Estamos viendo los baby bangs por todas partes, desde alfombras rojas y revistas hasta TikTok, y este corte de pelo ideal para cerrar el año se ha convertido en tendencia desde que celebridades como Zoë Kravitz, Ariana Grande y Halsey lo añadieron a su estilo.
Los 'baby bangs' son el corte de pelo ideal para cerrar el año
'Baby bangs': el corte que puede ser tu nuevo favorito
Aunque suene como una tendencia muy moderna y reciente, los baby bangs nacieron en los años cincuenta y sesenta, cuando el cine y la moda buscaban romper moldes.
Hoy, este estilo audaz regresa renovado, con más variantes y hecho para cada personalidad. Ya no son un look que refleja rebeldía, existen versiones para casi todos los tipos de rostro y textura de pelo para adaptarlo a ti.
Lo mejor de esta tendencia es que logra redefinir el rostro de una manera muy sofisticada. Su largo enmarca de manera perfecta los ojos y pómulos, aportando una frescura inmediata al look, además de crear la apariencia de una cara más alargada y delicada.
Es ese pequeño detalle ideal para quienes buscan transformar su estilo sin hacer un cambio tan radical.
Y lo mejor es que no es nada difícil de llevar, los baby bangs son más low-maintenance que el fleco tradicional. Necesitan menos retoques, menos tiempo en arreglarlos y en general facilitan mucho las mañanas, especialmente en pelo lacio.
Por eso mismo se han convertido en el corte favorito de quienes aman un look chic pero sin tener que trabajar horas para conseguirlo.
¿Cómo llevar los baby bangs y no fallar en el intento?
Las versiones actuales de los baby bangs hacen que esta tendencia sea mucho más fácil de lograr todas las mañanas y tener ese toque moderno y edgy.
Puedes seguir el nuevo look de Ariana Grande y usarlos de lado con un toque clásico al estilo Audrey Hepburn o algo mucho más audaz como Kristen Stewart y usarlo recto para crear un contraste fuerte.
No hay reglas de como usar este peinado, se trata de darle tu propio toque personal.
Para peinarlos, lo ideal es mantener tu pelo suave y el corte bien definido. Usa productos ligeros que controlen el frizz y aporten brillo, y seca tu fleco hacia abajo con cepillo para crear ese estilo perfecto y que caiga correctamente sobre tu frente. Y listo, tus baby bangs parecerán recién salidos del salón de belleza.
El regreso de este hairstyle es la manera perfecta de reinventarte, experimentar y llevar el pelo con un poco más de tu personalidad.
Termina el año cambiando de estilo que puede ser parte de un nuevo comienzo.