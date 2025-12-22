Diez tonos, cero reglas, después de este labial tu beauty look no volverá a ser el mismo

Por mucho tiempo y nos atreveremos a decir que por siempre, llevar solo labial resalta tu cara y no necesitas nada más de maquillaje para verte excelente. Ahora, imagina que tienes una colección inspirada en la vida nocturna, en la fiesta, en la moda urbana y ese mood effortless que hemos visto en varias celebs, tanto en street style como en red carpets o presentaciones.
Así es la nueva colección de labiales Fucking Fabulous de Tom Ford. Esta propuesta tiene diez tonos intensos, creados para combinar con tu estilo y, claro, para romper las reglas. Son colores que funcionan igual de bien con una piel limpia, con un delineado cat eye, con pestañas XL o un smokey eye noventero al mejor estilo de las top models de ese momento.
Cuáles son los tonos de la nueva Fucking Fabulous de Tom Ford
La paleta de tonos comienza con Peony. Se trata de un tono nude rosa de subtono frío, ideal para lograr el famoso makeup no makeup. Le sigue el color Blush, un beige rosado profundo que da un toque de elegancia que fácilmente se puede convertir en tu fiel aliado para todos los días.
El color Pink es mucho más romántico con un tono rosa de tono medio, mientras que Cerise es un rosa malva sofisticado que podría elevar cualquier outfit para cualquier ocasión y hora del día. Sí, lo sabemos, vamos en tonos muy claros y discretos, pero la diversión y el protagonismo comienza con Rose. Este rosa intenso te convertirá en la estrella absoluta del lugar.
Berry, como una baya de subtono frío, suma misterio y modernidad, ojo aquí, porque esta es la pareja perfecta de un total black look. Plum es un tono burdeos afrutado y lujoso que se lleva bien con un delineado difuminado. Uno de los tonos más cool es el Fuchsia pues su aire de frambuesa vibrante nos transporta de inmediato a la tendencia Y2K. Sí, esta tendencia sigue arrasando y será todavía más hot en el 2026.
Para cerrar la lista no podían faltar dos tonos más que icónicos: Red, que es el rojo poderoso de siempre, infalible, sexy y atemporal y Mocha, inspirado en los icónicos marrones vino de los años 90 que trae de vuelta el espíritu supermodel off-duty con un twist actual.
Pero eso no es todo, la colección Fucking Fabulous Lip también se tomó muy en serio el diseño y empaque. El labial viene en un estuche negro mate sobre negro, sobrio, elegante y ultra cool. Su tapa no solo garantiza la frescura del primer uso, sino que también protege la fórmula para que se mantenga perfecta por más tiempo.
No es una sorpresa, Tom Ford sabe cómo hacerlo y esta entrega lo confirma. Se trata de un labial sólido ultrasensorial y ligero que se desliza sin esfuerzo desde el primer contacto con tus labios. Su textura es suave y flexible y con una sola pasada, el color se impregna perfecto con un pigmento puro y con una gran sensación.
Además, su fórmula se transforma de sólida a fluida gracias a un gel innovador que deja una sensación de ligereza que se mantiene en su lugar. El acabado es semimate pero con una luminosidad sutil que refleja la luz de forma natural, sin resecar ni marcar. Ideal para llevarlo todo el día sin necesidad de retoques constantes y dejar que sea tu must por la noche.