delicadas en ocasiones especiales.

Golden Globes Elle Fanning.
Los tonos frutales como fresa, frambuesa y rosa acuarela para los labios fueron los protagonistas discretos de la noche. Funciona porque aporta vida sin robar protagonismo a los ojos o al styling del cabello. (Vía Instagram @balmain)

Demi Moore: sofisticación y brillo con madurez

Con un maquillaje que balanceó con presencia poderosa y elegancia. Decidió llevar su cabello largo y oscuro, suelto con ondas en las puntas, con una piel impecable y glowy, con sombras doradas y marrones que resaltaban su mirada de ojos verdes; complementaban su emblemática presencia, reforzando una concepción madura del glamour.

82nd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 05: Demi Moore attends the 82nd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 05, 2025 in Beverly Hills, California. (Photo by Amy Sussman/Getty Images) (Amy Sussman/Getty Images)

