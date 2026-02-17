Natalia Villanueva Hair Studio abre en Ciudad de México: el nuevo hotspot de belleza

Natalia Villanueva es experta en el estilismo de pelo, desde color, extensiones y peinado. Ha trabajado en grandes proyectos y con grandes personajes de la moda y belleza. Su trayectoria empezó en Guadalajara y por fin abrió su primera sucursal en Ciudad de México.
Este hair studio será tu mejor opción si lo que buscas es cuidar tu pelo y que luzca increíble tanto en ocasiones especiales como en tu día a día. Natalia es especialista en novias, pero puedes sacar cita en su hair studio para cualquier evento importante.
Todo sobre el hair studio de Natalia Villanueva
¿Qué puedes hacerte en el estudio de CDMX?
En el studio de Natalia se especializan en todo lo que tenga que ver con cuidado capilar y estilismo de pelo. Cuenta con tratamientos para el cuero cabelludo como bótox capilar, lifting express, colagenato, regeneración capilar y más. Además de cuidar el pelo también saben estilizarlo como nadie más, desde diseño de color, corte y peinado, hasta aplicación de extensiones para poder tener una melena de ensueño.
¿Quien es Natalia Villanueva?
Natalia cuenta con una trayectoria impecable dentro de la industria y sin duda es una de las mejores especialistas en el mundo de la belleza. Ha trabajado en eventos increíbles como fashion week de la mano de Loreal, logrando looks espectaculares y en días únicos e importantes como lo son las bodas, siendo responsable del hair style de las novias. Su primera sucursal abrió en Guadalajara, hoy tenemos el privilegio de tenerla en Ciudad de México y no podríamos estar más felices.
¿Con quién ha trabajado?
Ha trabajado con influencers top como Wera de la Garza, Yoana Gutiérrez, Eugenia y Mariana Rodríguez, logrando peinados espectaculares para los días más importantes y cuidando el pelo de todas sus clientas. Trabaja con marcas reconocidas como Dyson, Loreal, Kuch y BG Beauty Glam. Sin duda uno de los mejores hair studios a los que podemos ir y nada mejor que dejar nuestro pelo en manos expertas.