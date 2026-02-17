Natalia Villanueva Hair Studio abre en Ciudad de México: el nuevo hotspot de belleza

¿Quien es Natalia Villanueva?

Natalia cuenta con una trayectoria impecable dentro de la industria y sin duda es una de las mejores especialistas en el mundo de la belleza. Ha trabajado en eventos increíbles como fashion week de la mano de Loreal, logrando looks espectaculares y en días únicos e importantes como lo son las bodas, siendo responsable del hair style de las novias. Su primera sucursal abrió en Guadalajara, hoy tenemos el privilegio de tenerla en Ciudad de México y no podríamos estar más felices.

Natalia Villanueva especialista en peinar novias (via Instagram (@nataliavillanuevahairstudio))

¿Con quién ha trabajado?

Ha trabajado con influencers top como Wera de la Garza, Yoana Gutiérrez, Eugenia y Mariana Rodríguez, logrando peinados espectaculares para los días más importantes y cuidando el pelo de todas sus clientas. Trabaja con marcas reconocidas como Dyson, Loreal, Kuch y BG Beauty Glam. Sin duda uno de los mejores hair studios a los que podemos ir y nada mejor que dejar nuestro pelo en manos expertas.