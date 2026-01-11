Recap de los mejores beauty looks de los Golden Globes 2025

Eiza González: destello latino que brilla en la noche

La artista mexicana se robó las miradas con un maquillaje luminoso que realzó su tono de piel y sus facciones. Eligió una piel brillante con matices dorados y marrones, cejas bien definidas y labios nude suaves, un estilo refinado que enfatiza la estética natural y elegante que está en auge de la temporada.

La piel ya no busca el highlight escandaloso; ahora la luz aparece solo donde importa: pómulos, puente de nariz y lagrimal. Un glow suave que acompaña, no compite. (Vía Instagram @eizagonzalez)

El old Hollywood reinventado

Zendaya volvió demostrar por qué domina todas las listas con un Bob style old Hollywood que armonizaba increiblemente con sombras en colores terracota. Su maquillaje, que consistía en un bronceado delicado, un delineado sutil y un rubor cálido que acentuó el glamour clásico que ya está de moda para esta temporada.