Diez tonos, cero reglas, después de este labial tu beauty look no volverá a ser el mismo

Cuáles son los tonos de la nueva Fucking Fabulous de Tom Ford

La paleta de tonos comienza con Peony. Se trata de un tono nude rosa de subtono frío, ideal para lograr el famoso makeup no makeup. Le sigue el color Blush, un beige rosado profundo que da un toque de elegancia que fácilmente se puede convertir en tu fiel aliado para todos los días.

El color Pink es mucho más romántico con un tono rosa de tono medio, mientras que Cerise es un rosa malva sofisticado que podría elevar cualquier outfit para cualquier ocasión y hora del día. Sí, lo sabemos, vamos en tonos muy claros y discretos, pero la diversión y el protagonismo comienza con Rose. Este rosa intenso te convertirá en la estrella absoluta del lugar.

La estrella, el color Red es uno de los más top de la colección (Cortesía Tom Ford)

Berry, como una baya de subtono frío, suma misterio y modernidad, ojo aquí, porque esta es la pareja perfecta de un total black look. Plum es un tono burdeos afrutado y lujoso que se lleva bien con un delineado difuminado. Uno de los tonos más cool es el Fuchsia pues su aire de frambuesa vibrante nos transporta de inmediato a la tendencia Y2K. Sí, esta tendencia sigue arrasando y será todavía más hot en el 2026.

Para cerrar la lista no podían faltar dos tonos más que icónicos: Red, que es el rojo poderoso de siempre, infalible, sexy y atemporal y Mocha, inspirado en los icónicos marrones vino de los años 90 que trae de vuelta el espíritu supermodel off-duty con un twist actual.