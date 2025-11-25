Los 'baby bangs' son el corte de pelo ideal para cerrar el año

'Baby bangs': el corte que puede ser tu nuevo favorito

Aunque suene como una tendencia muy moderna y reciente, los baby bangs nacieron en los años cincuenta y sesenta, cuando el cine y la moda buscaban romper moldes.

Hoy, este estilo audaz regresa renovado, con más variantes y hecho para cada personalidad. Ya no son un look que refleja rebeldía, existen versiones para casi todos los tipos de rostro y textura de pelo para adaptarlo a ti.

Este corte puede adaptarse a tu estilo personal, desde algo clásico hasya un twist más audaz. (Frazer Harrison/Getty Images)

Lo mejor de esta tendencia es que logra redefinir el rostro de una manera muy sofisticada. Su largo enmarca de manera perfecta los ojos y pómulos, aportando una frescura inmediata al look, además de crear la apariencia de una cara más alargada y delicada.

Es ese pequeño detalle ideal para quienes buscan transformar su estilo sin hacer un cambio tan radical.

Es el cambio perfecto para iniciar una nueva faceta de tu estilo (Phillip Faraone/Getty Images for GQ)

Y lo mejor es que no es nada difícil de llevar, los baby bangs son más low-maintenance que el fleco tradicional. Necesitan menos retoques, menos tiempo en arreglarlos y en general facilitan mucho las mañanas, especialmente en pelo lacio.

Por eso mismo se han convertido en el corte favorito de quienes aman un look chic pero sin tener que trabajar horas para conseguirlo.